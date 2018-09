Grenzerfahrungen (2)

Bis Kilometer 10: Ich hab schon Schmerzen an den Füssen – und damit nicht genug: «Ein richtiger Pänzeler marschiert im Combi», hat unser Zugführer gesagt. Das Combinaison ist ein Overall, den ausschliesslich Mechaniker und Panzertruppen tragen. Mit dem lässt es sich nicht marschieren. Die untere Naht des Combi sitzt so hoch, dass es mir da zwischen den Beinen alles zusammendrückt. Das Gewehrfett, das ich mir zuvor auf die Leisten gestrichen habe, steht mir jetzt bis zum Bauchnabel.

Beim Besteigen des ersten grossen Hügels klappt ein Betriebssoldat – ein lustiger Halbasiate, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere – zusammen. Er muss von vier Kameraden auf die Tragebahre genommen werden. Ich tu so, als wäre ich kurz vor dem Infarkt, sodass niemand auf die Idee kommt, mir die Trage weiterzugeben. So viel zur Kameradschaft.

Kilometer 10 bis 20: Wussten Sie eigentlich, dass der verdammte Rucksack, den man da in der Armee (seit der Reform Armee 90) ständig tragen muss, eigentlich gar nicht dafür da ist, damit zu marschieren? Geschweige denn Jacken, Regenschutz, Schanzmaterial, Putzzeug und so weiter mit sich zu tragen? Das ist eigentlich der Rucksack für die ABC-Schutzkleidung – und nur für die. Dass der nicht fürs Tragen geeignet ist, macht sich jetzt richtig bemerkbar. Die Rucksackträger schneiden sich tief in meine Schultern. Ich wette, da hat man noch Telefondraht hineingenäht.

Unten am Hügel gibts den ersten Verpflegungsposten. Der Halbasiate wird mit der Trage in einen Sanitätswagen verfrachtet. Vorhin hat er noch laut herumgestöhnt – jetzt rührt er sich nicht mehr. Ich denke, er ist eingeschlafen oder er hat den ultimativen Beitrag zur Landesverteidigung geleistet – ich hoffe Ersteres.

Beim Verpflegen darf man sich übrigens nicht hinsetzen. Es gibt kalte Bouillon und warmen Tee zu trinken und Dar-Vida mit Käsegeschmack zu essen. Ich zerstampfe die Dar-Vida in meiner Feldtasse, fülle sie mit Bouillon auf und leere sie in einem Zug. Ich weiss bis heute nicht, wieso ich das getan habe. Ich dachte wohl, das hätte einen Energydrink-Effekt. Doch die Anstrengung, nicht erbrechen zu müssen, hat mich letztlich nur noch mehr Energie gekostet.

Kilometer 20 bis 30: Wir laufen nicht mehr in der ganzen Kompanie, sondern nur noch zugsweise – zu gross ist der Tempounterschied. Das Laufen geht wieder besser, doch der Bouillon-Käse-Dar-Vida-Nachgeschmack ist unerträglich. Ich zünde mir eine Zigarette an, um den Geschmack zu überdecken. Die Unteroffiziere kümmert diesen Regelverstoss nicht. Denn diese Trottel haben in der Kaserne beschlossen, sich für den Marsch mehre Beutelchen Magnesiumpulver einzuwerfen. Bei zweien waren es wohl ein paar Beutelchen zu viel, und diese wirken mittlerweile abführend. Diese Beschwerden wünscht man bei einem Marsch eigentlich niemandem, aber da zeigt sich mal wieder, wer nicht nachgedacht hat. Im Minutentakt rennen die Wachtmeister, die Taschentücher unter die Arme geklemmt, in den Wald. Danach müssen sie uns immer wieder hinterherrennen, um nicht zurückzufallen.

Schweiss an den Schenkeln, den Leisten und im Schritt kombiniert mit viel Reibung führt zum berüchtigten Wolf. Schweiss am Gesäss, ständiges provisorisches Toilettengehen im Wald kombiniert mit Reibung führt wiederum zum sogenannten Pavian. Die Schadenfreude – ja, auf den Märschen hab ich es nicht so mit Solidarität und Kameradschaft – lenkt mich von meinen eigenen Schmerzen ab. Aber nicht für lange. (Basler Zeitung)