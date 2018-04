Hussein verliert auf der ganzen Linie

Die Unschuldsvermutung für Generaldirektor Bishar A. Hussein (Kenia) und dessen Stellvertreter, Pascal Clivaz (Schweiz), an der Spitze des Weltpostvereins (UPU) gilt nicht mehr. Denn die illegale Geschäftspraxis des Führungsduos, namentlich im Personalbereich, ist als solche offiziell erkannt und wurde neuerdings höchstrichterlich gerügt – abschliessend.

Fällig wären nun eigentlich richterlich angeordnete Entschädigungen, Lohnausfallzahlungen und Gerichtskosten im Gesamtumfang von rund drei Millionen Franken. Doch: Der Walliser Clivaz und sein Chef Hussein scheinen weit davon entfernt, Einsicht in eigenes Fehlverhalten zu zeigen. Hussein und Clivaz blockieren vielmehr fällige Zahlungen ans Gericht und an siegreiche Kläger. Verfolgt wird offenbar zudem eine Art Verhinderungs- und Verzögerungstaktik. Diese Woche unterzieht der Verwaltungsrat der Weltpost auf Einladung Husseins die Gerichtsurteile einer Exegese.

Drei Millionen werden fällig

Der Schaden für den Weltpostverein ist beachtlich, egal zu welchem Schluss die obersten Weltpöstler aus 41 Nationen bei ihren einwöchigen Beratungen in Bern kommen. Dieser liegt bei rund drei Millionen Franken, bei einem Jahresbudget von insgesamt 36 Millionen. Zu bezahlen sind neben den Gerichtskosten auch Entschädigungen und Lohnausfälle wegen willkürlicher Kündigungen. Das Führungsteam des Schreckens von der Berner Weltpoststrasse, Hussein/Clivaz, verlor insgesamt drei Gerichtsfälle.

Den drei Klägerparteien Recht gegeben hat das Verwaltungsgericht der Internationalen Arbeitsorganisation (Iloat). Dabei handelt es sich um ein internationales Gericht mit Sitz in Genf, das zwei Mal jährlich tagt und das sich aus erfahrenen Richtern aus diversen Ländern zusammensetzt. Deren Urteile sind abschliessend. Die Basler Zeitung berichtete seit 2015 wiederholt über die Missstände an der Spitze des Weltpostvereins, der einzigen internationalen Organisation in der Bundesstadt. Unrühmlicher Höhepunkt war die Todesdrohung Husseins gegenüber einem britischen Weltpostabgeordneten im vergangenen Jahr. Für seine Drohung, er werde ihm den Kopf abschneiden, entschuldigte sich Hussein später, weshalb die Sache nicht Gegenstand der Iloat-Gerichtsverhandlungen in Sachen Weltpostverein war. Gegenstand waren vielmehr die Klagen dreier ehemaliger Weltpost-Angestellter, von denen zwei auf Direktionsebene operierten, bis Hussein sie auf die Strasse stellte und durch eigene Günstlinge ersetzte.

Die anfänglich chaotische, später dann zunehmend ungesetzliche Personalpolitik Husseins nahm nach dessen Wahl 2012 ihren Lauf. Zuerst platzierte er Kader seines internationalen Büros in Bern um. Chefs und Direktoren mit langjähriger Erfahrung fanden sich plötzlich auf Posten wieder, für die sie keine Erfahrung besassen. So versetzte Hussein etwa die Kabinetts- und Kommunikationschefin auf den Posten des Chefs «Marktentwicklung» – eine Stelle, die aber umgehend abgeschafft werden sollte. Oder die Direktorin der Rechtsabteilung fand sich unvermittelt auf dem Posten der Pensionskassenverwalterin wieder. Monate später teilten Hussein und Clivaz drei Stelleninhabern kurzum mit, ihre Arbeitsverträge (permanent contracts) endeten am 9. Mai 2015. Dazu waren die beiden aber gar nicht befugt.

Amtsmissbrauch bestätigt

Intern erklärte Hussein die Massnahmen der erschreckten und verunsicherten Belegschaft mit dringlichen Sparmassnahmen. Dumm nur, dass hernach das Personalbudget explodierte, nachdem Hussein seine Günstlinge installiert hatte.

Das Gericht bestätigt in seinen Urteilen nun den Vorwurf des Amtsmissbrauchs und der unrechtmässig erfolgten Kündigungen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass Clivaz die eigenmächtigen Entscheide offenbar noch von einem Katarer bewilligen liess, der zur fraglichen Zeit Präsident des UPU-Verwaltungsrats war. Entscheiden dürfen hätte alleine der Gesamtverwaltungsrat. Auch sei die Dringlichkeit nicht gegeben gewesen, da nur einen Monat zuvor das Personalbudget rechtmässig abgesegnet worden sei. Intransparente Buchhaltung, Nichteinhalten von Personalvorschriften und Nichtbeachten der eigenen Finanzordnung sind nur einige Punkte, die das Gericht rügt. Hussein und Clivaz beantragen nun, das Verwaltungsgericht der Internationalen Arbeitsorganisation (Iloat), dem sich 63 internationale Organisationen unterstellen, zu verlassen und neu dem UNO-Berufungsgericht (Unat) in New York beizutreten.

Das Kapitel ist also noch nicht abgeschlossen. Auch weil Hussein und Clivaz sich mit neuen Klagen konfrontiert sehen – diesmal weil sie den Gerichtsurteilen nicht Folge leisten würden und weil sie weitere Personalvorschriften nicht beachtet hätten. (Basler Zeitung)