Rega-Helikopter touchiert Baum während Rettungsflug

Auf einem Rettungsflug der Rega ist es in Leysin VD zu einem Zwischenfall gekommen. Der Rotor des Helikopters kam während der Landung auf einer Lichtung mit dem Ast eines Baums in Berührung, wie die Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) in einem Vorbericht schreibt.

Die Rega bestätigt den Vorfall auf Anfrage. Der Helikopter befand sich demnach am 7. Juli 2018 auf einem Rettungseinsatz, um einen Patienten nach einem Unfall in ein Spital zu fliegen. «Eine Ambulanz befand sich bereits vor Ort beim Patienten und hatte diesen medizinisch erstversorgt», erklärt Rega-Mediensprecherin Ariane Lendenmann.

«Bei der Landung des Rega-Rettungshelikopters in der Nähe des Einsatzortes kamen die Heckrotorblätter gemäss jetzigem Wissensstand mit einem dünnen Ast in Berührung.» Der genaue Hergang sei Gegenstand der Untersuchung der Sust.

«Der Pilot konnte den Helikopter ohne Probleme landen, dennoch wurde für den Transport des Patienten umgehend ein anderer Rettungshelikopter aufgeboten», erklärt Lendenmann. «Der Patient wurde vom Rega-Notarzt vor Ort versorgt und anschliessend im zweiten Rettungshelikopter ins Spital begleitet. »

Beim Vorfall selbst wurde niemand verletzt, am Helikopter gab es gemäss dem Vorbericht der Sust leichten Schaden.

Bruchlandung in Erstfeld

Ein aufsehenerregender Zwischenfall mit einem Rettungshelikopter der Rega ereignete sich am 26. Februar 2015. Der Helikopter war beim Kantonsspital Altdorf UR gestartet und wollte bei der Einsatzbasis in Erstfeld landen. Dabei schlug er hart auf dem Boden auf.

Laut dem Schlussbericht der Sust näherte sich der Pilot mit zu hoher Sinkgeschwindigkeit dem Landeplatz. An Bord befanden sich vier Personen. Drei von ihnen wurden verletzt und mussten ins Spital. (oli/anf)