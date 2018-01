«Ihr Handy haben sie nicht vermisst»

Die acht Männer, die seit letztem Sonntag im Hölloch eingeschlossen waren, konnten in der Nacht auf Freitag die Höhle unverletzt wieder verlassen. Wie ist diese Rettungsaktion abgelaufen?

Wir haben aufgrund unserer Messdaten festgestellt, dass das Wasser in der Höhle schneller sinkt als ursprünglich angenommen. Deshalb haben wir uns am Donnerstagabend dazu entschlossen, die Bergungsaktion einzuleiten. Vor Mitternacht waren alle wieder wohlbehalten draussen. Sie wurden nur ein wenig nass dabei.

Also war das Wasser doch nicht ganz weg?

Der Siphon-Tunnel, durch den der Ausstieg führt, war noch nicht ganz trocken. Wir sind der Gruppe entgegengelaufen und haben ihnen Luftmatratzen und wasserdichte Kleidung mitgebracht, die sie dann anziehen konnten. Wir sind durch das Wasser gewatet und hätten die Gruppe auf den Luftmatratzen durch den Tunnel gezogen. Aber das sind alles junge Burschen. Sie wollten selbst durchs Wasser laufen.

Wie war die Stimmung unter den Geretteten?

Die Stimmung war gelöst. Wir haben unten im Tal alle noch ein Bierchen zusammen getrunken. Sie haben alle sehr positiv über den Einschluss geredet. Für sie war es natürlich ein grosses Abenteuer, das nun glücklicherweise gut ausgegangen ist.

Gab es denn Momente, an denen sie am guten Ausgang der Sache gezweifelt haben?

Nein, wir wussten, dass alles gut gehen würde. Solange sich Eingeschlossene in einem Biwak befinden, ist es eigentlich nie ein Problem. Aber wenn man sich der Natur aussetzt, bleibt immer ein Restrisiko. Wir sagen immer: Man muss keine Angst vor der Natur haben, aber Respekt. Gerade die Wetterkapriolen der letzten Tage und die damit verbundenen Veränderungen der Wasserpegel konnten wir nicht voraussehen.

Das einströmende Wasser hat der Gruppe am Sonntag den Weg aus der Höhle hinaus versperrt. Wie rasch waren die Gänge voll?

An dem Tag dauerte es etwa zwei, drei Stunden, bis der Siphon voll war. Die Gruppe hat davon aber gar nichts gemerkt. Sie haben zu der Zeit im sogenannten Dom-Biwak geschlafen, das ist ein relativ neues und absolut hochwassersicheres Biwak im Höhlensystem, das extra für Touristengruppen gebaut wurde. Sie waren also nie in akuter Gefahr und mussten nie vor einbrechenden Wassermassen wegrennen. Die Gänge füllen sich zwar relativ rasch mit Wasser, abfliessen tut es allerdings nur sehr langsam. Im Keller, das ist der unterste Gang im touristisch erschlossenen Höhlensystem, sickert das Wasser beispielsweise pro Stunde nur 10 bis 20 Zentimeter ab – und das natürlich nur, wenn es draussen trocken bleibt. Im Sommer, wenn es Gewitter gibt, können die Pegel rasend schnell steigen. Deswegen geht man in den Sommermonaten auch nicht in die Höhle rein.

Die Höhlenrettungsorganisation Speleo-Secours Schweiz hat die Eingeschlossenen seit Sonntag ständig betreut. Wie sind Sie vorgegangen?

Wir konnten über einen Schacht – den wir E2 nennen – zu der Gruppe vorstossen. Der Abstieg durch den rund 300 Meter tiefen, engen Schacht ist relativ gefährlich. Dort können sich nur Spezialisten mit technischem Know-how abseilen. Am Sonntag sind vier unserer Leute – einer von ihnen ein Rettungssanitäter – mit Proviant und weiteren Hilfsgütern abgestiegen. Ihre Aufgabe war es auch, die Gruppe moralisch zu unterstützen.

War moralische Unterstützung denn nötig?

Eigentlich nicht. Die Eingeschlossenen kannten sich alle, es war sozusagen ein eingefleischtes Team junger Leute. Sie waren guter Dinge. Damit sie sich genügend bewegen – es ist in der Höhle rund 6 Grad kalt, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 100 Prozent –, haben unsere Leute mit ihnen kleine Touren zu anderen Biwaks unternommen und dort die Vorräte geplündert.

Wie viele Biwaks gibt es denn dort unten?

In der Nähe des Dom-Biwaks hat es noch drei Forschungsbiwaks. Das eine ist etwa fünf Minuten entfernt, um zum zweiten zu gelangen, dauert es rund eine Stunde. Das dritte konnten sie nicht erreichen, weil es auf dem Weg dorthin zu viel Wasser hatte. Die Biwaks sind immer mit Vorräten und Materialien ausgerüstet, um unbeschränkt lange in der Höhle ausharren zu können. Es gibt dort neben Lebensmitteln auch Benzinkocher, einen Notvorrat an Schlafsäcken und den einen oder anderen Schnaps. Die Gruppe hat sich in den Forschungsbiwaks eingedeckt, weil sie nicht wusste, wie lange es bis zur Rettung dauern würde...

...und fünf Tage in einer Höhle und völliger Finsternis können aufs Gemüt schlagen.

Ja, aber weil sie sich alle kannten, hatten sie es gut miteinander. Natürlich wollten sie wieder raus, aber es war relativ rasch klar, dass es mit der Rettung nicht lange dauern würde, weil sich das Wetter besserte. Die Stimmung blieb daher aussergewöhnlich gut. Sie haben Spiele gemacht und eine Lehmskulptur gebaut, um sich zu beschäftigen und sich warm zu halten. Am Dienstag ist ein weiteres Team von uns zu ihnen runtergestiegen, hat Akkus für die Stirnlampen, Proviant sowie Briefe und Päckli ihrer Angehörigen runtergebracht. Das war sicher auch gut für die Moral.

Was, wenn es mit der Rettung noch länger gedauert hätte?

Dann hätten sie wohl weitergespielt und noch eine Skulptur gebaut. Vielleicht hätte man dann auch mal elektronische Gadgets ins Biwak gebracht, damit sie mal einen Film sehen können. Ihre Handys haben die Tourteilnehmer jedenfalls nicht mit ins Hölloch genommen. Das war eine ganz bewusste Entscheidung. Bei der Rettung hat einer von ihnen zu mir gesagt, dass er das Handy zu keiner Zeit vermisst habe. (Tages-Anzeiger)