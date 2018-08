Parteien fordern Abbruch der EU-Verhandlungen

Nach dem harten Nein der Gewerkschaften zu jeglicher Reform der Flankierenden Massnahmen gegen Lohndumping fordern die Spitzen von FDP, SP und CVP den Abbruch oder mindestens die Sistierung der Verhandlungen mit der EU über ein Rahmenabkommen, schreibt die «SonntagsZeitung».

Selbst für Christian Levrat, den Chef der europafreundlichen SP, ist klar: Cassis müsse zwar noch einen letzten Versuch machen, um mit Brüssel eine Einigung ohne Reform der Flankierenden zu erzielen. Weil die Chancen jedoch klein sind, sagt Levrat zur Zeitung: «Wenn das im Herbst nicht gelingt, muss der Bundesrat die Verhandlungen mit Brüssel sistieren.»

Auch FDP-Chefin Petra Gössi, deren Partei noch im Juni eine Vorwärtsstrategie in Sachen EU beschloss, fordert die Verhandlungen auf Eis zu legen: «Wenn der Bundesrat inhaltlich mit der EU keine Einigung findet, müssen die Verhandlungen sistiert werden.» Denn es gebe keine Aussicht auf eine innenpolitische Mehrheit ohne die Gewerkschaften. Und weitere Gespräche für eine Reform der Flankierenden seien sinnlos.

Schweizer Börse betroffen

CVP-Präsident Gerhard Pfister denkt schon weiter. Für ihn ist eine Sistierung «unumgänglich». Deshalb brauche es jetzt Schadensbegrenzung und ein Stillhalteabkommen mit der EU». Pfister: «Aussenminister Cassis muss mit Brüssel aushandeln, dass man bis zur Wiederaufnahme der Verhandlungen gegenseitig auf Sanktionen und Repressionsmassnahmen verzichtet.»

Gegenmassnahmen der EU könnten die Schweiz hart treffen, schreibt die «NZZ am Sonntag», die sich auf eine Analyse der Bundesverwaltung bezieht. Als erstes wäre die Schweizer Börse betroffen, der der gleichberechtigte Zugang zum EU-Markt für ein Jahr zugestanden oder schlimmstenfalls verweigert würde, befürchten Experten. Im Gegenzug könnte die Schweiz auf die Zahlung der nächsten Kohäsionsmilliarde verzichten, was wiederum EU-Mitgliedsstaaten verärgern würde.

Eine Einigung im Inland sei vonnöten, damit das Verhältnis zur EU nicht gestört werde, heisst es weiter. Müssten die Arbeitnehmer beim Lohnschutz punktuell Anpassungen nach unten akzeptieren, dann «müssen wir unseren Gewerkschaftsmitgliedern zwingend ausgleichende Massnahmen in andern Bereichen präsentieren können», sagt Adrian Wüthrich, Präsident des Gewerkschaft-Dachverbands Travail Suisse in der «NZZ am Sontag». Und SP-Fraktionspräsident Roger Nordmann ergänzt, es handle sich um ein Geben und Nehmen - nach unten justierte Flankierende müssten eine Stärkung des Lohnschutzes bedeuten. (roy/anf)