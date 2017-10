«Je jünger, desto mehr Unfälle»

Die Fahrprüfung dürfte in gut 2 Jahren anders ablaufen als heute. «Fahren Sie zum Hauptbahnhof und parkieren Sie unterwegs in der Nähe eines Kioskes», könnte die Anweisung des Prüfungsexperten anstelle von simplen Richtungsangaben künftig lauten. Die Fahrschüler sollen unter Beweis stellen, dass sie sich selbstständig durch den Verkehr bewegen können. Die Ausrichtung der Prüfung auf «Kompetenzerwerb statt Fehlervermeidung» ist einer der vielen Vorschläge des Bundesrats zur Revision der Fahrausbildung – und einer der wenigen, der auf breite Zustimmung stösst.

Über viele weitere Fragen – die Zahl der Weiterbildungstage, das Mindestalter für den Lernausweis, obligatorische Fahrlektionen – sind sich massgebliche Akteure uneinig, wie die nun zu Ende gegangene Vernehmlassung zur Vorlage des Bundesrats zeigt:

Gegen eine Halbierung der obligatorischen Weiterbildungstage wehren sich die Fahrlehrer vehement. Heute müssen Neulenker innert dreier Jahre zwei Kurse absolvieren, die Theorie und Praxis zu gefährlichen Verkehrssituationen und Fahrtechnik enthalten. Für die Anbieter geht es bei Kosten von etwa 300 Franken pro Kurstag und rund 90'000 Neulenkern pro Jahr um viel Geld. Die Fahrlehrer argumentieren, die Verkürzung sei politisch motiviert. Eine Verbesserung der Kurse, wie dies etwa die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) fordere und auch von den Fahrlehrern angestrebt werde, lasse sich nicht durch eine Verkürzung erreichen. Verbündete haben die Fahrlehrer im Verkehrsclub VCS. Ihm liegt besonders die Ausbildung in der ökologischen Fahrweise am Herzen. Der Verkehrsverband TCS hingegen befürwortet die Reduktion auf einen Tag.



Vor jüngeren Neulenkern warnt die BfU. Heute ist der Lernfahrausweis erst mit 18 erhältlich. Damit kann die Fahrprüfung in der Regel erst etwa ein halbes Jahr später abgelegt werden. Neu soll der Lernfahrausweis bereits ab 17 erhältlich sein, das Ablegen der Prüfung wäre unmittelbar ab dem 18. Geburtstag möglich. Dadurch könnten jährlich rund 40'000 Neulenker rund ein halbes Jahr früher alleine auf die Strasse kommen, schreibt die BfU. Damit die frühere Abgabe des Lernfahrausweises keine negativen Auswirkungen zeitige, müsste nach Ansicht der Beratungsstelle im Gegenzug das Mindestalter für die Fahrprüfung um ein halbes Jahr erhöht werden. Keine Bedenken hat die BfU im Bezug auf die 17-jährigen Lernfahrer: Bei begleiteten Lernfahrten ereigneten sich kaum schwere Unfälle. Die Fahrlehrer sind hingegen grundsätzlich gegen einen früheren Beginn der Fahrausbildung und warnen vor «mehr Unfällen, mehr Verletzten und zunehmend wieder mehr Verkehrstoten». Auch der VCS spricht sich gegen jüngere Neulenker aus. Es gelte der Grundsatz: «Je jünger, desto mehr Unfälle». Umfrage Sollen bereits 17-Jährige den Lernfahrausweis erhalten? Ja, denn weshalb sollen 17-Jährige gefährlicher sein als 18-Jährige?

Nein, je jünger die Verkehrsteilnehmer desto höher ist die Unfallgefahr.

Um die Verkürzung der obligatorischen Weiterbildung zu kompensieren, will der Bundesrat zwei Elemente aus der Weiterbildung mit zwei Pflichtlektionen beim Fahrlehrer abdecken. So sollen alle Fahrschüler zwingend lernen, richtig zu bremsen und sparsam zu fahren. Dagegen spricht sich etwa der TCS aus – er bezweifelt den Nutzen des Obligatoriums. Die Fahrlehrer sprechen sich zwar nicht dagegen aus, bezweifeln aber den Nutzen und weisen darauf hin, dass sich eine Vollbremsung kaum auf einer öffentlichen Strasse üben lässt.

Wohl verzichten wird der Bundesrat auf eine Änderung zugunsten jener Lenker, die ihre Prüfung mit einem automatisch geschalteten Auto absolvierten. Diese sollten neu auch geschaltete Fahrzeuge lenken dürfen, was aber in der Vernehmlassung klar durchfiel. Ebenso wenig dürfte sich eine Forderung der Vereinigung der kantonalen Strassenverkehrsämter durchsetzen: Diese forderte die Abschaffung des Nothelferkurses – was BfU, VCS und Fahrlehrer ablehnen.

An welchen Massnahmen er trotz Gegenwind festhält, muss der Bundesrat nun entscheiden. In Kraft setzen will er einen Teil der Änderungen per Mitte 2019, den Rest per 2020. (baz.ch/Newsnet)