«Keine Reform auf Kosten der Jungen»

BaZ: Die Grünliberalen haben die Steuervorlage mit der Zusatzfinanzierung für die AHV vehement bekämpft. Warum?



Jürg Grossen: Es ist keine Steuervorlage mehr, sondern ein Deal auf Kosten der Glaubwürdigkeit der Politik und der arbeitenden Bevölkerung, besonders der Jungen. Sie bezahlen dafür, dass Steuerprivilegien für Unternehmen abgeschafft werden können. Man muss sich das einmal in aller Ruhe vor Augen führen.

Die Befürworter finden es einen guten Kompromiss.

Die Vorlage ist weder ein Kompromiss, noch ist sie gut. Im Bereich der Steuern ist sie zwar zielführend und löst das Problem, das wir wegen der Steuerprivilegien für Holdinggesellschaften mit der EU haben. Aber die Folgen für die AHV wiegen zu schwer.

Welche Folgen meinen Sie?

Die einseitige Finanzspritze führt dazu, dass die AHV und die berufliche Vorsorge auf Jahre hinaus nicht nachhaltig reformiert werden können. Diese Reformen brauchen wir aber dringend, wenn wir die bewährte Altersvorsorge nachhaltig finanzieren und für zukünftige Generationen erhalten wollen.

Was muss bei der AHV geschehen?

Wir brauchen eine ausgewogene Reform der Altersvorsorge, eine, die Mehreinnahmen bringt, aber auf der anderen Seite das Rentenalter anpasst. Wir werden erfreulicherweise immer älter, können aber nicht so lange mit gleich hohen Renten leben. Diese Rechnung geht nicht auf. Nur eine Reform, die auch beim Rentenalter ansetzt, ist der sachlich richtige, echte Kompromiss. Doch das ist mit dem Deal für Jahre vom Tisch, weil die Arbeitnehmer mit höheren Abgaben auf ihren Löhnen den finanziellen Druck wegnehmen. Die SP hat das am Mittwoch bereits gefeiert.

Unterstützen Sie das angekündigte Referendum?

Unsere Jungpartei hat angekündigt, sich zu engagieren. Die Grünliberalen im Nationalrat haben die Vorlage geschlossen abgelehnt, und wir werden unseren Gremien die Nein-Parole vorschlagen.

Damit riskieren Sie den Absturz des Geschäftes, mit eventuell schwerwiegenden Folgen für die Wirtschaft.

Wir wollen die Steuervorlage. Aber wir wollen keine auf Kosten der Jungen und der Reformierbarkeit der Altersvorsorge. Der finanzielle und der politische Preis dieses Kuhhandels ist zu hoch. In der Verantwortung für einen möglichen Absturz stehen nicht wir, sondern jene Ständeräte, welche den Deal aufgegleist haben.

Besonders eingesetzt hat sich der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse.

Der Druck war enorm. Ich bin enttäuscht von den Vertretern der Wirtschaft. Sie verschliessen vollständig die Augen vor den Folgen der Finanzspritze für die AHV. Für die Steuerreform sind sie bereit, jeden politischen Preis zu bezahlen. Die langfristigen Folgen für die Glaubwürdigkeit unserer Demokratie und die Altersvorsorge lassen sie völlig ausser Acht. Ich glaube nicht, dass das alle Unternehmer im Land gleich sehen.

Die Gegner reichen von Gewerkschaften über die Grünen, die Grünliberalen, die BDP bis zur SVP. Kann das gut gehen?

Was die Gegner eint, ist die tiefe Ablehnung, so zu politisieren. Diese Vorlage nimmt die Parlamentarier und das Volk faktisch in Geiselhaft. Sachlich diskutieren war unmöglich. Der Druck in den Fraktionen war extrem hoch, dem Deal zuzustimmen, auch wenn man ihn eigentlich unanständig fand. Ich ziehe den Hut vor jenen in SP und FDP, die sich trotzdem dagegen geäussert oder sich enthalten haben.

Regula Rytz, Berner Nationalrätin und Präsidentin der Grünen, sagte gestern, sie wolle beim Referendum nichts mit den Grünliberalen zu tun haben.

Frau Rytz distanziert sich gerne von uns Grünliberalen, und für uns ist das gut. In der Finanz- und Steuerpolitik haben wir völlig unterschiedliche Ansichten. Im Umweltbereich arbeiten wir gut zusammen. Wir lehnen den Deal aus unterschiedlichen Gründen ab, aber das ist in Ordnung. (Basler Zeitung)