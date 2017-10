Im «mächtigsten» Schweizer Verein machen vier Bundesräte mit

Die kurzfristige Liaison von Ignazio Cassis mit der Waffenlobby ist nur durch Medienrecherchen öffentlich geworden: Der designierte Aussenminister hatte über den Beitritt zur Vereinigung «Pro Tell» (die er nun wieder verlässt) nicht aktiv informiert – trotz dessen politischer Brisanz, kämpft «Pro Tell» doch gegen ein schärferes Waffenrecht und damit indirekt gegen die Schweizer Schengen-Mitgliedschaft.

Zur Transparenz verpflichtet war Cassis freilich nicht. Nirgendwo ist festgelegt, dass Bundesräte offenlegen müssen, bei welchen Verbänden und Vereinen sie sich engagieren. baz.ch/Newsnet hat dennoch alle sieben Departemente gebeten, die Verbandsaktivitäten der Bundesrätinnen und -räte zu deklarieren. Bis am Freitag haben sechs Departemente entsprechende Angaben geliefert. Das Departement von Ueli Maurer (SVP) vermochte die Anfrage innerhalb der einwöchigen Frist nicht zu beantworten.

Helvetia Latina vereint die Parteien

Aus den Ergebnissen lässt sich ablesen, welcher Schweizer Ve­rein am meisten Macht in seinen Reihen vereinigt. Es handelt sich um Helvetia Latina, eine Institution, in der sich vorab welsche Bundespolitiker und Staatsangestellte engagieren. Helvetia Latina ist der einzige Verband, der gleich vier Mitglieder des Bundesrats in seinen Reihen weiss: Guy Parmelin, Alain Berset, Didier Burkhalter und Simonetta Sommaruga. Über soviel Regierungspräsenz verfügen nicht einmal die Schweizer Parteien; keine von ihnen hat mehr als zwei Vertreter im Bundesrat.

Profiteure dieser Machtakkumulation müssten die lateinischen Sprachminderheiten sein: Ziel von Helvetia Latina ist es, Präsenz und Stellenwert des Französischen, Italienischen und Rätoromanischen auf Bundesebene zu stärken – insbesondere dann, wenn es um die Besetzung von Kaderstellen in der Verwaltung geht. Die Organisation agiert dabei allerdings «mit begrenztem Erfolg», wie ein Journalist der Zeitung «Le Temps» in einem Kommentar kürzlich festhielt. Tatsächlich kommen die Bundeskader gemäss neueren Erhebungen überproportional oft aus der Deutschschweiz.

Nur Parmelin legt Beiträge offen

Die weiteren Mitgliedschaften der Bundesrätinnen und Bundesräte können weiter unten eingesehen werden. Interessant sind unter anderem die Folgenden:

Alain Berset zahlt Beiträge an die Neue Europäische Bewegung Schweiz (Nebs). Die Nebs forciert den Schweizer Beitritt zur EU, was nicht auf der offiziellen Linie des Bundesrats liegt. Hätte Berset nach Burkhalters Rückritt ins Aussendepartement gewechselt, wäre die Nebs-Mitgliedschaft für ihn womöglich zum Problem geworden. Berset ist ausserdem Mitglied der Gewerkschaft VPOD.

Simonetta Sommaruga ist neben ihrem Parteifreund Berset diejenige mit der «politischsten» Liste: Auch sie unterstützt die Nebs, daneben auch die NGO Public Eye (vormals «Erklärung von Bern»), den linksökologischen Verkehrsclub der Schweiz, den Hausverein, die Kinderlobby – und noch immer die Stiftung für Konsumentenschutz, die sie früher präsidierte. Sollte Sommaruga dereinst in das Wirtschafts- oder das Verkehrsdepartement wechseln, dürften zur einen oder anderen ihrer Mitglied- und Gönnerschaften kritische Fragen kommen.

Guy Parmelin ist der einzige unter den Angefragten, der auch die von ihm entrichteten Beiträge offenlegt. Am teuersten kommt ihn seine SVP zu stehen: 12'000 Franken gehen an die Waadtländer Sektion, 9000 an die nationale Mutterpartei. Kräftig ins Geld geht daneben nur noch seine Mitgliedschaft in der Confrèrie du Lausanne-Sport, einem Gönnerverein des Lausanner Fussballclubs. 2500 Franken zahlt er hier – und bekommt dafür immerhin zwei Sitze im Stadion und einen VIP-Parkplatz.

Johann Schneider-Ammann macht unter anderem im Rotary Club Langenthal mit. Serviceclubs wie Rotary dienen seit je her der Vernetzung einflussreicher Persönlichkeiten. In der Öffentlichkeit stossen die geschlossenen, exklusiven Gesellschaften teilweise auf Misstrauen. Von den jetzigen Bundesräten ist Schneider-Ammann das einzige deklarierte Mitglied eines solchen Zirkels. Seine weiteren Vereinsangaben weisen ihn als Natur-, Sport- und Militärfreund aus – und als Junggebliebenen: Noch immer gehört er zu den Jungfreisinnigen.

Doris Leuthard ist trotz ihrer 54 Jahre ebenfalls noch bei der Jugendsektion ihrer Partei dabei. Ausserhalb der CVP pflegt sie vor allem Mitgliedschaften auf aargauisch-lokaler Ebene sowie in internationalen Organisationen (Council of Women World Leaders, Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste u.a.).

Didier Burkhalter hat eine Präferenz für Neuenburger Lokalzünfte und humanitäre Organisationen wie Terre des Hommes und Rotes Kreuz, die er mit Beiträgen unterstützt.

Die Position von Helvetia Latina wird mit Burkhalters Rücktritt im Übrigen nicht geschwächt: Ignazio Cassis war bis vor kurzem sogar Vizechef des Vereins.

Die Mitglied- und Gönnerschaften der Bundesrätinnen und Bundesräte gemäss Angaben ihrer Departemente:

Alain Berset (SP)

SP Schweiz (aktives Mitglied)

Gewerkschaft VPOD (nicht aktives Mitglied)

Helvetia Latina (nicht aktives Mitglied)

Neue Europäische Bewegung Schweiz (Spender)

Spender / nicht aktives Mitglied bei über 20 regionalen und lokalen Organisationen aus den Bereichen Kultur, Soziales, Wirtschaft und Sport: Confrérie de la Poire à Botzi, Kinderchor Les Marmousets, La Société fribourgeoise d’économie alpestre, Centre d’accueil Banc Public in Fribourg u.a.

Didier Burkhalter (FDP)

FDP Stadt und Kanton Neuenburg sowie FDP Schweiz

Cercle national Neuchâtel

Cercle du Sapin Chaux-de-Fonds.

Compagnie des Vignolants

Noble Confrérie des Olifants

Institut neuchâtelois

Pro Funi La coudre-Chaumont.

Helvetia Latina.

Internationales Rotes Kreuz

Rotes Kreuz Schweiz

Redog

Terre de hommes

Doris Leuthard (CVP)

CVP Schweiz, CVP Aargau, CVP Bezirk Muri, CVP Frauen, Junge CVP

Verschiedene kulturelle und gemeinnützige Institutionen., u.a. Freunde der Klosterkirche Muri, Integra (Stiftung fu?r Behinderte im Freiamt), Gönnervereinigung des FC Wohlen, Freiämter Schattenkabinett

Council of Women World Leaders

International Raoul Wallenberg Foundation

Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste

Guy Parmelin (SVP)

Helvetia Latina (30.- pro Jahr)

Association des Amis de l'Orchestre de Chambre de Lausanne (einmaliger Beitrag 800.-)

Association du Château de Chillon (cotisation à vie – env. 400.-)

Passivmitglied FC Bursins (90.- pro Jahr)

Confrérie du Lausanne Sport (2500.- pro Jahr)

Confrérie du Gruyère (120. pro Jahr)

Confrérie du Guillon (200.- pro Jahr)

Rega (Ehepaarbeitrag 60.- pro Jahr)

Paraplegikerstiftung (90.- pro Jahr)

Musée de l’Etiquette du Vin, Aigle (40.- pro Jahr)

Abbaye de la Harpe, Rolle (85.- pro Jahr)

Confrérie des Bourgeois vaudois (seit 2016)

Fédération rurale vaudoise (als ehemaliger Landwirt, 240.- pro Jahr)

SVP Schweiz (9000.- pro Jahr)

SVP Waadt : (12'000.- pro Jahr)

SVP District Côte-Ouest (weniger als 100.- pro Jahr)

Johann Schneider-Ammann (FDP)

FDP Schweiz

FDP, Bern

FDP Langenthal

Jungliberale Langenthal und Umgebung

Jungfreisinnige Schweiz

Supporterclub der FDP, Bern

Diamonds of Orienteering

Club 5000 (Schlittschuhclub Langenthal)

FC Langenthal

Swiss Paralympic Committee

Sportverein Sumiswald

Schweizer Wanderwege

Naturfreunde Schweiz

SAC Wildhorn

Pfadi Dreilinden, Langenthal

Ballenberg Freilichtmuseum

Stiftung Museum Langenthal

Kunstverein Oberaargau, Langenthal

Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft

Stadtschützen Langenthal

Gesellschaft der Generalstabsoffiziere

Vereinigung Schweizer Gebirgssoldaten

Vereinigung Berner Division

Offiziersgesellschaft Langenthal

Rotary Club Langenthal

Volkswirtschaftliche Gesellschaft des Kantons Bern

ETH Alumni Vereinigung

INSEAD Alumni

Simonetta Sommaruga (SP)

Amnesty International

Berner Wanderwege

Bibel+Orient Museum

Forum Musik Diversität

Frauenzentrale Bern

Fraueninformationszentrum Zürich

Hausverein

Helvetia Latina

Kinderlobby Schweiz

Konsumentenschutz Schweiz SKS

Konzertverein Spiegel

Médecins sans frontières

Neue Europäische Bewegung Schweiz

Public Eye

Schweizer Liga gegen den Lärm

Schweizer Wanderwege

Slow Food CH

Sozialdemokratische Partei

Spiegel-Leist

Swissaid

Terre des Hommes

umverkehR

Vereinigung zum Schutz der kleinen und mittleren Bauern

Verkehrsclub der Schweiz

Mobility (Genossenschaftsmitglied)

Mobiliar (Genossenschaftsmitglied)

Biofarm (Genossenschaftsmitglied)

Raiffeisen (Genossenschaftsmitglied)

Ueli Maurer (SVP)

Derzeit noch keine Angaben. (Tages-Anzeiger)