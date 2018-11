Pilatus am Pranger

Ich bin Journalist und habe eine These: Durch Mithilfe von Schweizer Flugzeugen werden in Jemen Zivilsten bombardiert. Ich kann meine These nicht belegen, will aber trotzdem, dass sich jeder über Pilatus empört. Was tue ich? Ich rufe bei den Grünen, Amnesty International und der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) an und lasse diese Zeter und Mordio schimpfen. Prompt habe ich den Aufreger. So vergangene Woche in einer grossen Schweizer Tageszeitung geschehen.

Seither steht der traditionsreiche Flugzeughersteller Pilatus medial am Pranger. Der Grund: Er hat vor sechs Jahren 55 PC-21-Trainingsflugzeuge an die Luftwaffe Saudi-Arabiens verkauft. Doch war alles legal und vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) genehmigt. Denn auch saudische Kampfpiloten müssen irgendwie trainieren können, müssen das Handwerk des Fliegens erlernen. Und genau wie die Piloten der Schweizer Luftwaffe oder die Australier oder die Franzosen tun sie dies an den Simulatoren von Pilatus und mit deren Zivilmaschinen.

Nun machten aber Journalisten bekannt, dass die Nidwaldner Firma die «Dreistigkeit» habe, seit 2015 die Servicearbeiten für ihre Flugzeuge zu übernehmen. Pilatusflugzeuge werden von Pilatusmitarbeitern in Saudiarabien gewartet – auch dies ist vom Seco bewilligt.

Da nun aber das islamische Saudiarabien einen blutigen Konflikt – unter anderem auch gegen die Zivilbevölkerung – in Jemen führt, wird Pilatus an den Ethikpranger gestellt. Die Berichterstattung fällt in eine Zeit, als in der Schweiz heftig über die geplante Lockerung der Richtlinien für Rüstungsexporte diskutiert wurde.

Eine Recherche des Sonntagsblicks verlieh der Debatte zusätzliche Brisanz. Ein Journalist deckte auf, dass saudische Soldaten mit Schweizer Gewehren in Jemen Krieg führen. Ein Umstand, der nicht toleriert und nicht weiter unterstützt werden dürfe, so das Boulevardblatt.

Zu Recht. Schweizer Waffen haben nichts in ausländischen Konflikten zu suchen. Bundesrat Johann Schneider-Ammann ist unter dem medialen Druck eingeknickt und hat seine Entscheidung, die Bedingungen für Rüstungsexporte zu lockern, rückgängig gemacht. Ein Erfolg für den Sonntagsblick, ein Erfolg für die GSoA, Amnesty International, die Grünen und die Schweizer Neutralitätspolitik.

Ein Schlag ins Leere

Doch was hat Pilatus mit all dem zu tun? Zivile Trainingsflugzeuge gelten nicht als Kriegsmaterial und deren Export wurde vom Seco aufgrund des Güterkontrollgesetzes bewilligt. Nun soll Pilatus aber gegen eine Formalie namens «Söldnergesetz» verstossen haben. Gemäss dem Gesetz hätte Pilatus auch das Aussendepartement (EDA) über die Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen informieren sollen und sie vom Amt bewilligen lassen.

Wir befinden uns bereits so weit in dieser bürokratischen Geschichte, dass der Anfangsverdacht, «bombardiert Saudiarabien Zivilisten mit Schweizer Hilfe?», nicht mehr erhärtet wurde. Trotzdem wird Pilatus in die Zange genommen. Wegen einer anscheinend fehlenden Zusatzbewilligung hat das EDA ein Verfahren gegen den Konzern eröffnet. Der mediale Druck schien auch hier offenbar zu hoch. Irgendwann, nach der dritten oder vierten Berichterstattung, durfte dann der Pilatuschef Oscar J. Schwenk zu Worte kommen: «Pilatus hat alles richtig gemacht», sagte er zur Aargauer Zeitung .

Das EDA habe ihm damals schriftlich bestätigt, dass für die Geschäfte, die das Seco bereits bewilligte, keine weiteren Bewilligungen mehr nötig seien. Dazu wollte die Behörde dann plötzlich keine Stellung mehr nehmen. Sollte Schwenk recht haben, hat sich das EDA hier ordentlich verzettelt. Sollte er nicht recht haben, handelt es sich um einen Formfehler, und die Moralkeule der Presse schlug ins Leere. (Basler Zeitung)