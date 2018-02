Lautes Pfeifen im Wald

Den ganzen Tag verhandelte der Bundesrat gestern über das EU-Dossier. Am frühen Abend trat Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) dann vor die Medien – offensichtlich darum bemüht, Entschlossenheit in den Verhandlungen mit der Europäischen Union zu markieren. Die Regierung strebe mit der EU den «bestmöglichen Marktzugang» an, wolle gleichzeitig aber die «grösstmögliche Eigenständigkeit» für die Schweiz bewahren. Der Bundesrat sei zwar an einer Verhandlungslösung mit der Union interessiert, aber nicht um jeden Preis. «Wir sind nicht bereit, alles zu unterschreiben», sagte Cassis.

Fast vier Jahre schon verhandelt die Schweiz mit der EU über die Fortführung des bilateralen Weges und die Unterzeichnung eines institutionellen Rahmenabkommens. Dem Bundesrat wurden dabei regelmässig taktische Fehler und eine zu weiche Haltung vorgeworfen. Ende letzten Jahres verschlechterte sich das Klima deutlich, nachdem die EU die Anerkennung der Gleichwertigkeit der Schweizer Börse auf ein Jahr befristet hatte und die damalige Bundespräsidentin Doris Leuthard (CVP) von «klarer Diskriminierung» sprach. Schon vor seinem Antritt im November hatte Ignazio Cassis als designierter Aussenminister gefordert, im Verhältnis mit der EU den «Reset-Knopf» zu drücken.

Viel Selbstkritik

Der Bundesrat habe nun anlässlich der «umfassenden Aussprache» die Ziele der Schweiz und das Vorgehen in den Verhandlungen diskutiert, hiess es im Communiqué. Jetzt prüfe er «neue Ansätze zur Streitbeilegung». Cassis selber sprach von «neuen Ideen», was die Verhandlungen mit der EU angehen –ohne auszuführen, um welche es sich konkret handelt. Das müsse mit Blick auf den Verhandlungserfolg vertraulich bleiben, sagte Cassis – um die versammelten Medienvertreter gleich noch zu schelten: Diese würden mit ihren ständigen Spekulationen über Uneinigkeit im Bundesrat der Schweiz einen schlechten Dienst erweisen. Der Tessiner appellierte gar an die «Vaterlandsliebe» der Journalisten.

Ansonsten gestand Cassis ein, dass es dem Bundesrat bisher an einem einheitlichen Auftritt und an klarer Kommunikation gemangelt habe: «Da können wir deutlich besser werden.» «Aussenpolitik ist Innenpolitik», fuhr er fort – ein Seitenhieb an seinen Vorgänger Didier Burkhalter (FDP), der sich im Europadossier kaum bemüht hatte, sein Vorgehen im eigenen Land zu erklären.

Die Regierung wolle künftig den Verhandlungsspielraum der Schweiz erweitern, indem man mit der EU «Kreuzkonzessionen» anstrebe, sagte Cassis: «Dazu muss aber zuerst klar sein, was man selber will.» Nach der Aussprache sei das nun der Fall, versicherte er. Was den Zeitpunkt eines Abkommens mit der EU angehe, so wolle die Schweiz das «Fenster» in diesem Jahr wenn möglich nutzen, da 2019 eine Einigung wegen des anstehenden Brexit unwahrscheinlich sei. Auf keinen Fall werde aber schon im April ein Abschluss vorliegen, wie von der EU gefordert. Laut Cassis tritt die Union härter und weniger konzessionsbereit als früher auf. Angesichts dessen wirkt die zur Schau gestellte neue Entschlossenheit des Bundesrats ein wenig wie Pfeifen im Wald. (Basler Zeitung)