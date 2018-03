Gedanken zum Schweizerischen Landes-Defizit-Tag

Kürzlich fand der Landes-Defizit-Tag der Schweiz statt. Vermutlich haben Sie davon noch nie gehört oder gelesen. Das ist der Tag, an welchem wir – die Bevölkerung der Schweiz – die Ressourcen aufgebraucht haben, die unser Schweizer Boden innerhalb desselben Jahres nachhaltig zur Verfügung stellt.

Ab dem 20. März leben wir, vereinfacht ausgedrückt, von Importen. Glück gehabt! Stünden uns diese nicht zur Verfügung, sähe es ab diesem Tag düster aus. Wir konsumieren also jedes Jahr die Ressourcen von 4,5 «Schweizen». Nachhaltig ist das nicht!

Steigerung der Effizienz

Der Schweizer Ressourcenkonsum wird bestimmt durch den Verbrauch jedes Einzelnen, die Effizienz (oder Umweltfreundlichkeit), mit welcher die jeweilige Ressource genutzt wird, und die Anzahl der Konsumenten. In den letzten 15 Jahren wurden in vielen Bereichen enorme Effizienzsteigerungen erreicht. Man denke an LED-Lichtquellen, sparsamere Fahrzeuge, besser isolierte Häuser und vieles mehr. Da die Anzahl der Konsumierenden im gleichen Zeitraum aber massiv zugenommen hat, resultiert für den Gesamtverbrauch keine Verminderung. Das bestätigen auch die Zahlen des Global Footprint Network zum ökologischen Fussabdruck der Schweiz. So haben wir vor 15 Jahren «nur» vier «Schweizen» konsumiert. Es ist schon klar, das sind theoretische Werte. Und dennoch geben sie den Trend vor. Bessere Daten haben wir derzeit nicht. Wir sind gut beraten, sie ernst zu nehmen und endlich unsere Gesellschaft darauf einzustellen.

Per UNO-Umweltkonferenz 1992 in Rio müsste jeder von uns seinen persönlichen Verbrauch um 75 Prozent reduzieren, damit die Schweiz gesamthaft nachhaltig ist! Wo beginnen Sie?

Nun, weiterhin muss die Ressourceneffizienz gesteigert werden, aber das alleine wird nicht ausreichen. Der Konsum geht einher mit dem Wirtschaftswachstum. Eine wesentliche Entkoppelung hat bisher nicht stattgefunden und wird vermutlich auch nie stattfinden. Wir könnten uns in Selbstbeschränkung üben, das widerspricht aber der Natur des Menschen mit seinem Streben nach immer noch mehr. Und Verzicht des Einzelnen bringt eben auch gesamthaft keinen Erfolg, wenn zugleich Wirtschaftswachstum durch weiteres Bevölkerungswachstum erzwungen wird.

In den letzten Jahren wuchs die Wirtschaft nur noch im Gleichschritt mit der Bevölkerungszunahme. Das Bruttoinlandprodukt pro Kopf stagniert seit Jahren. Ein solches Wachstum «in die Breite» bringt dem Einzelnen kaum etwas. Es schadet aber der Gesamtbelastung unserer natürlichen Lebensgrundlagen und schmälert letztlich die Lebensqualität von uns allen.

Sie kennen es: übervolle Züge, verstopfte Strassen, Wucherpreise bei den Mieten, Überbauung von Grünflächen …

Bevölkerungswachstum stoppen

Wir dürfen deshalb das Bevölkerungswachstum nicht ausblenden, vielmehr müssen wir damit beginnen, dieses sachlich zu diskutieren. Der Geburtenüberschuss trägt mit etwa 20 Prozent zu diesem bei. Nicht weil viele Kinder zur Welt kommen, sondern weil das Durchschnittsalter noch immer steigt. Der Rest ist der hohen Zuwanderung geschuldet. Eine Begrenzung der Zuwanderung ist demzufolge naheliegend. Sie bedeutet keineswegs Abschottung. In den letzten 15 Jahren hatten wir im Schnitt eine jährliche Auswanderung von knapp über 100 000 Personen, Tendenz steigend. Eine Zufuhr von neuen Arbeitskräften und dringend benötigten Spezialisten ist also durchaus möglich, ohne dass die Schweizer Bevölkerung jährlich um über 70 000 und mehr Personen zunehmen muss.

Es wäre daher weise, das Bevölkerungswachstum zu stoppen und die wirtschaftliche Entwicklung zu konsolidieren. Schliesslich wollen wir auch für künftige Generationen die Ressourcen und eine intakte Umwelt erhalten und damit deren Lebensqualität langfristig sichern. Mit dem Ziel, dass sich der Landes-Defizit-Tag der Schweiz auf ein späteres Datum im Jahr verschiebt. Jede Nation hat diese Verantwortung für sich wahrzunehmen. Kein Land hat die Garantie oder das Recht auf einen Ressourcenanteil anderer Staaten.

Roland Schmutz ist Präsident der Umweltschutzorganisation Ecopop. (Basler Zeitung)