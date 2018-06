Jeder zehnte Diesel ist mit defektem Partikelfilter unterwegs

Die Technik richtet es. Nach dieser Maxime verfährt der Bundesrat auf einem Feld, das seit dem Auffliegen des Diesel-Abgasskandals unter besonderer Beobachtung steht. Mit seinem Segen gibt es in der Schweiz keine obligatorischen Abgastests mehr für jene Autos und Lastwagen, die über eine On-Board-Diagnose verfügen, kurz OBD. Dieses System überwacht die Abgase und zeigt dem Fahrer Fehlfunktionen an, etwa einen defekten Dieselpartikelfilter. Leuchtet im Armaturenbrett die Warnlampe auf, muss der Wagen in die Reparatur. Damit werde sichergestellt, dass die Umwelt nicht belastet werde, schrieb der Bundesrat, als er 2012 in Eigenregie beschloss, den obligatorischen Abgastest aufzuheben.

Doch die Technik, auf die der Bundesrat baut, ist offenbar anfällig für Fehler. Dies zeigt eine Untersuchung, die das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) in der Zürcher Baudirektion von Regierungsrat Markus Kägi (SVP) im letzten Herbst durchgeführt hat. Ein Awel-Experte hat die Ergebnisse, die bislang erst in Fachkreisen bekannt waren, an der ETH-Nanopartikel-Konferenz von letzter Woche in Zürich präsentiert. Der Befund: Bei 10 Prozent der untersuchten Dieselfahrzeuge stellten die Experten fest, dass der Dieselpartikelfilter ausgefallen war, ohne dass dies das OBD-System angezeigt hatte.

«Die Erkenntnisse sind sehr beunruhigend. Der Handlungsdruck ist offensichtlich.»Tiana Moser, Nationalrätin GLP

Überprüft hatte das Awel total 1090 Dieselfahrzeuge. Als statistisch repräsentative Gruppe wählte es daraus Fahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 5a aus, von denen in der Schweiz gegen 600'000 registriert sind. Diese Gruppe umfasste in der Prüfung 159 Wagen; davon litten 16 am zitierten Mangel. Zur Einordnung: Ein Fahrzeug mit vollständig defektem Filter kann laut Fachleuten so viel emittieren wie 1000 Fahrzeuge mit funktionierenden Partikelfiltern. Dieser Umstand sowie die Tatsache, dass Russpartikel Krankheiten wie Krebs oder Herz-Kreislauf-Beschwerden auslösen können, machen die Untersuchung des Awel zu einer pikanten Angelegenheit – auch für die Politik.

Bundesamt für Umwelt will selber messen

«Die Erkenntnisse sind sehr beunruhigend», sagt Nationalrätin Tiana Moser. Der Handlungsdruck sei offensichtlich. Die Fraktionschefin der Grünliberalen fordert eine verlässliche Kontrolle der Filter; so lasse sich die gesundheitliche Belastung der Bevölkerung senken. Bereits letztes Jahr hat Moser eine Motion eingereicht, in der sie die Wiedereinführung eines Abgastest-Obligatoriums fordert; der Vorstoss ist hängig. Der Bundesrat empfiehlt dem Parlament, die Motion abzulehnen. Seine Haltung hat er im Mai 2017 festgelegt – also noch vor der Untersuchung des Awel. Möglicherweise wird er im Lichte der neuen Erkenntnisse nochmals über die Bücher gehen. Das jedenfalls hofft Moser.

Zumindest die Bundesverwaltung ist vom Awel über die Untersuchung bereits ins Bild gesetzt worden. Das Bundesamt für Strassen (Astra) bezeichnet die festgestellte Fehlerquote von 10 Prozent als «hoch». Auch teilt das Bundesamt die Einschätzung des Awel, dass ältere Fahrzeuge höhere Mängelquoten aufweisen. Allerdings würden diese Fahrzeuge (Euro 3 oder 4) die für sie massgebenden Abgasvorschriften auch ohne Partikelfilter erfüllen, betont das Astra. «Bei solchen Fahrzeugen wäre es deshalb schon aus rechtlichen Gründen nicht durchsetzbar, den Ersatz von defekten Partikelfiltern zu verlangen.» Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) plant nun, weitere Messungen durchzuführen – «zwecks Bestätigung der Awel-Resultate».

Autobranche gespalten

Zurückhaltend reagiert die Vereinigung der Schweizer Autoimporteure (Autoschweiz). Direktor Andreas Burgener sagt, er wolle die Awel-Untersuchung zuerst studieren, bevor er sich dazu äussere. Bis auf weiteres bleibt er damit bei seiner Haltung, welche sich mit jener des Bundesrats deckt. Aus ihrer Sicht braucht es keine obligatorischen Abgastests, weil die Typengenehmigungsvorschriften verschärft worden sind respektive werden. Auch seien die fraglichen Messsysteme teuer und liessen sich nur mit grossem zeitlichem Aufwand einsetzen. Fachleute des ETH-Nanopartikel-Vereins widersprechen dem allerdings.

Mosers Motion stösst in der Autobranche aber nicht einhellig auf Ablehnung. Die Garagisten, organisiert im Auto-Gewerbe-Verband Schweiz (AGVS), begrüssen den Vorstoss – nicht nur, weil sie finanziell profitieren würden, wenn sie künftig vermehrt Abgaswartungen bei Autos vornehmen könnten, wie sie betonen. Es geht dem Verband auch um den Ruf der Autobranche, der im Zuge des Dieselabgas-Skandals gelitten hat. Dieser Ruf, so der AGVS, lasse sich insofern korrigieren, als die Fahrzeuge mit periodischen Abgastests «abgastechnisch so gut wie möglich unterwegs sind». (baz.ch/Newsnet)