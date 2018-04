Justizministerin erfüllt Auftrag

Es geht also doch: Justizministerin Simonetta Sommaruga präsentierte gestern die längst fällige Revision des Strafgesetzbuchs. Die wichtigsten Punkte dabei sind einerseits härtere Strafen für Sexual- und Gewalttäter und andererseits die Harmonisierung der Strafrahmen insgesamt.

Längst fällig ist die Gesetzesrevision deshalb, weil der Bundesrat das Justizdepartement bereits 2012 beauftragt hatte, «eine Botschaft zur Harmonisierung der Strafrahmen» auszuarbeiten. Sommaruga indes dachte nicht daran, den Auftrag zu erfüllen; ihr Departement verschob das Projekt immer wieder. Letzten April schliesslich teilte die Justizministerin den Rechtskommissionen von National- und Ständerat in einem Schreiben mit, sie wolle auf eine entsprechende Vorlage verzichten, weil diese nicht «opportun» oder «realistisch» sei.

Härtere Strafen für Gewalttäter

Die Antwort kam postwendend: Zwei Tage nach Erhalt des Schreibens reichte die Rechtskommission des Nationalrats eine Motion ein mit der Forderung, der Bundesrat habe dem Parlament bis Mitte 2018 eine entsprechende Vorlage vorzulegen. Dies mit der Begründung, die vielen Vorstösse zum Strafrecht, die in Rechtskommissionen und Parlament hängig seien, zeigten, dass Handlungsbedarf bestehe.

Erst diesen März überwies der Nationalrat eine weitere SVP-Motion, die schärfere Strafen bei Gewalt und Drohungen gegen Behörden und Beamte fordert. Deshalb fand die Rechtskommission, es sei richtig, die Diskussion in einem breiten Kontext zu führen, statt über einzelne Punkte des Strafrechts zu diskutieren. Letzten Mai respektive September überwiesen die beiden Kammern den Auftrag an die Justizministerin – oppositionslos.

Gestern nun brachte Sommaruga den Revisionsvorschlag in den Bundesrat, und dieser verabschiedete die Botschaft zuhanden des Parlaments. Konkret fordert der Bundesrat härtere Strafen für Gewalt- und Sexualstraftäter. Laut Botschaft soll die Mindeststrafe für Vergewaltigung neu auf zwei Jahre verdoppelt werden. Sex mit Kindern unter 12 Jahren sollen die Gerichte mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe ahnden. Auch Gewalttäter will der Bundesrat künftig härter anpacken. So will er die Mindeststrafe für schwere Körperverletzung von sechs Monaten auf neu ein Jahr verdoppeln. Und schliesslich soll auch Gewalt gegen Behörden und Beamte härter bestraft werden. Ein Angriff einer Gruppe beispielsweise auf Polizisten wird im Revisionsentwurf zwar immer noch mit einer Geldstrafe geahndet. Neu müssen die Täter jedoch mit mindestens 120 Tagessätzen statt wie heute mit lediglich 30 Tagessätzen rechnen.

Vergleich von Strafmassen

Bei der Revision geht es nicht nur um härtere Strafen. Zentral ist auch die Frage, in welchem Verhältnis die verschiedenen Strafrahmen zueinander stehen. Während Raser mit einem Jahr Gefängnis rechnen müssen, kann eine Mutter, die ihr Kind tötet, mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten und einer Busse von 500 Franken davonkommen.

In einer Mitteilung betont der Bundesrat denn auch, das Strafgesetzbuch sei zwar oft revidiert worden. «Es wurde aber nie in einem Quervergleich geprüft, ob die Strafrahmen der Schwere der Straftaten entsprechen und in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.» Dies habe der Bundesrat nun getan und dabei auch Forderungen aus dem Parlament erfüllt. Etwa die, dass Vergewaltigung unabhängig vom Geschlecht zu definieren sei. Heute kann ein Vergewaltigungsopfer nur weiblich sein. Die gleiche Tat gilt bei einem männlichen Opfer als sexuelle Nötigung, die mit einer milderen Mindeststrafe bedroht ist.

Der SVP gehen die Strafverschärfungen allerdings noch immer zu wenig weit. Die vom Bundesrat nun vorgeschlagenen Anpassungen gingen zwar in die richtige Richtung, teilte die Partei in einem Communiqué mit, sie genügten jedoch «bei Weitem nicht». Dies gelte insbesondere bei Gewalt gegen Beamte und Polizisten, bei Sexualdelikten und bei schweren Körperverletzungen. (Basler Zeitung)