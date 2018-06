Konservativer Entscheid

Die Geldspielerträge der Schweiz bleiben im Land. Die beiden Schweizer Lotteriegesellschaften erhalten die Möglichkeit für attraktivere Spielangebote, namentlich im Bereich Sportwetten. Und Schweizer Spielbanken dürfen künftig online aktiv sein. So will es die klare Mehrheit jener, die über das neue Geldspielgesetz abgestimmt haben. Damit haben sich die Abstimmenden gegen Experimente und gegen eine Öffnung im heiklen Geldspielmarkt ausgesprochen.

Die Vorzüge eines offenen Konzessionsverfahrens, das mit dem neuen Gesetz nun verunmöglicht ist, lagen auf der Hand. Sie wurden im Abstimmungskampf von den referendumsführenden Jungparteien zu wenig betont. Wahrscheinlich ist, dass im offenen Konzessionsverfahren unter dem Strich mehr Geld für Kultur- und Sportförderung sowie für die AHV zur Verfügung gestanden wäre. Mit dem Nein gehen Medien und Sportclubs sodann Dutzende Millionen Werbe- und Sport-Sponsoringgelder flöten.

Die Motive hinter dem letztlich konservativen Nein zum Geldspielgesetz sind trotzdem zu begrüssen. Zwar wurde eine Chance für eine Belebung des Geldspielmarktes vertan. Das deutliche Ja nimmt aber die hiesigen Anbieter in die Pflicht, auf denen nun die Last einer fürs Gemeinwohl erfolgreichen Umsetzung des Gesetzes in die Praxis liegt. Wegbrechende Einnahmen zugunsten der AHV sind nicht nur zu bremsen, sie sind in wachsende Gewinne zu verwandeln.

Ob die siegreichen Lobbyisten der Casino- und Lotteriebranche ihre Versprechen halten werden, wird kritisch zu prüfen sein.

Die Erkenntnis lautet: Je attraktiver Konsumenten ein legales Angebot werten, desto weniger wandern sie in den Schwarzmarkt ab. Gelingt es den terrestrischen Casinos nicht, den Schwarzmarkt wie von ihnen versprochen auszutrocknen, würden sich ihre Verlustängste als schlechter regulatorischer Ratgeber erweisen. Ob die siegreichen Lobbyisten der Casino- und Lotteriebranche, die zumeist gleich selbst im Parlament sitzen, ihre Versprechen halten werden, wird kritisch zu prüfen sein.

Zu begrüssen ist demgegenüber der Volksentscheid für Swisslos, dem kantonal verantworteten Spielbereich. Dem aufrichtigen CEO Roger Fasnacht ist es zuzutrauen, mit den Folgen seines gestrigen Siegs treuhänderisch umzugehen sowie mit alten, zu Mauscheleien verleitenden Strukturen aufzuräumen. Seriosität und Tadellosigkeit könnten in einem faktisch trotz Gesetz immer stärker deregulierten Onlinemarkt zum Wettbewerbsvorteil werden. Die bis gestern erfolgreiche Zweckehe mit den tendenziell skandalträchtigen Casinos sollte deshalb nicht über den Tag hinaus gepflegt werden. (Basler Zeitung)