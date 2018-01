Im Zweifel für die SRG

Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrats stützt das Vorgehen von Medienministerin Doris Leuthard, noch vor dem angekündigten Mediengesetz – und der damit verbundenen Debatte über die SRG und ihren Auftrag – mit einer neuen Konzession und einer Revision der Radio- und Fernsehverordnung der SRG den weiteren Ausbau des Online- und des Unterhaltungsteils zuzusichern.

Die Kommission lehnte gemäss einer Mitteilung von gestern einen Antrag der Zürcher SVP-Nationalrätin Natalie Rickli mit 14 gegen 11 Stimmen ab, die dazu laufenden Vernehmlassungen auszusetzen, um zuerst das neue Mediengesetz vom Parlament debattieren und beschliessen zu lassen, wie es im ordentlichen Verfahren üblich wäre. Die Mehrheit habe argumentiert, die Debatte über die SRG und ihren Auftrag habe bereits stattgefunden, nämlich an einer Sondersession des Parlaments und in der Kommission. Die Sondersession im Dezember 2015 dauerte gerade mal anderthalb Stunden und hatte nichts zu beschliessen – was bei der Beratung des Mediengesetzes anders wäre. Die Kommission tagte jedoch bisher immer hinter verschlossenen Türen.

Keine «Debatte in aller Tiefe»

Die von Bundesrätin Doris Leuthard selbst vor bald drei Jahren angekündigte «Debatte in aller Tiefe» mit der «Bevölkerung» kann das allerdings nicht gewesen sein. Die Kommission werde sich aber anlässlich weiterer Sitzungen über die Konzession und die Verordnungsänderungen beugen, wie Kommissionspräsidentin Edith Graf-Litscher (SP/TG) vor den Medien ausführte, dazu zu sagen hat sie allerdings nichts. Damit dürfte Doris Leuthard am Ende ihrer Bundesratslaufbahn dem Staatssender, der ihr über alle Jahre unkritisch gewogen war, ein letztes Abschiedsgeschenk machen, das mindestens bis Ende 2022 bestehen bleiben dürfte. Natalie Rickli ist enttäuscht: «Die Gegner der No-Billag-Initiative wollen uns weismachen, dass im Falle eines Neins über den Service public diskutiert wird. Dies wird jedoch leider erneut nicht der Fall sein, wie der Entscheid der Kommission zeigt.» Für sie bleibe darum nur ein Ja zur Initiative.

Der Entscheid dürfte ein willkommenes Argument für die No-Billag-Initianten darstellen, die nun argumentieren können, dass es bei einer Ablehnung ihrer Initiative keine Debatte und schon gar keine Beschränkung der SRG geben werde, sondern der vorgesehene weitere Ausbau zum Beispiel in die bereits von Privaten bedienten Bereiche wie Online oder Unterhaltungsserien ungehindert weitergehen würde.

Abstimmungstaktisch ungeschickt

Für GLP-Präsident Jürg Grossen (BE) ist der Entscheid eine verpasste Chance und abstimmungstaktisch ungeschickt. Er gesteht Leuthard allerdings zu, dass sie vorhabe, die Konzession nur um vier Jahre zu verlängern. Er hofft vor allem auch, dass sich die SRG selber eine «Selbstbeschränkung» auferlegt. Auch BDP-Nationalrat Bernhard Guhl (AG) findet es schade, dass die Kommission dem Antrag nicht zugestimmt hat. Er fände es besser, der Bundesrat würde die geltende Konzession einfach verlängern und erst nach der Debatte über das Mediengesetz anpassen.

Grossen und Guhl bestätigen, dass sie dem Antrag zugestimmt haben. Damit ist klar, dass alle vier FDP-Vertreter, darunter aus der Nordwestschweiz der Aargauer Thierry Burkart und der Solothurner Kurt Fluri, in der Kommission gegen eine Service-public-Debatte und für das staatspolitisch fragwürdige Vorgehen von Bundesrätin Leuthard gestimmt haben. Burkart sagt auf Anfrage, jetzt vor der Abstimmung ein taktisches Spiel zu machen, sei sehr durchschaubar. In den Vernehmlassungen und beim Mediengesetz werde sich die FDP für eine Debatte und für eine schlankere SRG einsetzen. (Basler Zeitung)