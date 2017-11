In diesen Städten gibt es immer mehr Sozialhilfefälle

Mehr als ein Viertel aller Sozialhilfebeziehenden der Schweiz lebt in einer der 14 Städte Basel, Bern, Biel, Chur, Lausanne, Luzern, St. Gallen, Schaffhausen, Schlieren, Uster, Wädenswil, Winterthur, Zug oder Zürich. Sie sind die wesentlichen Akteure in der Sozialhilfe und funktionieren als Frühwarnsysteme für gesellschaftliche Veränderungen. Insofern muss man sich laut dem heute veröffentlichten Bericht der Berner Fachhochschule und der «Städteinitiative Sozialpolitik» Sorgen machen. Denn dieser zeigt: 2016 nahmen die Sozialhilfefälle im Schnitt um 5,2 Prozent zu. In den vergangenen Jahren waren es jeweils noch unter 3 Prozent .

Am stärksten ist die Zunahme in Chur, Schlieren und Uster, wo die Zahl der Fälle im Vergleich zu 2015 um mehr als 10 Prozent stieg. Über die letzten sechs Jahre gesehen betrug die Zunahme in diesen drei Städten sogar bis zu 36 Prozent . Nur in Winterthur ist seit 2010 ein vergleichbarer Anstieg der Sozialhilfefälle zu beobachten.

Um die Belastungen der Städte durch die Sozialhilfe vergleichbar zu machen, werden neben der Anzahl Fälle auch die Zahl der unterstützten Personen, das Bevölkerungswachstum und die Zusammensetzung der Einwohnerschaft in den einzelnen Städten berücksichtigt. Ein wichtige Rolle spielen der Ausländeranteil und die Arbeitslosenquote.

Ausländerinnen und Ausländer haben ein höheres Risiko, arbeitslos und in der Folge sozialhilfeabhängig zu werden, weil sie teilweise einen tiefen Bildungsstand haben, ihre Bildungsabschlüsse nicht anerkannt werden, Sprachkenntnisse fehlen oder weil sie in stark konjunkturabhängigen Branchen beziehungsweise in Niedriglohnbereichen beschäftigt sind. In den meisten Städten hat das Sozialhilferisiko der ausländischen Wohnbevölkerung zugenommen, besonders stark in Biel. Die zweisprachige Stadt verzeichnet nach Lausanne und Schlieren zudem die höchste Arbeitslosenquote: Sie ist in den letzten beiden Jahren auf 5,8 Prozent gestiegen.

Biel weist deshalb mit 11,8 Prozent auch die höchste Sozialhilfequote aller untersuchten Städte auf. Diese gibt an, wie viele Personen pro hundert Einwohner in einem Kalenderjahr mindestens einmal Sozialhilfeleistungen erhalten haben. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Lausanne mit 8,8 Prozent und Basel mit 6,7 Prozent . Am tiefsten ist die Sozialhilfequote in Uster und Zug.

In der Regel haben grosse Zentrumsstädte durch ihren grossen lokalen Arbeitsmarkt, ihr vielfältiges Wohnungsangebot und die Anonymität der Grossstadt eine höhere Sozialhilfequote als kleinere Städte und Gemeinden. Umso erstaunlicher ist das Ergebnis von Zürich. Die grösste Schweizer Stadt weist eine tiefere Quote auf als beispielsweise Basel, Winterthur, Bern oder die Nachbarsgemeinde Schlieren. Die rege Bautätigkeit in den ehemaligen Industriegebieten Zürich-West und Zürich-Nord sowie die Quartieraufwertungsprojekte der letzten Jahrzehnte haben dazu geführt, dass viele gut ausgebildete und weniger armutsgefährdete Personen in die Stadt gezogen sind.

Erstmals wurde für den Bericht auch das Sozialhilferisiko nach Haushalts- und Familienform erhoben. Am häufigsten müssen demnach Einzelpersonen von der Sozialhilfe unterstützt werden, in rund 70 Prozent aller Fälle. Alleinerziehende machen je nach Stadt 15 bis 21,5 Prozent der Sozialhilfebeziehenden aus.

«Kinder zu haben ist ein Armutsrisiko.»Ergebnis des Berichts

Ledige und insbesondere geschiedene Personen haben ein höheres Sozialhilferisiko als andere Zivilstandsgruppen. Der Anteil an Ledigen ist in den grösseren Städten besonders hoch. Geschiedene Personen sind vor allem in Biel übervertreten.