«Mehr Unfälle, mehr Verletzte und mehr Tote»

Wiederanstieg der Unfallzahlen befürchtet



Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) warnt vor einem Wiederanstieg der Verkehrsunfälle. Ohne weitere Anstrengungen zur Verkehrssicherheit werde die Zahl der schwer und tödlich verletzten Verkehrsteilnehmenden stagnieren oder gar wieder zunehmen.



Bei den schwachen Verkehrsteilnehmenden - zum Beispiel bei Velo- und E-Bike-Fahrenden - sei dieser Trend bereits erkennbar, teilte die bfu gestützt auf den am Donnerstag veröffentlichten SINUS-Bericht (Sicherheitsniveau und Unfallgeschehen im Strassenverkehr) mit.



So seien 2016 auf Schweizer Strassen 854 Velofahrende schwer verletzt worden, 24 seien gestorben. Seit zehn Jahren gebe es in diesem Bereich keine Verbesserung, die Anzahl schwerer Unfälle sei in dieser Zeit mit 0,4 Prozent sogar leicht angestiegen.