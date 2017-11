Geld ohne Gegenleistung

Wie eng die EU-Kommission und die Schweiz trotz Differenzen zusammenarbeiten, wurde letzte Woche unfreiwillig öffentlich. Der Vizepräsident der EU-Kommission verkündete nämlich, der Bundesrat werde sich heute mit der Frage beschäftigen, ob die Schweiz mit einer Milliarde Franken osteuropäische Länder unterstützen soll. Eigentlich ist die Traktandenliste des Bundesrates streng vertraulich. Es liegt auf der Hand, dass die EU die Information direkt aus dem Aussendepartement erhalten hat.

«Würde ein Parlamentarier die Traktanden des Bundesrates veröffentlichen, müsste er mit Konsequenzen rechnen», sagt der Präsident der aussenpolitischen Kommission des Nationalrates, der St. Galler SVP-Politiker Roland Büchel. Die EU versuche so, Fakten zu schaffen. Der Bundesrat kann nun kaum noch anders, als die Ostmilliarde beschliessen. «Das ist nicht die Art, wie Freunde miteinander umgehen», sagt Büchel, «und der Bundesrat sollte das öffentlich sagen.»

Treffen der Chefunterhändler

Wer Brüssel über den Zeitplan des Bundesrates informiert hat, ist nicht bekannt, wie das Aussendepartement (EDA) auf Anfrage mitteilt. Die Frage, welche Konsequenzen der Fall nach sich zieht, wurde an die Bundeskanzlei weitergeleitet.

Allerdings bestätigt das EDA gegenüber der BaZ, dass am Montag im Rahmen der Konferenz über die Migration über das Mittelmeer in Bern ein Treffen zwischen Staatssekretärin Pascale Baeriswyl und dem EU-Chefdiplomaten Christian Leffler stattgefunden habe, bei dem es um die offenen Verhandlungsdossiers zwischen der Schweiz und der EU und den Besuch von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Bern ging.

Der Bundesrat hatte den Entscheid über einen neuen Beitrag an die EU bis jetzt stets hinausgezögert. Die erste Ostmilliarde war im Sommer ausgelaufen, und der Bundesrat wollte zuerst eine Beurteilung der gesamten Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz vornehmen. Die EU hatte 2016 die Aktualisierung bestehender Abkommen blockiert.

Gleichzeitig stockten die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen, unter anderem, weil man sich nicht einig wurde, wie und vor allem durch wen Meinungsverschiedenheiten beigelegt werden sollen. Bundesrat Didier Burkhalter wollte die Milliarde trotzdem und ohne Gegenleistung der EU bezahlen, wurde aber vom Gesamtbundesrat ausgebremst.

Jetzt könnte es trotzdem soweit sein, und zwar ohne Gegenleistung – als «Zeichen» vor dem Besuch Junckers von kommender Woche. CVP-Ständerat Filippo Lombardi hatte sich öffentlich dafür eingesetzt, um mit dem Geld die EU «gnädig» zu stimmen. Zwei Bundesräte sollen ihre Meinung geändert haben, weil sie ihre Anliegen im Konzept der nächsten Hilfszahlung verankern konnten. Der letzte Erweiterungsbeitrag wurde für Umweltschutz, Wirtschaftswachstum und Arbeitsbedingungen, soziale Sicherheit, Zivilgesellschaft und Partnerschaft zwischen Institutionen der Schweiz und den betreffenden Ländern ausgegeben.

Kein Marktzugang

Gemäss Gerüchten sollen nun 200 Millionen Franken für die Berufsbildung und 200 Millionen für das Thema Asyl reserviert werden. Damit sollen die Berufslehre in den osteuropäischen Ländern gefördert und Strukturen zur Betreuung von Migranten geschaffen werden. Ersteres ist das Lieblingsthema von Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann, zweiteres das wichtigste Dossier von Justizministerin Simonetta Sommaruga. Damit sollen sich die beiden Kritiker einer weiteren Kohäsionsmilliarde nun zufriedengeben.

Damit bliebe auch eine Verknüpfung mit der Anerkennung der Finanzmarktregeln der Schweiz durch die EU auf der Strecke. Obwohl auch die Freiheit der Dienstleistungen und des Kapitals zu den Grundprinzipien des Binnenmarktes gehört, blieb dem Schweizer Finanzmarkt bisher der Zugang verwehrt. Die EU anerkennt die Finanzmarktregulierung nicht als gleichwertig an, obwohl die Schweiz die neuen Regeln peinlich genau in schweizerisches Recht übernommen hat.

Daran stört sich besonders FDP-Ständerat Ruedi Noser. Es gehe nicht, dass die Schweiz schlechter behandelt werde als beispielsweise Singapur oder den USA. «Wir erfüllen die Regeln schon lange.» Zudem habe die EU den automatischen Informationsaustausch von Bankdaten erhalten, ohne Gegenleistung. Die EU, so viel ist für Noser klar, blockiere die Anerkennung der Gleichwertigkeit aus politischen Gründen. «Das ist nicht statthaft, und der Bundesrat sollte, falls er Brüssel entgegenkommt, ebenfalls etwas erhalten.»

Kritik an der «Besuchs-Milliarde»

Anderer Meinung ist der Baselbieter SP-Nationalrat Eric Nussbaumer. Die Schweiz hätte von Anfang an eigenständig die Weiterführung der Hilfe beschliessen sollen. Trotzdem kritisiert aber auch er den Bundesrat. Jetzt werde aus der sinnvollen Osthilfe im Hinblick auf das Treffen von Jean-Claude Juncker mit Bundespräsidentin Leuthard die «Juncker-Besuch-Milliarde». Und das sei schade. «Die Hilfe im Sommer zu beschliessen wäre ein Signal gewesen, dass wir die Länder im Osten nicht vergessen», findet Nussbaumer.

Indirekt hätte sich daraus auch ein Hebel für die Schweiz ergeben, wenn sie Unterstützung für ihre Anliegen in Brüssel gebraucht hätte. «Wenn ihr uns vergesst, dann vergessen wir euch auch wieder.»

Die SVP hat angekündigt, die Milliardenzahlung zu bekämpfen. Das Volk kann nicht mehr darüber abstimmen, weil niemand gegen das Osthilfe-Gesetz vor einem Jahr das Referendum ergriffen hat.

(Basler Zeitung)