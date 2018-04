Ogi kämpft für ein Olympia-Ja

Die Kandersteger stehlen den Wallisern auf der anderen Seite des Lötschbergs zwei Tage vor deren Olympia-Abstimmung frech die Show. Wenn sie an der Gemeindeversammlung vom 8. Juni über ihren Beitrag zu den Olympischen Winterspielen befinden, werden sie die ersten Stimmberechtigen sein, die sich zur Walliser Kandidatur äussern können.

Am 24. April buhlen der sportbegeisterte Kandersteger und Alt-Bundesrat Adolf Ogi und Ständerat Hans Stöckli als Co-Präsident von Sion 2026 an einem Informationsanlass im Dorf persönlich für ein Ja. Gemeinderatspräsident Urs Weibel geht heute davon aus, dass die rund 970 Stimmberechtigten im Verhältnis 6 zu 4 dafür sein werden. Ihm ist es ein Anliegen, dass die Basis befragt wird. Dass hätte eigentlich auch für das Schweizer Stimmvolk zu gelten, findet er. Dennoch kann er nachvollziehen, wenn die Mehrheit der Ständeräte aus formalen und zeitlichen Gründen keine nationale Volksabstimmung will.

1,5 Millionen und eine Strasse

Damit ist eine nationale Abstimmung praktisch vom Tisch. Im Unterschied zum Gesamtprojekt mit seinen zahlreichen Unwägbarkeiten beispielsweise zu den Sicherheitskosten wissen die Kandersteger immerhin ziemlich genau, worüber sie abstimmen: nämlich über 1,5 Millionen Franken, eine neue Zufahrtsstrasse zu den Sprungschanzen und zwei Anlässe mit je rund 10’000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Urs Weibel aus Kandersteg

Der parteilose Weibel selber ist hin- und hergerissen: «Irgendwie wäre der Anlass schon eine Chance für unsere Region, es wäre aber auch kein Unglück, wenn er nicht kommt.» Als ehemaliger Direktor des Eidgenössischen Schiesssportverbands sähe er sein Dorf gerne im internationalen Schaufenster. Als Lokalpolitiker ist er skeptisch. Das Gerede von Nachhaltigkeit sei angesichts des Zeitdrucks für die Galerie. Am Ende würden wohl doch wieder irgendwelche Anlagen «aus dem Boden gestampft», befürchtet er. Also genau das, was die Promotoren und auch das Internationale Olympische Komitee immer wieder mit Inbrunst in Abrede stellen. Aber dafür seien sie eben ein Jahr zu spät dran, hält ihnen Weibel vor.

Für Kandersteg will er den Schaden begrenzen: keine neue Schanze für 32 Millionen, aber auch keine temporäre für 8 Millionen. Beides wäre für das Dorf kein Gewinn. Dafür soll ein neuer Sprungrichterturm entstehen, der von Bund, Kanton und dem Projekt Sion 2026 mitfinanziert wird. Schliesslich gehe die Gemeinde auch so an ihre finanziellen Grenzen, wenn sie wie vorgesehen die Hälfte des Investitionsbudgets der Jahre 2021 bis 2024 in Olympia stecke.

Gegner können nicht informieren

Weibel will, dass in der Gemeinde kontrovers darüber diskutiert wird. Einzelnen kritischen Stimmen aus dem Dorf, für welche die Information eher einer Indoktrination gleichkommt, entgegnet er, Adolf Ogi und Hans Stöckli müssten nicht meinen, dass sie die Kandersteger überfahren dürften. «Wenn jemand Bedenken äussert, soll er eine anständige Antwort erhalten», verspricht er. Stöckli habe er jedenfalls gewarnt: «Du musst kurz und objektiv informieren und nicht so wie du in Bern mit Politikern redest.»

Allerdings reden am 24. April nur Promotoren der Spiele, zeigt ein Blick auf die baz.ch/Newsnet anonym zugespielte Einladung zum Informationsanlass. Weibel verteidigt sich: «Bei uns geht es nicht um Ja oder Nein zu den Olympischen Winterspielen in der Schweiz, sondern allein darum, was die bei uns geplanten Wettkämpfe für Auswirkungen auf das Dorf haben.» Deswegen habe man bewusst nur jene eingeladen, die in der Verantwortung stünden.

Letztlich, das ist Weibel sich bewusst, beeinflusst das Kandersteger Plebiszit Sion 2026 kaum: «Wenn wir Nein sagen, findet das Skispringen einfach in Engelberg statt.» Aus demselben Grund sei auch die voraussichtlich im Februar 2019 stattfindende kantonalbernische Volksabstimmung kein Problem. Dies obwohl die Kandidatur schon am 11. Januar eingereicht werden muss und damit eigentlich ohne den Segen der Berner. Aber im Unterschied zu den Folgen eines nationalen Urnengangs bliebe ein Nein der bernischen Bevölkerung wohl für Sion 2026 verschmerzbar:« Dann würden sie eben woanders Hockeyspielen», resümiert Weibel.

Das Datum der Kandersteger Gemeindeversammlung übrigens, habe man nicht extra vor dem Walliser Urnengang angesetzt. Viel mehr stehe der Termin schon lange fest. «Und wir wollten nicht Geld verschwenden für eine ausserordentliche Versammlung allein zu diesem Thema.»

