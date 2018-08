Linke Frauenoptik

In Genf verprügelte eine Männergruppe fünf Frauen und kurz darauf in Zürich an der Street Parade wurden erneut mehrere Frauen massiv angegriffen und erheblich verletzt. Daraufhin organisierte die Juso Kundgebungen gegen diese Männergewalt in mehreren Schweizer Städten. Nachdem bekannt wurde, dass es sich bei den Schlägern von Genf um Maghrebiner handelte und in Zürich die Täter Tamilen waren, zeigten sich die SP- und Juso-Frauen nicht mehr so kampfeslustig.

So hat die Zürcher SP-Nationalrätin Min Li Marti Medienanfragen mit dem Hinweis abgelehnt, wonach sie auf keinen Fall die Ausländerfrage bewirtschaften wolle. Bei Frau Min Li Marti handelt es sich um jene frühere Zürcher Gemeinderätin, welche Hauptinitiantin war dafür, dass heute die Stadtpolizei Zürich die Täterherkunft in ihren Medienmitteilungen nicht mehr nennen darf. Und für die Juso-Chefin Tamara Funiciello sind solche Angriffe auf Frauen ein strukturelles Problem und könnten nicht mit den patriarchalen Machostrukturen gewisser Migrantengruppen erklärt werden.

Ein Blick in die Kriminalstatistiken zeigt ein völlig anderes Bild. Letztlich ist es auch eine Verhöhnung der Opfer, wenn SP-Frauen die Migrationsfrage ausklammern, anstatt der Realität ins Auge zu sehen. Zudem irritiert die explizite Fokussierung auf Frauen. Auch hier zeigt ein Blick in die Kriminalstatistik, dass im vergangenen Jahr Männer zu 55 Prozent Opfer von Gewaltstraftaten wurden.

Die Opfer waren halt mehrheitlich nur Männer

Ende Juli 2018 wurde in Basel an der Rheinberme ein 41-jähriger Mann einfach mal so totgeschlagen und in einer Nacht Mitte August 2018 musste ein Genfer Polizist ins Spital eingeliefert werden und lag dort mehrere Stunden im Koma, nachdem ein Täter auf ihn eingeprügelt hatte. Und es vergeht kein Wochenende, an dem in Schweizer Städten Polizisten und in Zürich sogar Rettungssanitäter bei einem Noteinsatz nicht angegriffen werden

Aber die Opfer waren halt mehrheitlich nur Männer oder bloss «Bullen»; deswegen krümmt doch eine linke Frau keinen Finger. Da gibt es bei der eigenen Entourage weitaus mehr Applaus, wenn ausschliesslich die Gewalt an Frauen angeprangert wird und zur Lösung unter anderem eine völlig nutzlose «Beobachtungsstelle» gefordert wird.

Der alte weisse Mann ist unschuldig

Zum Schluss noch etwas zur Rettung des älteren weissen Mannes. Also jener menschlichen Spezies, welche von links-feministischer Seite als das Übel per se verdammt wird. Im vergangenen Jahr wurden durch Schweizer Gerichte insgesamt 31 293 erwachsene Personen verurteilt, 81,5 Prozent davon waren Männer und 57 Prozent Ausländer. Betrachtet man die Verurteilungsstatistik von Schweizer Männern im Alter von 60 und mehr Jahren, so ergibt sich für diese Bevölkerungsgruppe ein Wert von 2,6 Prozent. Diese 2,6 Prozent Verurteilungen der alten weissen Männer schliessen sämtliche Verstösse gegen das Strafrecht mit ein und so dürften die Gewalt- und Sexualdelikte wohl im Promillebereich liegen.

Den politisch linksgerichteten Organisationen wie derJuso oder der Operation Libero, welche die Gattung «Mann, weiss, alt, oft grau, manchmal weise… nicht immer, aber immer mal wieder politisch unkorrekt» zum Hauptfeindbild erkoren haben, ist zu entgegnen, dass diese Gruppe weder für die Kriminalität in diesem Lande noch für die Gewalt an Frauen verantwortlich gemacht werden kann.

Markus Melzl ist ehemaliger Kriminalkommissär und Sprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt (Basler Zeitung)