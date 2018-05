Fall Ramadan zieht Kreise

Die gebürtige Tunesierin Saida Keller-Messahli warnt seit Jahren vor radikalen Muslimen. So auch vor dem Bieler Prediger Abu Ramadan. Nun ist sie selber im Visier der Strafverfolger, wie der Blick berichtete. Der Sprecher der Berner Staatsanwaltschaft, Christof Scheurer, bestätigte gegenüber der Zeitung, dass gegen Keller-Messahli eine Untersuchung wegen Verdachts der üblen Nachrede und der Verleumdung eröffnet worden sei.

Auslöser dafür ist ein letzten September im Bieler Tagblatt publizierter Artikel. Darin warf Keller-Messahli dem libyschen Imam vor, im November 2016 in der Moschee Al Karafi in Tripolis gepredigt zu haben, um Gott um Schutz der anwesenden Al-Kaida- und IS-Kämpfer zu bitten. Ramadan reagierte auf den Vorwurf mit einer Gegendarstellung und einer Anzeige Keller-Messahlis. Er gab an, deren Behauptung sei falsch, er habe keine entsprechende Aussage gemacht.

Keller-Messahli weiss von nichts

Keller-Messahli sagt auf Anfrage, dass sie zwar von Abu Ramadans Anzeige gegen sie wisse. Diese sei bereits im März eingegangen. «Davon, dass die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen mich eröffnet hat, habe ich bisher jedoch keine Kenntnis.» Ihr Anwalt werde nun der Sache nachgehen.

Auch gegen Abu Ramadan läuft derzeit ein Strafverfahren – wegen des Verdachts auf Rassendiskriminierung. Der Fall hatte letztes Jahr Schlagzeilen gemacht, weil der 64-jährige Imam in einer Bieler Moschee Hasspredigten gehalten haben soll. Der Libyer kam 1998 als Flüchtling in die Schweiz, erhielt Asyl und lebte mit seiner Familie von der Sozialhilfe, bis letztes Jahr der vorzeitige Bezug einer AHV-Rente in Verbindung mit Ergänzungsleistungen möglich wurde. Inzwischen hat Abu Ramadan seinen Flüchtlings- und Asylstatus verloren. Weil er jedoch über eine C-Bewilligung verfügt, kann er weiterhin in der Schweiz leben. (Basler Zeitung)