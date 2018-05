Keine schärferen Regeln für Imame

In Schaffhausen will der Türkisch-Islamische Verein eine neue Aksa-Moschee bauen. Die Arbeiten am 1,5 Millionen Franken teuren Projekt sollen im Sommer beginnen. Die Pläne lösten in der Bevölkerung Besorgnis aus, sagt der parteilose Ständerat Thomas Minder. Laut Medienberichten hat die türkische Religionsbehörde Diyanet die Finger im Spiel: Das Grundstück soll der Türkisch-Islamischen Stiftung für die Schweiz (Tiss) gehören, einem Diyanet-Ableger. Zudem sollen die Imame, die in der Aksa-Moschee predigen, von Ankara entsandt und bezahlt werden. Für Minder ist klar, dass die Politik eine Lösung finden muss, um die Finanzierung der Gotteshäuser zu kontrollieren.

Gestern erteilte der Ständerat allerdings einem entsprechenden Vorstoss des Tessiner Lega-Nationalrates Lorenzo Quadri mit 29 zu sieben Stimmen bei vier Enthaltungen eine deutliche Abfuhr. Quadri wollte es islamischen Gebetsstätten und Imamen künftig verbieten, Gelder aus dem Ausland anzunehmen. Islamische Zentren sollten weiter dazu verpflichtet werden, die Herkunft und die Verwendung der Finanzen offenzulegen. Quadri forderte zudem, die Predigten seien in der Sprache des Ortes abzuhalten, an dem eine Gebetsstätte steht. Er begründete den Vorstoss zum einen mit der Sicherheit, denn auch bei Gebetsstätten gelte der Grundsatz, wer zahlt, befiehlt. Zum andern habe Österreich die Finanzierung islamischer Gebetsstätten durch das Ausland bereits verboten und entschieden, dass die Predigten auf Deutsch abgehalten werden müssten.

«Muslime nicht diskriminieren»

Der Bundesrat und die vorberatende ständerätliche Kommission empfahlen den Vorstoss zur Ablehnung. Kommissionssprecher Robert Cramer (Grüne, GE) erinnerte an das Gebot der Gleichbehandlung. Die Motion tangiere verfassungsmässige Rechte wie die Religionsfreiheit oder die Sprachenfreiheit. Rechte, die für alle gelten würden, auch für Muslime.

Der Kommissionsentscheid fiel ohne Gegenstimme. Kommissionsmitglied Minder hatte sich nach eigenen Angaben damals der Stimme enthalten. Gestern im Ständerat erklärte er, dass ihn das in Schaffhausen geplante Grossprojekt veranlasst habe, die Motion nun zu unterstützten. Denn laut Bauexperten koste der Neubau nicht 1,5 sondern sechs Millionen Franken. Viele Leute fragten sich woher das Geld dafür komme und fürchteten eine zunehmende Islamisierung. «Wenn die Politik keine Antwort auf die Sorgen der Bevölkerung findet, dann ist es eine Frage der Zeit bis die nächste Volksinitiative kommt, die entweder ein ausländisches Finanzierungsverbot oder gar ein Verbot von Moscheen fordert», warnte Minder. Wie problematisch Predigten in einer fremden Sprache sein könnten, habe die mittlerweile geschlossene Winterthurer An’Nur-Moschee gezeigt. «Wenn wir das weiterhin zulassen, dann dürfen wir uns nicht über Parallelgesellschaften und Fremdenfeindlichkeit wundern.»

Justizministerin Simonetta Sommaruga wollte davon nichts wissen. Die Situation in der Schweiz sei nicht mit jener in Österreich zu vergleichen. Dort würden islamische Religionsgemeinschaften anerkannt und hätten damit auch die rechtliche Grundlage, um eine Kirchensteuer einzuziehen. In der Schweiz ist die Ankerkennung in der Kompetenz der Kantone, allerdings hat noch kein Kanton den Islam anerkannt. Es gehe nicht, Pflichten zu fordern, ohne Rechte zu gewähren, so die Justizministerin. Sie betonte das Gebot der Gleichbehandlung und forderte Minder dazu auf, zwischen einem Moschee-Bau und der Terrorismusfinanzierung zu unterscheiden. «Wir dürfen muslimische Gemeinschaften und Imame nicht diskriminieren und unter Generalverdacht stellen.»

Gleichheit vor Sicherheit

Der Ständerat folgte Sommaruga und lehnte die Motion diskussionslos ab. Offenbar tut sich das Bundesparlament schwer mit der Idee, Sicherheit stärker zu gewichten als Gleichheit: Zwar hatte der Nationalrat im September 2017 der Motion Quadri zugestimmt. Im März lehnte er jedoch einen moderateren Vorstoss von Jean-Luc Addor (SVP, VS) knapp ab.

Addor wollte gesetzlich verbieten, dass Moscheen und islamische Gebetsräume durch Staaten finanziell unterstützt werden, die Terroristen fördern und Menschenrechte verletzen. Mit dem gestrigen Ständeratsentscheid ist ein Verbot der ausländischen Moscheen-Finanzierung politisch vom Tisch. (Basler Zeitung)