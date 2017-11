Fussgänger sollen Autofahrern den Vortritt lassen

Vergangene Woche ist es in Lenzburg AG an einem Zebrastreifen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 80-jähriger Mann hatte eine 19-jährige Frau angefahren, die später ihren Verletzungen erlag. Am Wochenende folgten im Aargau zwei weitere Unfälle an Fussgängerstreifen mit Verletzten. Drei Vorfälle in nur einer Woche sind zu viel, findet Thomas Burgherr, Nationalrat und Präsident der SVP Aargau. Er fordert deshalb eine Neuregelung.

Um Fussgänger zu schützen, will er ihnen künftig den Vortritt nehmen. Burgherr schwebt vor, dass sie erst auf ein Handzeichen des herannahenden Autofahrers warten müssen, bevor sie einen Zebrastreifen überqueren dürfen. Das sagt der SVP-Politiker gegenüber Tele M1. Im Beitrag macht er es selbst vor und winkt am Steuer einen Passanten über die Strasse. «Gerade vorhin ist mir ein Fussgänger über die Strasse gelaufen, ohne zu schauen. Das ist einfach gefährlich», sagt er.

Kritische Stimme

Irène Kälin, Fraktionspräsidentin der Grünen, die sich im Grossen Rat schon mehrfach für die schwächeren Verkehrsteilnehmer eingesetzt hat, hält Burgherrs Regelung für einen Rückschritt. «Ich gehöre auch zu denen, die Autofahrer nicht gernhaben. Die oft ohne Blickkontakt den Fussgängerstreifen überquert», gibt sie im Interview mit Tele M1 zu. «Weil ich der Meinung bin, dass das mein Gebiet ist.»

Vertrauen in die Autofahrer zu haben, sei zwar gut, meint die Polizei. Sie rät aber: Ein Fussgänger sollte unbedingt den Augenkontakt zum Lenker suchen. (kfi)