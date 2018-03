FDP schafft «Sicherheitsradar»

EVP lehnt Vollgeld-Initiative ab

Die Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) hat für die am 10. Juni zur Abstimmung gelangende Vollgeld-Initiative die Nein-Parole gefasst. Zustimmung fand an der Delegiertenversammlung vom Samstag in Liestal dagegen das neue Geldspielgesetz.

Die Ablehnung der Vollgeld-Initiative wurde mit 49 zu 39 Stimmen bei zehn Enthaltungen beschlossen, wie die Partei mitteilte. Bei dem Volksbegehren handelt es sich aus Sicht der EVP um ein weltweit einmaliges Experiment mit ungewissem Ausgang.

Es gebe keinen wissenschaftlichen Beweis, dass sich das Finanzsystem damit wirkungsvoll stabilisieren lasse und künftige Finanzblasen und -krisen tatsächlich verhindert werden könnten. Das Unbehagen der Initianten vor einer erneuten Bankenkrise sowie ihr Anliegen, das Finanzsystem der Schweiz stabiler zu machen, teile die EVP allerdings.

Die Ja-Parole zum neuen Geldspielgesetz wurde von den Delegierten mit 63 zu 25 Stimmen bei elf Enthaltungen gefasst. Die Partei anerkenne zwar, dass das neue Geldspielgesetz den gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen Rechnung tragen wolle. Es sei jedoch nicht nachvollziehbar, dass alle Geldspielgewinne in Zukunft steuerfrei sein sollten. Auch gehe das neue Gesetz in Sachen Spielerschutz nicht weit genug.

Im weiteren haben die Delegierten den Winterthurer Nationalrat Nik Gugger zum zweiten Vizepräsidenten der Partei gewählt.

Den Wiedereinzug der EVP ins Zürcher Stadtparlament wertete die Berner Nationalrätin und Parteipräsidentin Marianne Streiff als Ansporn für die gesamte EVP, sich weiterhin mit Leidenschaft für ihre Sache zu engagieren. «Mit Leidenschaft für Mensch und Umwelt. Für Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Menschenwürde» lautet denn auch die Vision der EVP Schweiz im Hinblick auf das Jahr 2019, in dem die Partei als 100-jährige Jubilarin in den Wahlkampf ziehen will.