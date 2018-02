Neue Aufsicht geplant

Die Kommission für Fernmeldewesen des Nationalrates hat einer Parlamentarischen Initiative der Baselbieter CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter mit 13 gegen sechs Stimmen und fünf Enthaltungen zugestimmt, welche eine Regulierung der Roaming-Tarife durch den Bundesrat verlangt. Wer mit einem schweizerischen Abo im Ausland telefonieren oder Daten versenden oder empfangen will, benötigt ein ausländisches Netz. Dieser Netzanbieter verrechnet dem Schweizer Handyanbieter eine Gebühr für die Benutzung, welcher der Schweizer Netzanbieter seinem Kunden weiterverrechnet. Die allermeisten Handykunden in der Schweiz haben allerdings ein Abo, welches Roaming bereits beinhaltet, alleine bei Swisscom sind das 2,4 Millionen Kunden.

Schneider-Schneiter fordert in ihrem Vorstoss, dass der Bundesrat festlegt, wie viel Prozent von den Anbietern im In- und Ausland auf die tatsächlichen Kosten des Roamings draufgeschlagen werden dürfen. Schneider-Schneiter vermutet heute ungerechtfertigte Gewinne bei Swisscom, Sunrise und Salt, die sie so verbieten will. Klar ist nur, dass die drei Anbieter gemäss Bundesamt für Kommunikation 2016 rund 500 Millionen Franken mit Roaming eingenommen haben – Tendenz sinkend.

Der Gewinn darauf dürfte allerdings deutlich kleiner sein. Der Grossteil dieser Einnahmen fliesst an den Anbieter des Netzes im Ausland. Besonders teuer ist die Benutzung von Netzen dort, wo es bloss einen Netzanbieter gibt, beispielsweise in Kuba. Mit den Roaminggebühren holt sich das sozialistische Kuba dringend benötigte harte Devisen bei den Touristen. Daran ändert auch der Vorstoss der Baselbieter CVP-Frau nichts. Sie will die Verrechnung der Margen nicht wie in der EU verbieten, sondern nur begrenzen.

Keinen Anreiz für tiefe Tarife

Schneider-Schneiters Initiative hätte jedoch zur Folge, dass die Schweizer Handyanbieter auf diesen hohen Roamingtarifen mehr verdienen würden als beispielsweise in Europa, wo die verrechneten Tarife deutlich tiefer sind. Und dort hätten die Schweizer Anbieter mit der gut gemeinten Regulierung der Marge keinen Anreiz mehr, bei ihren ausländischen Partnern tiefere Roamingtarife auszuhandeln, da dann ihr Verdienst kleiner würde. Kompliziert wird auch die Umsetzung der Idee.

Faktisch müsste das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) aus allen Geschäftsbeziehungen aller Handyanbieter die effektiven Kosten berechnen und bei allen Abomodellen mit separat verrechnetem Roaming kontrollieren, dass nicht zu viel verlangt wird. Alleine Swisscom hat rund 600 derartige Verträge mit ausländischen Netzbetreibern und zahlreiche Abomodelle, die kontrolliert werden müssten. Hinzu kämen noch einmal ähnlich viele Verträge und Abos bei Sunrise und Salt. Wie solche staatliche Aufsicht über Kosten und Gewinne jahrelang nicht richtig funktioniert, hat soeben der Skandal über Subventionsbetrug bei der Post aufgezeigt. Schneider-Schneiter sagt auf Anfrage, sie gehe davon aus, dass ein staatsnaher Betrieb dem Bundesamt eine saubere Aufstellung einreichen werde und dass damit der Aufwand in Grenzen gehalten werden könnte.

Eine Deckelung der Margen würde die Schweizer Handynetzbetreiber ungleich treffen. Swisscom wäre am wenigsten betroffen. Vor allem Sunrise und Salt würden weniger einnehmen, da bei ihnen das Handygeschäft einen grösseren Anteil am Umsatz ausmacht. Die Deckelung der Margen würde also ausgerechnet die Konkurrenz der grossen Swisscom schwächen – und damit den Wettbewerb im Mobilfunkmarkt.

Abkommen mit der EU nötig

Schneider-Schneiter fordert zudem, dass sich ausländische Handyanbieter an die Regeln des Bundesrates halten müssten. So soll dafür gesorgt werden, dass Touristen und Geschäftsreisende bei ihrem Aufenthalt in der Schweiz keine überhöhten Kosten zahlen müssen. Dazu bräuchte es ein internationales Abkommen mit den Ländern, für deren Besucher das gelten würde. Schneider-Schneiter ist der Ansicht, dass dies im Rahmen der Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU möglich sein könnte.

In der EU wurde die Verrechnung von Roaming an die Kunden generell abgeschafft. Das bedeutet nicht, dass die Benützung des Netzes im Ausland kostenlos ist, der Handyanbieter darf das nur nicht mehr den Kunden verrechnen. Das hat in der EU bereits dazu geführt, dass günstige Abos vom Markt verschwunden sind, weil sie sich nicht mehr rechnen, wie beispielsweise der in Wien erscheinende Standard berichtete.

Faktisch werden alle Kunden in Europa gezwungen, das Roaming von allen über ihr Abo mitzufinanzieren, egal ob sie es brauchen oder nicht. Das Verbot der Verrechnung des Roamings verringert bloss die Produktvielfalt auf dem Abomarkt und damit den Wettbewerb. (Basler Zeitung)