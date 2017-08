Nur jeder dritte Deutsche will zurück

Eine Nationalfondsstudie untersuchte gemäss der «NZZ am Sonntag» erstmals die Gründe, warum es so vielen Deutschen - über 305'000 - in der Schweiz so gut gefällt. Das Resultat: ein hoher Lebensstandard, hoher Lohn und eine hohe Lebensqualität. Nur jeder dritte eingewanderte Deutsche würde wieder zurück in die Heimat wollen.

Integrationsberater Matthias Estermann sagt dazu: «Die meisten Deutschen leben gerne hier, weil es ihnen wirtschaftlich besser geht als ihren Bekannten und Verwandten, die in Deutschland geblieben sind.»

Für die Studie wurden 2000 Personen befragt. Die Mehrheit davon spüre auch nichts von Deutschenfeindlichkeit, wie es weiter heisst. Noch vor wenigen Jahren schien die Abneigung gegenüber unseren nördlichen Nachbarn deutlich grösser zu sein. Dabei sagt Estermann, dass die Deutschenfeindlichkeit «oft durch die Deutschen selbst ausgelöst» werde, «weil sie dumme Sprüche klopfen». (roy)