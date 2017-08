Hat eine Panne auf Facebook Trumps US-Botschafter in Bern verraten?

Ein Facebook-Post des designierten US-Botschafters in Luxemburg hat offenbar den Namen des künftigen Vertreters der USA in Bern verraten, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Randy Evans hatte ein Foto aus seinem Vorbereitungskurs für den Botschafterposten in Luxemburg gepostet. Das Bild war so zugeschnitten, dass es am rechten oberen Rand das Namensschild des künftigen US-Vertreters in der Schweiz zeigte: «Ed McMullen – Switzerland/Liechtenstein». Mittlerweile hat Evans den Post gelöscht.

Mittlerweile gelöscht: Das auf Facebook gepostete Bild. (11. August 2017) Bild: Facebook

McMullen sei der Fauxpas unangenehm. In einem E-Mail an die «AZ» habe er das Foto zwar nicht kommentieren wollen, aber diplomatisch beigefügt: «I hope to meet you soon» (auf Deutsch: «Ich hoffe, Sie bald kennenzulernen»).

Martin Naville, der Chef der schweizerisch-amerikanischen Handelskammer, hält das Foto für ein weiteres starkes Indiz dafür, dass McMullen wohl Botschafter in Bern wird. Er stellt auf Anfrage von baz.ch/Newsnet jedoch klar, dass eine Teilnahme am Vorbereitungskurs noch keiner offiziellen Nominierung gleichkomme – McMullen könne zum Beispiel auch als Reserve vorbereitet werden.

«Trump ist ein grosses Beispiel für republikanischen Konservatismus»

Die «Schweiz am Wochenende» hatte bereits im Juni berichtet, dass McMullen als Favorit für den Posten gilt. Der Politberater aus South Carolina hatte von Beginn an in seinem Heimatstaat Trumps Wahlkampf organisiert, als dessen Aussichten auf das Präsidentenamt noch gänzlich unklar waren.

McMullen wird dem konservativen Flügel der republikanischen Partei zugeordnet. Viele dieser Republikaner halten Trump für keinen «echten» Konservativen. Sie kreiden dem Präsidenten an, dass er früher registrierter Demokrat war und für progressive Positionen einstand.

McMullen sieht das anders. Im Wahlkampf sagte er immer wieder, er betrachte sich mehr als Konservativen denn als Republikaner, und fügte hinzu: «Donald Trump ist ein grossartiges Beispiel dafür, was republikanischer Konservatismus ist.»

Der Republikaner half auch schon bei den Wahlkampagnen der Präsidentschaftskandidaten John McCain und Newt Gingrich mit. Doch Trump war für McMullen von Anfang an ein spezieller Kandidat. Rund ein Jahr, bevor Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidat der Republikaner nominiert wurde, sagte McMullen zur «Post and Courier», er habe sich ja sein ganzes Leben lang politisch eingesetzt, «aber ein sehr erfolgreicher Unternehmer, der viele Jobs kreiert hat, ist wirklich erfrischend.» Im Wahlkampf verteidigte McMullen seinen Kandidaten dann loyal durch alle Skandale.

Botschafterposten als Belohnung

Dass Präsidenten ihre Unterstützer mit Botschafterposten belohnen, ist indes nichts Neues. Oft sind dabei indirekt auch grosse Geldsummen im Spiel. Barack Obama machte zum Beispiel die TV-Produzentin Colleen Bell zur Botschafterin in Ungarn, nachdem sie seinen Wahlkamf mit einer halben Million US-Dollar unterstützt hatte, wie NPR berichtete.

Die American Foreign Service Association schätzt, dass während Obamas zweiter Amtszeit rund 40 Prozent der Botschafter aus politischen Gründen nominiert wurden, berichtet NPR. Bei früheren Präsidenten seien durchschnittlich etwa 30 Prozent der Botschafter aus politischen Gründen angestellt worden.

(mch)