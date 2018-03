Hallo Bern, hier Basel – hörst du mich?

Die Region Basel wirbt für die eigenen Anliegen in Bern besser als noch vor Jahren, sie verkauft sich in der Bundesstadt und in den anderen Kantonen aber noch immer zu schlecht. Dies war der Grundtenor an einer munteren Diskussionsveranstaltung, der «Werkstatt Basel», gestern Abend im Kino Pathé in Basel. Eine Abstimmung unter dem zahlreich erschienenen Publikum ergab, dass 70 Prozent der Anwesenden finden, Basel würde in Bern nur ungenügend wahrgenommen.

Die gestrige Werkstatt widmete sich dem Thema Lobbying und der Frage, wie die Region Basel in Bern ihre Interessen erfolgreich einbringen kann. Elisabeth Ackermann, die Regierungspräsidentin des Kantons Basel-Stadt, und Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter, Präsidentin der Handelskammer beider Basel, verwiesen auf erfolgreiche Bestrebungen – etwa zur Bedeutung der Basler Rheinhäfen für das ganze Land. Ackermann sagte, sie weile einen Tag pro Session in Bern; sie treffe dort projektbezogen und vorbereitet gezielt auf Parlamentarier. Schneider-Schneiter bilanzierte, die Grossregion Basel werde heute in Bern als wirtschaftsstarker Kanton wahrgenommen, der grosse Beträge in den interkantonalen Finanzausgleich einzahle. Im laufenden Jahr fliessen alleine aus Basel-Stadt über 170 Millionen Franken in den NFA, den Nationalen Finanzausgleich.

Mit zunehmender Dauer kritisch

Auf dem Podium diskutierten neben Ackermann und Schneider-Schneiter auch Urs Bieri, Co-Leiter und Verwaltungsrat des Umfrage- und Sozialforschungsinstituts gfs.bern, Marcel Plattner, CEO der Gebro Pharma AG und Präsident des Verbands der in der Schweiz tätigen Pharmaunternehmen, Dominique Reber, Senior Partner der Lobbyingfirma Hirzel-Neef-Schmid-Kunsulenten, Martin Dätwyler, Direktor a.i. der Handelskammer beider Basel, sowie der Schreibende. Das Publikum brachte sich mit Fragen und SMS-Voting ein.

Das Referat über Lobbying hielt zu Beginn Dominique Reber. Er sagte, Lobbying sei da, um Probleme zu lösen. Ein guter Lobbyist verfüge über die Eigenschaft, gut zuhören zu können. Lobbyismus finde auch zu Hause statt, etwa dann, wenn ein neuer Fernseher anzuschaffen sei. Die Politikerinnen berichteten danach in der Runde über vielfältige Erfahrungen mit Lobbyisten, manchmal weiche man ihnen aus, weil man schon im Voraus genau wisse, was auf einen zukomme. Gleichzeitig zeigten sie sich manchen Lobbyisten gegenüber aber auch dankbar, etwa für bisher nicht beachtete Überlegungen, die es – je nach Stichhaltigkeit – bei der eigenen Entscheidfindungen zu berücksichtigen gelte. Oft sei es gar nicht möglich, alle Positionen selbst zu erarbeiten, die Aktenstapel, die einen vor Sessionen und wichtigen Geschäften erreichten, seien einfach zu gross.

Im zweiten Teil der Diskussion wurden eigene Haltungen über die Wahrnehmung Basels in der übrigen Schweiz immer kritischer hinterfragt. Das heutige Lobbying für die Pharmabranche sei gut, waren sich die Hauptdiskussionsteilnehmer einig. Gfs-Co-Leiter Bieri meinte, als Berner, sein Kanton könne von Basel lernen. Doch in Bezug auf Verkehrs- und Wirtschaftsfragen, die über die Pharmabranche hinausgehen, aber auch im Hinblick auf eine bessere Positionierung Basels als Kultur- und Architekturstadt könne und müsse mehr unternommen werden.

Als Handlungsrichtlinie in einen Katalog aufgenommen wurde danach, dass die Grossregion Basel mehr und besser in anderen Kantonen werben müsse. Die Richtlinien sollen schliesslich Entscheidungsträgern vorgelegt werden und zum Handeln veranlassen. (Basler Zeitung)