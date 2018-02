Postchefin Ruoff soll Drohungen erhalten haben

Im Postauto-Skandal um die zu Unrecht bezogenen Subventionen beim Staatsbetrieb lässt die Wogen derart hochgehen, dass die Konzernchefin der Schweizerischen Post, Susanne Ruoff, sogar mit Leib und Leben bedroht ist. Das schreibt zumindest der «Sonntagsblick».

Laut der Meldung beauftragte die Post den privaten Sicherheitskonzern Securitas, ein Konzept für die Sicherheit Ruoffs auszuarbeiten. So stehe ihr Chalet in Crans-Montana VS auch unter Schutz der Sicherheitsprofis und könne im Notfall rund um die Uhr überwacht werden.

Auf Anfrage präzisiert die Post jedoch, dass sie «keine Hinweise auf konkrete Drohungen gegenüber Susanne Ruoff» habe. Wie üblich seien generelle Vorkehrungen zum Schutz des CEO getroffe worden, so wie die Post sie für richtig und angebracht halte. (chk/sda)