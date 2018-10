«GPS-Sender setzen wir nur in Ausnahmefällen ein»

BaZ: Herr Mock, Sie waren früher selbst im Bereich der Überwachung potenzieller Sozialversicherungsbetrüger tätig. Was ändert sich mit dem neuen Gesetz?

Markus Mock: Es ist zu unterstreichen, dass bei einem Ja des Souveräns zu Anpassungen im Sozialversicherungsgesetz primär die bisherige Rechtsprechung diverser Kantonsgerichte sowie des Bundesgerichts weiter umgesetzt werden kann. Entgegen allen Behauptungen werden die Kompetenzen für Privatermittler nicht ausgebaut, sondern vielmehr eingeschränkt. So ist unter anderem die Anordnung einer Überwachung durch eine Person mit Direktionsfunktion beim Versicherungsträger zu autorisieren und die eingesetzten Spezialistinnen und Spezialisten benötigen vom Bundesamt für Sozialversicherungen eine persönliche Bewilligung. Weiter wird die Dauer der Observation zeitlich eingeschränkt und für den Einsatz technischer Hilfsmittel zur Standortbestimmung ist eine richterliche Bewilligung erforderlich.

Werden Sie bald mit Drohnen in Schlafgemächer hineinfilmen?

Nein, das wäre rechtswidrig. Mit oder ohne Drohne in ein Schlafzimmer hineinzufilmen, verstösst gegen den Persönlichkeitsschutz. Diesbezüglich hat das schweizerische Bundesgericht entsprechende Entscheide gefällt und unsere Observationsspezialisten halten sich an die gesetzlichen Vorschriften. Das tun auch die anderen Unternehmungen. Das fragliche Gesetz erlaubt keine Aufnahmen in Privaträumen. Diese Frage wurde vom Bundesgericht, vom Bundesrat explizit und auch vom Parlament klar beantwortet. Die Observation in Wohnzimmer, Schlafzimmer, ins Treppenhaus, die Waschküche, ist selbst dann nicht erlaubt, wenn diese von aussen einsehbar sind. Dies war übrigens schon vor der Diskussion um das neue Gesetz Standard.

Wie verhält es sich mit dem Setzen von GPS-Trackern an Autos?

Der Einsatz von technischen Instrumenten zur Standortbestimmung bedarf einer richterlichen Bewilligung. Für das Erteilen einer Genehmigung, auf Antrag des Versicherungsträgers, ist das Versicherungsgericht zuständig. GPS-Sender werden nur in Ausnahmefällen eingesetzt, zum Beispiel bei notorischen Schnellfahrern. Es versteht sich von selbst, dass es keinen Grund für Privatermittler gibt, hier ein Risiko einzugehen, indem sie ebenfalls zu schnell fahren und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringen. Auch gibt es zu Observierende, die sich so bewegen, dass eine klassische Observation nicht durchführbar ist und deshalb ein GPS-Sender die einzige Möglichkeit ist, das vom Versicherten benutzte Fahrzeug zu lokalisieren. Beim Einsatz eines GPS-Trackers geht es nie darum, den Versicherten systematisch zu überwachen – es geht aber darum, ihn lokalisieren und anschliessend observieren zu können. Die Daten des Senders werden nicht weiterverwendet.

Was läuft bei Ihnen organisatorisch konkret ab, nachdem eine Versicherung eine Überwachung bestellt hat?

Wir überprüfen zuerst die Aufträge hinsichtlich des privaten oder des öffentlichen Interesses. Wir dürfen nur Personen überwachen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass die versicherte Person unrechtmässig Leistungen bezieht oder zu erhalten versucht. Sonstige Abklärungen müssen aussichtslos sein oder unverhältnismässig erschwert. Die Spezialistinnen und Spezialisten, die wir einsetzen, sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und erarbeiten nach einem vorgegebenen Fragenkatalog eine Tatsachenfeststellung. Dazu sind Bild- und Videoaufnahmen als Beweismittel zu erstellen. Den Versicherungsträger, der uns den Auftrag gegeben hat, informieren wir laufend über die Erkenntnisse.

Wie oft kam es vor, dass sich ein Verdacht im Laufe einer Überwachung nicht erhärtet hat, dass Verdächtigte also zu Unrecht verdächtigt wurden ?

Da wir als Auftragnehmer keine Einsicht in die vollständigen Akten haben, zum Beispiel nicht in medizinische, kann ich diese Frage nicht beantworten. Die öffentlichen Zahlen der Sozialversicherer besagen, dass sich in rund 75 Prozent der Fälle der Verdacht bestätigt. Gemäss Auftrag haben wir sowohl ent- als auch belastende Feststellungen zu dokumentieren. Selbstverständlich kann es vorkommen, dass sich der Anfangsverdacht als nicht zutreffend herausstellt. In diesem Fall haben wir für die entlastenden Beweise gesorgt.

Ein Zuständiger einer Versicherung sagte uns auf Anfrage, nötig seien für Überwachungen öfters ganze Teams an Detektiven. Weshalb?

Versicherungsmissbrauch wird vornehmlich bewusst begangen. Wir gehen deshalb davon aus, dass die zu überwachende Person mit einer Überwachung rechnet und entsprechende Vorkehrungen trifft. Voraussetzung für erfolgreiche Tatsachenfeststellung ist, dass die Observation unerkannt bleibt. Um dies sicherzustellen, ist es zwingend, die überwachte Person in einem mehr oder weniger grossen Verband zu begleiten, nicht zuletzt, da diese Personen Verschiebungen vielfach mit dem Individual- oder dem öffentlichen Verkehr unternehmen. Oder eines nach dem anderen.

Wie viel kosten solche Überwachungen?

Dies ist sehr unterschiedlich und hängt davon ab, ob ein Team oder ein einzelner Observant eingesetzt wird. Im Schnitt dürfte eine Überwachung mit entsprechendem gerichtsverwertbarem Bericht 10'000 Franken kosten.

Welche Voraussetzungen müssen Detektive mit sich bringen?

Der Bundesrat regelt im neuen Gesetz die Anforderungen an die Spezialistinnen und Spezialisten, die mit der Observation beauftragt werden dürfen. In unserer Unternehmung werden seit jeher Mitarbeitende mit polizeilichem Hintergrund oder mit einschlägiger Spezialistenerfahrung eingesetzt. Ein einwandfreier Leumund, Bodenständigkeit und Lebenserfahrung bilden dabei eine Grundvoraussetzung.

Es gibt kurze Detektivkurse für jedermann. Wird die Suche nach Versicherungsbetrügern für Sie zum einträglichen Geschäft, wenn das Volk das Gesetz am 25. November annimmt?

Nach neuem Recht werden die Voraussetzungen an die Qualität der Observanten in der Verordnung zum Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) reglementiert sein. Mitarbeitende aus besagten Detektivkursen finden bei uns keine Anstellung, da wir eigentliche Fachspezialisten benötigen. Ich persönlich bin seit 1999 im Bereich Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch (BVM) tätig und kann nicht bestätigen, dass sich die Arbeit zu einem wirklich einträglichen Geschäft entwickelt hat.

Gibt es viele Firmen am Markt, die dasselbe tun wie Sie?

Ich will nicht sagen, dass es überaus viele Firmen auf dem Markt gibt, die über das Know-how verfügen, welches von den Versicherungsträgern für die Auftragserfüllung gefordert wird. Aber es besteht sicherlich eine entsprechende Auswahl. Unsere Spezialisten sind nahezu ausschliesslich mit Versicherungsüberwachungen betraut, sie haben eine Festanstellung und werden laufend branchenspezifisch aus- und weitergebildet. Unsere Anstellungs- und Leistungsanforderungen sind vergleichbar hoch.

Weshalb überträgt man den ganzen Observationsbereich nicht der Polizei ?

Die Sozialversicherer haben die Pflicht, den Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen abzuklären. Sie klären nicht ab, ob der Versicherte mit seinem Verhalten einen Straftatbestand erfüllt hat. Dies abzuklären, ist und bleibt Sache der Strafverfolgungsbehörde. Es wäre nicht sachgerecht, wenn die Polizei Versicherungsansprüche abklären würde. Dafür fehlen ihr auch die notwendigen Mittel und Kompetenzen.

Markus Mock ist Geschäftsführer und Inhaber der coprin ag, die an den Standorten Zürich und Solothurn tätig ist. Bis Ende 2015 war Mock operativer Verantwortlicher der Abteilung Ermittlungen und Observationen. Diese führt Überwachungsaufträge durch, die von Versicherern erteilt wurden. (Basler Zeitung)