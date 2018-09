Reisende Politiker

«Nein, Politik ist nicht käuflich.» Das sagte Nationalrätin Petra Gössi am letzten Samstag im Schweizer Radio SRF auf eine entsprechende Frage (in der Sendung «Samstags-Rundschau»). Die Präsidentin der FDP Schweiz stellte sich Fragen zur Form der FDP im Allgemeinen und zu verschiedenen Parteiexponenten, die in jüngster Zeit ins Gerede gekommen waren.

Im Zentrum der halbstündigen Sendung stand der Genfer Regierungsrat Pierre Maudet, der eine Luxusreise in die arabischen Emirate angenommen hatte, dies aber bis vor Kurzem abgestritten hatte. Hat sich Maudet als käuflich erwiesen? Man hätte die Frage auch so stellen können. Petra Gössi wich nicht aus, versuchte die Geschichte nicht kleinzureden. Sie sagte, dass ihr das Verhalten des Genfer Parteifreunds ganz und gar nicht gefällt. Er habe die Spielregelen mit Füssen getreten, sagte sie sinngemäss.

In der SonntagsZeitung war dann zu lesen, Pierre Maudet stelle nicht das einzige Problem der FDP dar. In der Tat gibt es gleich mehrere solche «Fälle», so den Baselbieter alt Nationalrat Christian Miesch (wegen einer Spesenaffäre) und den Waadtländer Regierungsrat Pascal Broulis (den eine umstrittene Russlandreise belastet, und das nach eine Steueraffäre). Angesichts solcher «Fälle» stellt sich die Frage automatisch: Ist die FDP eine Partei des Filzes? Was ihr immer wieder vorgeworfen wird, in verschiedensten Zusammenhängen, egal wie lange die zugrunde liegenden Vorwürfe oder Geschichten auch zurückliegen mögen.

Was sind Spesen?

Die FDP ist nicht die einzige Partei und nicht die erste, die sich mit solchen Vorwürfen konfrontiert sieht. Sogenannte heikle Fälle gab es in allen Parteien schon einmal. Was sind Spesen? Was sind Geschenke? Was dürfen gewählte Volksvertreter oder Parteiexponenten annehmen, was nicht? Wo ist die Schwelle zur Korruption?

Wir sollten nun nicht so tun, als wären nur die Politikerinnen und Politiker von solchen Dingen betroffen. In der öffentlichen Verwaltung sind Aufmerksamkeiten oder Geschenke immer mal wieder ein Thema, und auch in der Privatwirtschaft taucht das Thema regelmässig auf. Selbst in der Medienbranche kennt man die Problematik, auch Journalisten sind «gefährdet».

Die Frage ist, wie man mit solchen Dingen umgeht. Was die Privatwirtschaft betrifft: Hier kann man in der Regel davon ausgehen, dass keine Steuergelder im Spiel sind; die Thematik ist deshalb weniger von öffentlichem Interesse. Im öffentlichen Bereich hingegen gilt es genau hinzuschauen. Ist nun das Generalabonnement, das Christian Miesch geschenkt bekommen hat, aus Versehen oder nicht, überhaupt der Rede wert? Dies angesichts des ziemlich kleinen Betrags – die Reise von Pierre Maudet nach Abu Dhabi dürfte wesentlich mehr gekostet haben, wenn er sie selbst hätte bezahlen müssen.

Egal, was schlimmer gewesen sein mag: Politiker, ob sie der Exekutive oder der Legislative angehören, müssen höllisch aufpassen – es erträgt keine Fehltritte, ob kleine oder grosse Beträge. Fast noch schwerer wiegt, wenn der «Tatbestand» abgestritten wird. Christian Mieschs Karriere ist bereits vorbei, aber Pierre Maudet dürfte über seinen Fehler stolpern. (Basler Zeitung)