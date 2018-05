Rot-grüne Machtdemonstrationen

Die Stadt Biel hat mit 11,8 Prozent eine der höchsten Sozialhilfequoten im ganzen Land. Zwar erklärt die Stadtregierung seit Jahren, dass die Quote gesenkt werden müsse. Viel bewegt hat sich indes nicht. Dies mag auch daran liegen, dass der rot-grün dominierte Gemeinderat seit nunmehr fünf Jahren vor allem Energie in ein politisches Powerplay investiert – mit dem Ziel, den 2012 gewählten SVP-Sozialdirektor Beat Feurer loszuwerden oder zumindest unschädlich zu machen.

Nachdem dies in der ersten Legislatur misslang, weil Feurer bisher in entscheidenden Fragen als Sieger vom Platz ging, nimmt der Gemeinderat nun einen neuen Anlauf, um Feurer wenigstens zu entmachten, ihn in eine «lame duck» zu verwandeln.

Konkret geht es um einen Vorstoss der links-grünen Ortspartei Passerelle, den der Gemeinderat dem Stadtparlament zur Annahme empfiehlt. Das Postulat fordert, die für die strategische Führung und die politische Kontrolle der Sozialhilfe zuständige Sozialbehörde neu an eine fünf- bis siebenköpfige Expertenkommission zu übertragen. Aktuell verkörpert der Sozialdirektor die Sozialbehörde. Von der Neuorganisation erhofft sich der Gemeinderat eine «breitere Abstützung der Sozialbehörde sowie eine bessere Akzeptanz ihrer Entscheide in der Öffentlichkeit».

Feurer soll zwar die Kommission präsidieren. Weil deren vom Gemeinderat gewählte Mitglieder ihn überstimmen können, besteht die Gefahr, dass er zwar die politische Verantwortung trägt, de facto aber nichts mehr zu sagen hat. Als Feurer den Gemeinderatsentscheid am Donnerstag öffentlich vertreten musste, liess er denn auch keinen Zweifel daran, dass er nichts von der Idee hält.

«Linke Zwängerei»

Die Bieler SVP ist konsterniert über die Absicht des Gemeinderates. «Wozu noch Wahlen, wenn die Sozialpolitik von einem nicht demokratisch legitimierten Komitee entschieden werden soll», sagt Parteipräsident und Grossrat Mathias Müller.

Widerstand gibt es auch von Seiten der Bieler FDP. Dass die Stadt Bern ihre Sozialbehörde einst um ein Gremium mit verwaltungsexternen Fachpersonen erweitert hat, lässt Präsident Peter Bohnenblust nicht gelten. In Bern sei diese Änderung wegen der damals herrschenden Missstände in der Sozialdirektion erfolgt. In Biel dagegen habe Feurer mittlerweile die Struktur des Sozialdienstes verändert und sei mit neuen, bestens qualifizierten Mitarbeitenden auf dem richtigen Weg.

Tatsächlich gab es unter Feurers sozialdemokratischem Vorgänger gravierende Mängel im Sozialamt – notabene ein Betrieb mit 100 Millionen Franken Umsatz und über 100 Mitarbeitenden. Wie eine externe Analyse 2014 zeigte, waren Controlling und Missbrauchsbekämpfung ungenügend, der Führungsstil lasch und die gesetzlich vorgeschriebenen Zielvereinbarungen mit den Sozialhilfebezügern hat erst Feurer eingeführt.

Rot-grünes Powerplay in Zürich

«Diese Entwicklung darf nun nicht durch ein kompliziertes und teureres System torpediert werden», so Bohnenblust. Die Absicht des Gemeinderates bezeichnet der FDP-Präsident als «linke Zwängerei» und Machtdemonstration gegen nötige Veränderungen.

Das Powerplay der rot-grünen Bieler Regierungsmehrheit erinnert an die kürzlich erfolgte Departementsverteilung in der Exekutive der Stadt Zürich. In den Erneuerungswahlen vom März hatten die FDP-Stadträte Filippo Leutenegger und Michael Baumer die schlechtesten Resultate der Exekutivmitglieder erzielt. Ein Umstand, den zumindest der bei den Linken ungeliebte Leutenegger bei der Departementsverteilung schmerzlich zu spüren bekam: Die linke Stadtratsmehrheit versetzte ihn gegen seinen Willen vom Tiefbau- ins vergleichsweise unbedeutendere Schuldepartement.

Sekretär mit Gemeinderatslohn

Dies nicht etwa aus sachlichen, sondern aus ideologischen Gründen: Leutenegger hat als Vorsteher des Tiefbaudepartements zu wenig für Velos und zu viel für Parkplätze getan. Sein Nachfolger Richard Wolff von der Alternativen Liste dürfte da eine genehmere Verkehrspolitik betreiben. Eine Machtdemonstration, die sogar beim Kommentator des linken Tagesanzeigers auf Kritik stiess: Die Schweizer seien stolz auf ihre Konkordanzkultur, also auf das Bemühen, die relevanten politischen Kräfte zu integrieren und angemessen mitwirken zu lassen. «Die Ressortverteilung im Zürcher Stadtrat drückt keinen Willen zur Integration aus, sondern zur Marginalisierung der freisinnigen Wahlverlierer.»

Zwar ist in Biel noch nichts entschieden – am 7. Juni befindet das 60-köpfige Stadtparlament darüber, ob es SVP-Sozialdirektor Feurer entmachten will. Die Chance, dass es der Empfehlung des Gemeinderats folgt, ist angesichts der herrschenden Mehrheitsverhältnisse gross: Rot-grün kommt mit Passerelle auf 30 Sitze, die Bürgerlichen auf 24, die Mitte aus EVP und GLP besetzen sechs Sitze. Damit wäre Feurer quasi zum Sekretär degradiert – allerdings mit dem Lohn eines Regierungsmitgliedes. (Basler Zeitung)