Parolen aus dem Schlaraffenland

In einem, wie wir Schweizer gerne sagen, «Kuhhandel» hat die ständerätliche Wirtschaftskommission WAK diese Woche beschlossen, die Steuervorlage 17 mit der Sanierung der AHV zusammenzufügen, um so eine womöglich schwierige Abstimmung leichter zu überstehen – wenn ihr nicht ganz aus dem Weg zu gehen. Schwierig, weil das Volk vor gut einem Jahr die Unternehmenssteuerreform III relativ deutlich verworfen hat, und das offizielle Bern seither mit einer gewissen Panik an einer Neuauflage herumdoktert.

Der Zeitdruck ist gross, weil OECD und EU die Schweiz drängen, ihre milde Besteuerung von Holdings zu beseitigen, der Reformbedarf ist enorm, weil sehr viele Konkurrenten des schweizerischen Wirtschaftsstandorts derzeit mit wilder Entschlossenheit ihre Unternehmenssteuern senken. So, scheint es, ist alles recht, was diese Vorlage vor einem Referendum, sprich einer erneuten Abstimmung, bewahrt. Daher überschlagen sich derzeit die einmal originellen, dann kostspieligen oder nutzlosen Ideen, wie man das Volk dazu bringen könnte, eine Kröte zu schlucken, ohne überhaupt den Mund aufmachen zu müssen.

Der letzte Vorschlag aus dem Ständerat, der am Mittwoch bekannt wurde, gehört zu den originelleren, wenn auch impertinenten. Selten wurden bewährte Regeln so fröhlich ausser Kraft gesetzt. Wann immer eine Volksinitiative zur Abstimmung gelangt, wird darauf geachtet, oft darüber gestritten, ob diese die sogenannte Einheit der Materie berücksichtigt. Das heisst, dem Stimmbürger sind keine Fragen zuzumuten, die vollkommen unterschiedlicher Natur sind – so verlangt es die Verfassung. Wollen Sie Tempo 130 auf Autobahnen und gleichzeitig die Landwirtschaft mit Milliarden fördern? Eine solche Landwirtschaftsvorlage der freien Fahrt würde die Einheit der Materie verletzen, weil wir Bürger mit unserer Stimme nicht eindeutig zum Ausdruck zu bringen vermöchten, was wir wollten. Tempo 130 oder satte Bauern? Wer das eine ablehnt, das andere aber gutheisst, steckt im Dilemma.

Der Stimmbürger soll seine Stimme «unverfälscht» abgeben, verlangt ausserdem der Katalog der politischen Rechte in der Verfassung. Zwar ist unter Juristen unentschieden, ob dieses Gebot sich auch auf Bundesgesetze wie diese Steuervorlage 17 bezieht, oder allein auf Verfassungsartikel, wie das die NZZ ausführte, dennoch ist offensichtlich, dass die guten politischen Sitten schwer strapaziert würden, sollte das Parlament der Idee der Ständeräte folgen. Ist ein solches Parlament noch glaubwürdig, das sich selber herausnimmt, was es jenen Bürgern, die mit 100 000 Unterschriften eine Initiative lancieren, regelmässig verbietet?

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Der zweite Einwand, den Dominik Feusi in der Basler Zeitung bereits vorgebracht hat, wiegt schwerer: Alles, was die Krise der AHV nicht wirklich löst, sondern nur mit mehr Geld lindert und deren Bewältigung aufschiebt, ist abzulehnen. Denn die Finanzen der AHV sind unter Druck, weil wir immer älter werden. Ohne strukturelle Eingriffe, wie etwa ein höheres Rentenalter, können oder besser: dürfen wir dieses Dilemma nicht lösen. Einzig mehr Einnahmen führt nie ans Ziel, sondern ins finanzielle Desaster.

Dessen ungeachtet und, so macht es den Eindruck, vorwiegend abstimmungstaktischen Überlegungen verhaftet, möchten die Ständeräte die angeblichen, denn bloss geschätzten Steuerausfälle, welche die Steuervorlage 17 nach sich zieht, kompensieren, indem sie stattdessen der AHV mehr Geld verschaffen. «Ein gesparter Steuerfranken = ein zusätzlicher AHV-Franken», behauptet die CVP mit einer gewissen populistischen Unverfrorenheit – populistisch, weil sie mit ihrer knackigen Parole aus dem Schlaraffenland unterschlägt, wer diese AHV-Einnahmen bezahlt: Der gleiche Bürger und die gleichen Unternehmen, die vorher Steuern «gespart» haben. Unter anderem sollen die Lohnbeiträge der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zugunsten der AHV um 0,3 Prozent erhöht werden. Insgesamt erhielte die AHV jährlich 2,1 Milliarden Franken mehr. Die CVP hat diesen Kompromissvorschlag der Ständeräte massgeblich geprägt.

Wie immer, wenn es um Steuern und Abgaben geht, wird manches vernebelt: Diese 0,3 Prozent zum Beispiel, an denen sich die Arbeitgeber vordergründig zur Hälfte beteiligen, bezahlt in Tat und Wahrheit der Arbeitnehmer vollumfänglich. Aus Sicht des Arbeitgebers erhöhen sich mit diesen AHV-Abgaben einfach die Kosten eines Arbeitnehmers, was entweder dazu führt, dass der Chef dessen Lohn künftig langsamer wachsen lässt oder einen weiteren Arbeitnehmer nicht einstellt, weil er zu teuer zu stehen kommt. Kurz, diese gesteigerten Lohnbeiträge werden am Ende auf den Arbeitnehmer überwälzt.

Was hilft uns allen?

Genauso ist es falsch, wenn man meint, die Unternehmen bezahlten die Unternehmenssteuer. Einen grossen Teil dieser Rechnung begleichen die Arbeitnehmer, nicht die Aktionäre, wenn auch indirekt. Der Vorgang ist rasch geschildert: Auch in diesem Fall steigen mit der Steuer, die eine Firma zu entrichten hat, faktisch die Kosten, die eine Firma einzukalkulieren hat, wenn sie rentabel sein will, was sie hoffentlich anstrebt, weil sie sonst untergeht. Was die Firma demnach an Steuern mehr zu zahlen hat, wird sie anderswo einsparen, indem sie die Kosten senkt. Dazu gehört fast immer, dass die Löhne unter Druck geraten oder Leute entlassen werden müssen, denn kaum ein Posten verschlingt mehr Geld als das Personal.

Ebenso werden im Zweifelsfall weniger Leute neu eingestellt. Mit anderen Worten, wer glaubt, es sei besonders sozial, den Unternehmen mehr Steuern aufzuerlegen, oder wer argwöhnt, jede Senkung der Unternehmenssteuer käme den Grossen, den Reichen, kurz, den Kapitalisten zugute, unterliegt einem Irrtum. Wenn ein Unternehmen weniger Steuern zahlen muss, ist mehr Spielraum vorhanden für höhere Löhne und mehr neue Stellen. Es gibt wenig, was die soziale Wohlfahrt aller mehr befördert als tiefe Unternehmenssteuern. Die Einzigen, die unter «Steuerausfällen» zu leiden haben, sind die Beamten und die ihnen treu ergebenen Politiker der Linken, die direkt davon leben, dass sie uns weismachen, dass ein armer Staat auch ein armes Land bedeutet. Das Gegenteil ist der Fall. Je ärmer, besser: bescheidener und schlanker unser Staat, desto reicher und glücklicher dessen Bürger und Lohnabhängigen, die ihn finanzieren.

Wettlauf der Klugen

Wenn unsere bürgerlichen Politiker, allen voran Finanzminister Ueli Maurer, die Steuervorlage 17 durchbringen möchten, wäre es vielleicht besser, sie klärten den Bürger über diese Zusammenhänge auf. Das sollte ihnen umso leichter fallen, als in fast allen führenden Industrieländern derzeit die Unternehmenssteuern reduziert werden. Und zwar nicht einfach ein bisschen, sondern geradezu zur Unkenntlichkeit geschrumpft, wie eine unvollständige Liste der Senkungen der Gewinnsteuertarife zwischen 2007 und 2017 belegt:

China: von 33 auf 25 Prozent.Deutschland: von 38,9 auf 29,8 Prozent.Grossbritannien: von 30 auf 19 Prozent.Spanien: von 32 auf 24 Prozent.Japan: von 40,7 auf 30,9 Prozent.

Last but not least haben die USA vor Kurzem ihre Unternehmenssteuern im Bund von 35 auf 21 Prozent zurückgenommen. Kaum eine Massnahme hat die Reformnot in der Schweiz mehr verschärft. Längst haben die Politiker in den erwähnten Ländern erkannt, dass es kaum eine bessere Wirtschaftspolitik gibt, als die Unternehmenssteuern zu senken. Wer Arbeitsplätze schaffen will, kann nichts Besseres tun.

Selbstverständlich darf man auf eine andere Methode setzen und erneut wie bei der gescheiterten AHV-Reform auf etwas schäbige, weil unbezahlte Geschenke setzen, wie diese vorgeschlagenen rund zwei Milliarden Franken für die Altersversicherung. Doch der Bürger ist meistens nicht so dumm, darauf hereinzufallen, sicher nicht dümmer als die Politiker. (Basler Zeitung)