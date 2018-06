Die Nachricht über die Gefahr, die vom ehemaligen Munitionsdepot in Mitholz ausgeht, hat den Gemeinderat von Kandergrund BE durcheinander gebracht. Der Gemeindepräsident Roman Lanz sagte vor den Medien, der Gemeinderat sei nach der Information durch den Bund konsterniert und ein bisschen durcheinander.

«Ich war in einer Schockstarre», so der Gemeindepräsident später im Interview mit baz.ch/Newsnet. Als er daraus herausfand, kamen die Fragen. «Was kann passieren, was nicht?» Auch er habe einige Erkenntnisse erst heute Nachmittag erhalten. «Wir sind froh, können wir die Bevölkerung direkt informieren. Ich kann mich in sie hineinfühlen», sagte Lanz.

«Wir sind für die Bevölkerung da»

Er wisse, wie es sich in den ersten Tagen anfühle. «Ich weiss, dass es ihnen in den nächsten vier, fünf Tagen auch so gehen wird. Es werden viele Fragen auftauchen. Wir werden da sein, um auf die Fragen einzugehen.» Die Bevölkerung könne alles beim Gemeinderat deponieren.

Lanz findet es «super», dass der Bundesrat die Mitteilung direkt überbringt. Es stimme ihn zuversichtlich, dass der Bund die Informationen transparent weitergeben wolle. Die Bevölkerung sei durch solche Katastrophen gefestigt, ist er überzeugt.

Nur wenige Wortmeldungen

An der Informationsversammlung für die lokale Bevölkerung am Donnerstagabend gab es kaum Wortmeldungen. Ein Bürger sagte, er sei froh um die Information und bat um komplette Information – auch langfristig.

(oli/sda)