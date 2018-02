Gewinne wurden ins Ausland verschoben

Die Postauto Schweiz AG hat «konzerninterne Verrechnungen zu subventionsrechtlich nicht erlaubten Gewinnverschiebungen innerhalb der Postauto-Gruppe vorgenommen» und Gewinne durch Umbuchungen verschleiert. So steht es im «Prüfungsbericht Revision» des Bundesamtes für Verkehr (BAV) vom 1. Februar, der der BaZ vorliegt. Profiteure dieser Bilanz-Tricksereien waren damit auch die Tochtergesellschaften in Frankreich und Liechtenstein. Konkret handelt es sich um die Postauto Liechtenstein Anstalt sowie zehn Tochtergesellschaften in Frankreich.

Das Schrauben an der Bilanz könnte auch in Zusammenhang mit einer millionenschweren Busse von CarPostal France stehen. Die französische Justiz wirft der Postauto-Tochter vor, den Wettbewerb zu verfälschen. Das Handelsgericht Lyon verurteilte das Unternehmen deshalb im Jahr 2016 zu einer happigen Schadenersatzzahlung von 10,6 Millionen Euro. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass CarPostal France gegen den freien Wettbewerb im öffentlichen Verkehr im Sinne des Freihandels verstösst.

Im Takt nach Vorarlberg

Da die Schweizerische Post dem Bund gehöre, profitiere auch die französische Tochtergesellschaft der Postauto AG von Subventionen. Angestossen hatten das Verfahren drei Transportunternehmen aus der Rhone-Region. Ihnen missfiel, dass CarPostal France tiefere Preise anbieten und dadurch auch unrentable Linien betreiben kann.

Die Postauto Schweiz AG, die ankündigte, das Urteil weiterzuziehen, ist seit knapp 14 Jahren in Frankreich aktiv und wächst vor allem im Osten und Südosten stark. CarPostal France betreibt acht Stadtnetze. Hinzu kommen verschiedene Regionalverkehrslinien in fünf Departements. Beschäftigt werden 900 Personen, 630 Fahrzeuge sind im Einsatz. Zum Vergleich: 2016 waren es in der Schweiz 2242 Fahrzeuge. Beschäftigt waren rund 4100 Personen.

«Unsichtbar gemacht». Das Bundesamt für Verkehr (BAV) stiess bei seiner Prüfung auf grossen Widerstand, wie Auszüge aus dem Bericht bestätigen.

Die Schlingerfahrt von CarPostal France beschäftigte 2016 auch das Parlament in Bern. In einer vom Nationalrat überwiesenen Motion sollte sichergestellt werden, dass die Post mit CarPostal France kein Geld verliert.

Ambitioniert fährt die Postauto AG seit 2001 auch in Liechtenstein. Sie bedient im Fürstentum 14 Linien und beschäftigt 112 Mitarbeiter. Mit einem gut ausgebauten Taktfahrplan bringt Postauto nach eigenen Angaben «die Fahrgäste ins benachbarte Vorarlberg und in die Schweiz. Vor sieben Jahren investierte das Unternehmen im Ländle Millionen. Konkret wurden 25 neue Busse in Betrieb genommen – darunter die ersten Diesel-Hybridbusse des Landes. Die Fahrgäste profitieren dank Niederflureinstieg, drei Türen, Doppelbildschirmen und sehr leisem Elektromotor vom gestiegenen Komfort.

Die Bilanz-Schummler von Postauto haben 78,3 Millionen Franken öffentliche Gelder verbotenerweise aber auch in Tourismus-Linien, Schülertransporte, den Bahnersatz sowie den Ortsverkehr gepumpt. Vor allem dort, wo die Schweizerischen Bundesbahnen unrentable Strecken aufgeben, springt Postauto gerne in die Bresche und sichert – offenbar um jeden Preis – den ÖV in der Region. Um die hohen Kosten zu verstecken, manipuliert sie sogar die Bilanz.

«Ich bin masslos enttäuscht von der Postauto AG. Als Präsident der ÖV-Direktorenkonferenz erwarte ich, dass der Bund die Vorgänge nun rigoros aufklärt», sagte gestern der Basler Regierungsrat Hans-Peter Wessels der BaZ. Wessels ist Präsident der Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs. Die Postauto AG müsse die zu Unrecht bezogenen Subventionen den betroffenen Kantonen und Gemeinden anstandslos und rasch zurückerstatten. Den entstanden Schaden für Basel hält er für minim, «da Postautos bei uns keine grosse Rolle spielen». Zurzeit stehe die Postauto AG in keinem direkten Vertragsverhältnis mit dem Kanton.

Gemeinden können hoffen

Noch Zeit für ein abschliessendes Urteil benötigt man in Liestal. «Sicher erwarten wir von der Postauto AG eine rasche und lückenlose Aufarbeitung», betonte der Sprecher der Bau- und Umweltdirektion, Dieter Leutwyler.

Zwar tragen der Bund und die Kantone die Hauptlast am öffentlichen Verkehr. Ganz befreit von ihm sind die Gemeinden aber nicht. Breitenbach zum Beispiel bezahlt 204'000 Franken als Nettobetrag, wie Verwalter Andreas Dürr auf Anfrage bestätigt. Zum einen würden die Kosten nach einem fixen Anteil (Bevölkerungszahl) ermittelt. Zum anderen spiele die Anzahl Haltestellen im Dorf eine Rolle.

Ihre Chance, Geld zurückzuerhalten, sind intakt. «Den entsprechenden Anteil an allfälligen Rückerstattungen erstatten wir den Gemeinden», bestätigt Ludwig Dünbier, der Abteilungsleiter Öffentlicher Verkehr im Kanton Solothurn. Baselland müsste demnach nachziehen. (Basler Zeitung)