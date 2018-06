Graubünden schafft umstrittene schwarze Liste ab

Im Kanton Graubünden werden säumige Zahler von Krankenkassenprämien ab August nicht mehr auf einer schwarzen Liste geführt. Die Regierung verzichtet auf eine Fortführung dieser Liste, die auch in anderen Kantonen umstritten ist.

Es sei festgestellt worden, dass die seit Anfang 2014 geführte Liste nicht die gewünschte Wirkung erzielt habe, teilte die Regierung am Donnerstag mit. Die Mehrheit der Krankenversicherer unterlasse eine Meldung der Fortsetzung der Betreibungen an die Sozialversicherungsanstalt, was bewirke, dass die säumigen Prämienzahler keinen Eingang in die schwarze Liste fänden.

Keine einheitliche Linie

Der erwünschte Druck, der Prämienpflicht fristgerecht nachzukommen, bleibt laut Regierungsangaben weitgehend aus, da die säumigen Prämienzahler auch nicht sanktioniert werden können. Das nicht einheitliche Verhalten der Krankenkassen führe im Gegenteil zu einer Ungleichbehandlung der säumigen Prämienzahler.

Schwarze Listen säumiger Prämienzahler sind in mehreren Kantonen umstritten, eine einheitliche Linie ist nur schwer erkennbar. So verzichtete der Zürcher Regierungsrat vor einem Jahr auf eine Einführung, die Basler Regierung tat das schon früher. In Luzern lehnte das Parlament die Abschaffung der Liste vor zwei Jahren ab. Das Baselbieter Kantonsparlament verwarf die Einführung der Liste. (sep/sda)