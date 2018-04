Lichter aus in Basel

Ach! Offensichtlich genügt es nicht, dass der FC Basel nach acht Jahren an der Spitze des Schweizer Fussballs zum ersten Mal nicht mehr Meister wird – es muss auch noch möglichst symbolträchtig geschehen. Natürlich gehen ausgerechnet vor dem Duell gegen den Erzfeind aus Zürich im Stadion wegen eines Stromausfalls die Lichter aus. Und natürlich ist es Stocker, Valentin Stocker, eine wichtige Figur der FCB-Dominanz, zweimaliger Entscheider der Meisterschaft gegen die Young Boys aus Bern, der im Winter als verlorener Sohn aus Berlin nach Basel zurückgekehrt ist und dann im Frühling gegen YB im wichtigsten Spiel der Saison zweimal derart kläglich eine Chance vergibt, dass es auch für eine Allegorie fast schon peinlich überladen wirkt.

Aus, vorbei. Am Ostermontag wurde mit dem Spiel in Bern Gewissheit, was man in Basel schon länger ahnte, vermutete, verdrängte. Reicht dieses Mal nicht.

Als der FC Basel im Februar im Cup gegen YB ausschied, da versuchten die lokalen Basler Medien, dem Club noch einmal Feuer zu machen, die Spieler anzustacheln. «Aufwachen!», hiess es da auf einer Seite der «BZ Basel». Es war eine Seite voller Fragen: «Habt ihr aufgegeben?», «Wie buchstabiert man ‹Tor›?», «Seid ihr übersättigt?» und, ganz zuoberst: «Darf man zulassen, dass Kinder YB-Fan werden?»

Was macht das mit Basel?

Und jetzt? Da es so gut wie Tatsache ist? Was macht das mit einer Stadt, mit einer Region, wenn man die eigene Mannschaft plötzlich wieder verliert? Wenn die Dominanz, die doch so übermächtig schien, gebrochen wird? Werden die Kinder jetzt tatsächlich YB-Fans?

Die verzweifelten Töne sind vorderhand die Ausnahme. Die Basler nehmen, so scheint es, den zweiten (oder dritten) Platz ihres Teams noch mit der Gelassenheit eines Seriensiegers hin. Trainer und Sportchef bleiben unbestritten, und Bernhard Burgener, der neue Präsident, redet in der «NZZ am Sonntag» davon, wie ihn die Bilanz seines ersten Jahres begeistere. Trotz Aus im Cup. Trotz dem verlorenen Meistertitel.

Viel war in Basel in den vergangenen Jahren die Rede von einer gewissen Sattheit, einer Erfolgsmüdigkeit. Das mag die lauen Reaktionen zum Teil erklären. «Erfolgsmaschinen werden langweilig», sagt Philippe Bischof, Direktor von Pro Helvetia. «Es braucht das Potenzial des Scheiterns. Man muss mitleiden können.»

Das Identitätsdreieck

Bischof ist ein Kenner. Der Stadt, der Menschen, des Clubs. Viele Jahre war er Basels Kulturbeauftragter. Vor seiner Zeit im Kulturbetrieb hat er selber beim FCB gespielt, in den dunklen Jahren. «Es war eine völlig andere Zeit, eine brutalere, mit einem fast schon primitiven Fussball», sagt Bischof. Er hörte auf mit dem Sport und gehört heute zu jenen Personen in der Stadt, die den FC Basel in einen grösseren Zusammenhang stellen. In ein identitätsstiftendes Gebilde, bestehend aus den grossen Kulturstätten, der Fasnacht und dem FCB. «Alle drei Elemente haben eine zugleich subkutane und überhöhende Wirkung, die man nur schwer messen kann. Sie bilden ein Dreieck, über das man Basel verhandeln und verstehen kann.»

Diese Institutionen wirken lokal ge­gen innen – und national gegen aussen. Und egal, wie entspannt die Basler nun den Titelverlust hinnehmen mögen: Auf längere Sicht birgt der aktuelle Machtwechsel im Fussball das Potenzial, Basels Position in der Schweiz zu verändern – und das nicht zum Besseren.

Basel nehme sich immer etwas an den Rand, sagt Philippe Bischof, wolle nicht so viel mit der restlichen Schweiz zu tun haben – oder tue auf jeden Fall so. «Mit dem FCB hat die Stadt etwas, was sie in die Schweiz integriert. Man weiss auch in Genf, dass es den erfolgreichen FCB gibt. Und das ist wichtig: Immer wenn die eigene, überhöhte Innenwahrnehmung eine Wirkung auf die restliche Schweiz hat, macht das den Basler besonders froh.»

«Wir Basler haben das Gefühl, ständig zu kurz zu kommen.» Jacques Herzog, Architekt

Umso schlimmer, wenn diese überhöhte Selbstwahrnehmung nicht mehr mit der Aussenwelt übereinstimmt. Wenn die Häme beginnt. Die Überhöhung des Gegners (das YB-Märchen!). Die Schadenfreude über das Scheitern der Geldsäcke vom Rhein.

Das nervt. Beispielsweise Leute wie Jacques Herzog. Er sitzt im Besprechungszimmer seines Architekturbüros im St. -Johann-Quartier. Freie Sicht auf den Rhein, auf Kleinbasel, den Rocheturm. Herzog schafft mit seinem Geschäftspartner Pierre de Meuron Ikonen der zeitgenössischen Architektur in den Metropolen der Welt, baut Stadien in England, Frankreich, China. Nur in Bern oder Zürich – da würde er nie ein Stadion bauen. «Man kann keinen kultischen Ort schaffen, wenn man gleichzeitig hofft, dass das Heimteam dort jedes Spiel verlieren wird.» Herzog ist Fan.

Basel, sagt der Architekt, sein Basel, liege im Herzen Europas, sei Zentrum einer trinationalen, metropolitanen Region – und gleichzeitig am Rand der Schweiz. «Wir liegen geografisch ausserhalb des Mittellands. Und wir liegen kulturell und sprachlich ausserhalb des Mittellands.» Viele politische Entscheidungen in der Schweiz würden entlang der West-Ost-Achse gefällt – ohne Rücksicht auf seine Stadt. Weniger Subventionen, weniger Investitionen in den öffentlichen Verkehr, die Infrastrukturen.

«Wir Basler haben ständig das Gefühl, zu kurz zu kommen», sagt Herzog. «Und das nicht nur zu Unrecht.» Wäre er ein Psychologe, würde er wohl von einem Minderwertigkeitskomplex sprechen. Sowie einem sich daraus ergebenden Bedürfnis nach Kompensation. Man will es sich selbst und allen anderen zeigen, dass man tatsächlich der Bessere ist. Wenigstens im Spiel. Im Fussball. Am liebsten gegen die Zürcher. Oder auch gut: gegen die Berner. «In Basel gibt es dieses weitverbreitete Gefühl der Verletztheit», sagt Herzog: «Dieses Gefühl könnte schon der tiefere Grund für die enorme Identifikation der Stadt mit dem Club sein.»

Rückzug in die Behaglichkeit

Die Versehrtheit der Basler Seele, der Wechsel zwischen nagendem Minderwertigkeitskomplex und rauschender Selbstüberhöhung, ist eine Konstante in der Geschichte der Stadt. Stets ein bisschen beleidigt. Immer ein wenig verschnupft.So richtig schweizerisch hat man sich in Basel zuletzt wohl in der Zeit des Zweiten Weltkriegs gefühlt, als die Bedrohung durch Nazideutschland das ganze Land einte. Ohne die Bedrohung von aussen war es in Basel bald vorbei mit den grossen Gefühlen für die Schweiz. Der Fokus richtete sich nach innen: Nun haderte man mit der eigenen Randstellung und der wirtschaftlichen und politischen Übermacht aus Zürich und Bern. Gern hätte die Stadt ihre Bedeutung als Tor zu Europa weiter ausgebaut und an der Grenze zu Frankreich Platz für den wichtigsten Flughafen des Landes geschaffen – auf elsässischem Boden. Bundesbern legte sich aber schon kurz vor Kriegsende auf Zürich fest.

Es war nicht die einzige Erfahrung dieser Art. Basel wollte die Medienhauptstadt der Schweiz werden und das damals noch neue Fernsehstudio in die Nordwestschweiz holen. Als sich der Bundesrat 1959 wieder für Zürich entschied, reagierten die Basler mit einer Mischung aus Unglauben und Empörung. Und mit einem Rückzug an den Rhein, zurück in die eigene Behaglichkeit.

Dort wäre man wohl bis heute – ohne den Fussball. Der FCB hat geholfen. In den goldenen 70er-Jahren mit Karli Odermatt, in den goldenen 00er- und 10er-Jahren mit einer Mannschaft aus der kleinen Schweiz, die regelmässig in Europa wahrgenommen wurde. Diese Anerkennung hat den Baslern gefallen. Sehr. Und weil sie diese Anerkennung so sehr brauchen, dauert es nach einer Niederlage, nach einer kleinen Krise oder gar einem verlorenen (weggenommenen!) Meistertitel nie lange, bis sie sich wieder an den Rand der Schweiz verziehen. Vorübergehend auf jeden Fall.

