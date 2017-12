Längere Haftstrafen für Genfer Auftragsmörder

Ein Genfer Bankier hatte 2012 den Mord an seiner reichen Ehefrau in Auftrag gegeben. Die Frau überlebte knapp. Die Genfer Justiz erhöhte die Strafen gegen die vier Personen, die am versuchten Auftragsmord beteiligt waren.

Das Bundesgericht hatte den Fall schon einmal beurteilt und die bisherigen Strafen als zu gering erachtet. Es gab den Fall deshalb an das Genfer Kantonsgericht zurück. Dessen Berufungskammer behandelte den Fall am Freitag und verschärfte die Strafen für alle vier Beteiligten.

Der Vermögensverwalter wurde zu 16 anstatt zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Auftragsmörder kassierte mit 15 Jahren Gefängnis ebenfalls zwei Jahre mehr als bei der ersten Verurteilung. Ein Komplize wurde zu 12 anstatt zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein vierter Mann, der die Verbindung zwischen den anderen Männern hergestellt hatte, muss 11,5 Jahre ins Gefängnis, statt 7 Jahre wie gemäss dem ersten Urteil der Genfer Justiz. Der Fall hatte in Genf für grosses Aufsehen gesorgt.

Frau überlebte knapp

Zum Mordversuch war es am 19. Februar 2012 gekommen. Die 47-jährige Frau war an jenem Sonntagabend vor dem Eingang ihres Anwesens in Chêne-Bougeries von einem über 130 Kilogramm schweren Mann mit einem Messer von hinten attackiert worden.

Sie wurde über den Boden geschleift und fast stranguliert, überlebte aber knapp. Der Kosovare soll im letzten Moment von der Frau abgelassen haben. Alles sollte wie ein Raubüberfall aussehen.

Später stellte sich heraus, dass der Kosovare im Auftrag des Ehemannes gehandelt hatte. Die Eheleute blickten auf eine Karriere als Vermögensverwalter in der Finanzbranche zurück. Sie hatten gemeinsame Kinder.

Erneuter Rekurs vor Bundesgericht

Der Mann soll 2008 im Betrugsskandal um den Börsenmakler Bernard Madoff eine beträchtliche Summe verloren haben, während seine Frau ihn für einen anderen Mann verliess. Für die Richter gab es keinen Zweifel, dass das Motiv rein finanzieller Natur gewesen war.

Der Verteidiger des Komplizen des Auftragsmörders, Robert Assaël, kündigte am Freitag an, das Urteil erneut vor Bundesgericht anfechten zu wollen. Er kritisierte die verhängten Freiheitsstrafen als «übermässig streng», auch wenn sie tiefer als die Anträge des Staatsanwaltes ausgefallen seien. (fur/sda)