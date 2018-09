«Kuhhandel» auf der Kippe

Das wichtigste Geschäft der Parlamentssession, die heute beginnt, ist der Steuer-AHV-Deal. Gespannt wartet man, ob der Nationalrat diese Kombi-Vorlage absegnet, nachdem seine Wirtschaftskommission ihr letzte Woche nur hauchdünn, mit zwölf gegen elf Stimmen, zugestimmt hat.

Es geht einerseits um eine Neuauflage der Unternehmenssteuerreform nach dem Volks-Nein von letztem Jahr, andererseits um eine Finanzspritze an die AHV in Höhe der erwarteten Steuerausfälle von rund zwei Milliarden Franken. Die Schweiz darf auf Druck von EU und OECD internationale Firmen nicht mehr steuerlich privilegieren. Um deren Abwandern zu verhindern, soll es Steuererleichterungen geben, die allen Unternehmen zugutekommen.

Steuern und AHV zu vermischen, sei sachfremd, lautet die Kritik an der Vorlage. Im Juni hat der Ständerat den «Kuhhandel» zwar mit grossem Mehr beschlossen, doch inzwischen ist die Opposition dagegen lauter geworden. Die SVP droht für diesen Mittwoch mit Rückweisung an den Bundesrat, auch weil ihr der Milliardenbeitrag an die AHV ein Dorn im Auge ist.

Neue Sparvorhaben

Dem linken Flügel der SP und den Grünen wiederum sind die Steuerrabatte zu grosszügig. Eine vollständige Auftrennung der beiden Geschäfte könnte die Vorlage retten. Die Kantone warnen derweil, ein erneutes Scheitern der Steuerreform könne sich die Schweiz nicht leisten. Die Differenzbereinigung zwischen den Räten könnte bis in die dritte Sessionswoche dauern.

Schon heute beugt sich der Nationalrat ein weiteres Mal über die Revision der Ergänzungsleistungen (EL) für AHV- und IV-Rentner. Seit 2000 haben sich diese Leistungen von 2,3 auf fünf Milliarden Franken mehr als verdoppelt. Ziel der Revision ist, das Ausgabenwachstum zu bremsen. Wie streng gespart werden soll, ist zwischen den Räten jedoch umstritten.

Der Nationalrat hat in einer ersten Runde beschlossen, die maximalen anrechenbaren Mietzinse, die EL-Bezügern angerechnet werden, nur leicht zu erhöhen und die Beiträge für den Lebensunterhalt eigener Kinder zu kürzen. Der Ständerat entschied sich aber für mehr Grosszügigkeit. Der Konflikt dauert an, hat doch die Sozialkommission des Nationalrats vor einigen Tagen am Sparkurs der Grossen Kammer festgehalten. Einig sind sich die Räte, dass Rentner, die ihr Vermögen ohne Not ausgegeben haben, weniger EL bekommen sollen.

Zündstoff dürfte die Debatte über die Anpassungen des Waffenrechts an die EU-Richtlinie bieten, die morgen im Ständerat startet. Die Europäische Union hat nach dem Attentat in Paris vom November 2015 ihre Waffengesetze verschärft, offiziell zwecks Terrorbekämpfung. Da die Schweiz im Schengen-Dublin-Abkommen assoziiert ist, muss sie die Richtlinie bis im nächsten Frühling umsetzen. Bei der SVP bemängelt man einen Kniefall vor Brüssel und droht mit dem Referendum. Vertreter von FDP und CVP warnen aber davor, wegen der Waffenrichtlinie den Bruch mit der EU zu riskieren.

Neue Ausrüstung für die Armee

Verboten werden sollen insbesondere halb automatische Waffen. Wer seine Wehrpflicht in der Armee erfüllt hat, soll sein Sturmgewehr aber weiterhin behalten dürfen. Der Nationalrat hat den Anpassungen im Waffenrecht in einer ersten Debatte im Mai bereits zugestimmt. Er will, dass grosse Magazine auch künftig frei erhältlich sind, und riskiert damit eine Konfrontation mit der EU. Die Sicherheitskommission des Ständerats will die Waffenrichtlinie hingegen buchstabengetreu umsetzen und verlangt eine Regulierung grosser Magazine.

Ebenfalls beide Räte beschäftigen wird die Armeebotschaft 2018. Diese sieht unter anderem vor, die Truppe für 377 Millionen Franken neu einzukleiden und auszurüsten. Ob für alle rund 100'000 Armeeangehörigen auch eine schusssichere Weste beschafft werden soll, ist umstritten.

Im Ständerat könnte Eritrea zu reden geben, sind doch in der zweiten Woche mehrere Vorstösse zur Rückführung von Eritreern in ihr Heimatland traktandiert. Letzte Woche hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) bekannt gegeben, dass 20 von 250 überprüften Eritreern die vorläufige Aufnahme entzogen wird, weil eine Rückreise zumutbar sei. Flüchtlingsorganisationen bemängeln ein inhumanes Vorgehen, während bürgerliche Politiker dem SEM vorwerfen, viel zu milde entschieden zu haben.

Bürokratische Belastung

In der dritten Woche debattiert der Nationalrat über Lohngleichheit von Mann und Frau in Schweizer Unternehmen. Firmen mit über hundert Angestellten sollen alle vier Jahre eine Lohnanalyse durchführen müssen, um nachzuweisen, dass sie das Gleichstellungsgesetz einhalten. Die Gegner sehen in Lohnanalysen aber eine unnötige bürokratische Belastung für Unternehmen. Der Ständerat war bislang auf Slalomkurs: Er hat die Vorlage zuerst zurückgewiesen, zwecks Überprüfung von Alternativen – um ihr später dann klar zuzustimmen. In der zuständigen Nationalratskommission brauchte es den Stichentscheid der Präsidentin, damit die Vorlage durchging.

Zumindest für Gesprächsstoff in der Wandelhalle sorgt sicher das wichtigste Dossier des Bundesrats: Die Europa-Politik steckt in einer Sackgasse, viele Fragen sind offen – und die Zeit drängt. Aus der Bundesratssitzung vergangener Woche gab es keine Fortschritte zu vermelden. Nach einem heissen Sommer dürfte es im Bundeshaus weiter hitzig zu- und hergehen. (Basler Zeitung)