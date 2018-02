Im Unispital ist der Blinddarm teurer

Am Universitätsspital Insel in Bern kostet eine Hüftprothese rund 18'100 Franken. Deutlich günstiger arbeitet die kleine Privatklinik Santa Chiara in Locarno, der die Krankenkasse und der Kanton für denselben Eingriff lediglich 14'000 Franken bezahlen müssen. Das sind zwei Extremwerte aus dem neuen Online-Vergleich, den Preisüberwacher Stefan Meierhans gestern präsentiert hat.

Er will damit das Preisbewusstsein der Bevölkerung wecken und zugleich den Druck auf jene Kantonsregierungen erhöhen, die nach wie vor relativ hohe Tarife akzeptieren. Der Vergleich ist einfach zu bedienen. Die Preise unterscheiden sich je nach Krankenkasse, die genannten Zahlen stimmen für Versicherte der CSS.

Die Berner holen auf

Allerdings spielen die Preise für die Patienten in der Regel keine Rolle, da sie in einem günstigen Spital gleich viel bezahlen wie in einem teuren (Franchise plus Selbstbehalt). Nur bei ausserkantonalen Wahleingriffen gibt es ja nach Kanton Komplikationen. Relevant sind die Preisunterschiede hingegen für die Steuer- und Prämienzahler, da sie den allergrössten Teil der Spitalkosten bezahlen müssen. Konkret geht es hier um die stationären Spitalbehandlungen. Sie bilden in der Grundversicherung den zweitgrössten Kostenblock, nach den Ärzten.

Die Internetseite des Preisüberwachers umfasst 20 häufige Behandlungen und Eingriffe, die Palette reicht von der Geburt bis zum Herzinfarkt. Allerdings ist der Vergleich zwischen dem Inselspital und der Tessiner Klinik nicht repräsentativ, insgesamt ist das Bild weniger spektakulär. So bewegen sich die Preise für Hüftprothesen bei vielen Spitälern in einer relativ kleinen Bandbreite, im Bereich von 15'700 bis 16'200 Franken.

Das war nicht immer so. Diese Annäherung der Preise ist eine Folge des neuen Finanzierungssystems mit Fallpauschalen, das 2012 eingeführt wurde und auch auf eine schweizweite Vereinheitlichung abzielte. Der Druck auf teure Spitäler ist seither gestiegen. So zeigt der Vergleich zum Beispiel, dass heute die Tarife der Zürcher und Berner Regionalspitäler trotz der topografischen Unterschiede mehr oder weniger gleich hoch sind. Nach 2012 hatten die Berner noch rund 10 Prozent mehr für dieselbe Behandlung erhalten.

Warum Unispitäler mehr erhalten

Ganz einheitlich werden die Preise aber kaum je sein. Die Universitätsspitäler erhalten als sogenannte Endversorger höhere Abgeltungen für denselben Patienten als Regionalspitäler oder gar kleine, stark spezialisierte Kliniken. Dazu werden vor allem zwei Gründe angeführt. Erstens: Unispitäler müssen sich auch um hochkomplexe und defizitäre Fälle kümmern und haben keine Möglichkeit, diese weiterzuweisen. Zweitens: Unispitäler oder grosse Zentrumskliniken haben höhere Fixkosten in Bereichen wie Notfall und Intensivpflege. Deshalb bekommt zum Beispiel das Unispital Zürich für einen Blinddarm 7400 Franken, während die Zürcher Regionalspitäler 6560 Franken erhalten.

Der Preisüberwacher sieht das neue Angebot als Mittel im Kampf gegen die steigenden Gesundheitskosten. Allerdings hängt deren Entwicklung weniger von den Preisen ab, da diese zurzeit stagnieren oder leicht sinken. Starker Treiber ist hingegen die Menge: die Anzahl der erbrachten Behandlungen. Allein in den letzten drei Jahren ist die Zahl der Fälle gewichtet nach Schweregrad um 10 Prozent gestiegen. Dies zeigt die Statistik der Einkaufsgemeinschaft HSK, die für Helsana, Sanitas und KPT Tarife verhandelt.

Ganz nebenbei schafft der Internetvergleich die Voraussetzungen für ein neues Versicherungsmodell, das kürzlich die liberale Denkfabrik Avenir Suisse propagiert hat: Wer für einen Eingriff ein günstiges Spital wählt, soll einen Teil der Ersparnis erhalten. Für die meisten Versicherten dürfte indes die Wohnortnähe wichtiger sein, ebenso die Qualität, zu der sich inzwischen ebenfalls online Daten abrufen lassen. Die Internetseite des Preisüberwachers listet die einschlägigen Links auf. (Tages-Anzeiger)