Firma gründen per Mausklick

Am Dienstag wird Johann Schneider-Ammann in Brüssel ein wenig prahlen. Er trifft sich mit dem Mann, der Estland zum digitalisiertesten Land der EU gemacht hat: Andrus Ansip, dem früheren estnischen Ministerpräsidenten. Auch Schneider-Ammann wird etwas vorweisen können. Im Gepäck hat er einen Prospekt von Easygov.swiss, einem neuen Online-Schalter für Unternehmen. «Mach dich bereit», werde er zu Ansip sagen, kündigte Schneider-Ammann an.

Am Montag wurde die Plattform den Medien präsentiert. Erstellt hat sie die Firma Elca Informatik im Auftrag der öffentlichen Hand. Easygov soll Firmen die Behördengänge erleichtern. So braucht es etwa für den Namenswechsel eines Unternehmens nur noch ein paar Mausklicks statt den Gang zum Behördenschalter. Ausweisen können sich die Nutzer mittels digitaler ID. Allerdings hat sich diese in der Schweiz mangels Anwendungsmöglichkeiten bisher kaum verbreitet. Die meisten Nutzer werden daher vorerst die Dokumente noch ausdrucken, unterschreiben und per Post einschicken müssen.

Mit Shanghai mithalten

Seit Montag können über die Plattform Unternehmen gegründet, Mehrwertsteuer-Transaktionen vorgenommen oder Mutationen beim Handelsregister getätigt werden. In den kommenden Monaten sollen weitere Leistungen integriert werden. Bis Ende 2019 sollen die meistgefragten Behördengänge über Easygov angeboten werden. Das Instrument soll insbesondere kleine und mittlere Unternehmen entlasten, da bei ihnen der Austausch mit der Verwaltung verhältnismässig viele Ressourcen bindet. Die Vorstellung fand denn auch bei der Berner Kaffeerösterei Blaser Café statt, dessen Geschäftsführer Marc Käppeli erklärte, er werde die Plattform ab sofort nutzen.

Schneider-Ammann sagte, als langjähriger Chef eines Unternehmens wisse er, wie gross die Belastung durch die Bürokratie sei. «Wenn Sie bisher im Kanton Bern eine Betriebsstätte aufstellen wollten, mussten Sie bei 14 unterschiedlichen Behörden 14 Bewilligungen einholen. Dafür brauchten Sie etwa 14 Monate. In Shanghai erhalten Sie dieselben Bewilligungen in zwei Monaten.» Das habe zur Folge, dass die Fabrik in Shanghai schon in Betrieb sei, während in der Schweiz noch die letzten Bewilligungen eingeholt würden. Easygov soll das ändern.

Ein heikler Punkt ist die Datensicherheit. Martin Godel vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) sagte, die Datenübertragung erfolge verschlüsselt. Zudem würden sämtliche Daten innerhalb der Schweiz gespeichert. (Tages-Anzeiger)