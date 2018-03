Rückreise statt Integration

«Nein, diese Suppe ess ich nicht!» Das war der Tenor im «Stöckli» zur Absicht von Bundesrat und Nationalrat, den vorläufig Aufgenommenen unter den abgewiesenen Asylbewerbern zusätzliche Rechte zuzugestehen. Entsprechend schickte der Ständerat die Motion «Ersatz des Status der vorläufigen Aufnahme» der Staatspolitischen Kommission des Nationalrat mit 36 gegen 5 Stimmen bachab.

Gemäss dieser Motion soll ein neuer Status «geschützt» eingeführt werden, was für die Betreffenden mit mehr Integrationsrechten, einem rascheren Familiennachzug und einer schnelleren definitiven Legalisierung des Aufenthalts einherginge. Vorläufig Aufgenommene, die wegen unzumutbarer Rückkehr ein provisorisches Bleiberecht haben, wären damit weitgehend den anerkannten Flüchtlingen gleichgestellt.

Entgegenkommen in zwei Punkten

Der Ständerat ist aber bereit, bei der Beseitigung zweier konkreter Hindernisse für die Arbeitsintegration Hand zu bieten, so wie es die eigene Staatspolitische Kommission (SPK) vorgeschlagen hat: Der Begriff «vorläufig», der bisher potenzielle Arbeitgeber abgeschreckt hat, soll abgelöst werden. Zusätzlich sollen Kantonswechsel einfacher möglich sein, was die Stellensuche erleichtert. Die Kleine Kammer sagte mit 28 gegen 13 Stimmen Ja zu diesen Entgegenkommen.

Die Debatte gestern zeigte, dass die Widerstände im Ständerat gegen die Intergration vorläufig Aufgenommener gross sind. «Man darf das Ziel nicht aus den Augen verlieren: Menschen ohne Asylgründe sind zurückzuführen», sagte Philipp Müller (FDP) als Sprecher der SPK. Dass vorläufig Aufgenommene eine so tiefe Erwerbsquote aufwiesen, liege kaum an verwehrter Integration, so Müller: «Die Erwerbsquote von anerkannten Flüchtlingen ist sogar noch tiefer, obwohl diese keinerlei Beschränkungen bezüglich Arbeitssuche haben.»

Rückkehr, nicht Arbeitsintegration sei prioritär, doppelte Werner Hösli von der SVP nach: «Wir machen jetzt das Gegenteil davon.» Wenn vorläufig Aufgenommene den anerkannten Flüchtlingen gleichgestellt würden, «stellt das das Asylwesen auf den Kopf», meinte Thomas Minder (parteilos). Das hätte «verheerende Auswirkungen», würden doch noch mehr Menschen ohne Asylgründe aus Staaten angelockt, wo lediglich diktatorische Zustände herrschten. Wie Minder trat auch Peter Föhn (SVP) dafür ein, «alles abzulehnen». Die meisten vorläufig Aufgenommenen kämen aus Ländern, «wo wir in die Ferien gehen». Der Begriff «vorläufig» müsse bleiben, gab Föhn an, denn er sei «zutreffend».

Diejenigen Ratsmitglieder, die die vom Bundesrat und Nationalrat angestrebten Erleichterungen verteidigten, taten dies vergleichsweise zurückhaltend. Es sei besser, die Situation der vorläufig Aufgenommenen zu verbessern, als sie für immer in der Sozialhilfe zu belassen, sagte beispielsweise Robert Cramer (Grüne). Die Zahl der vorläufig Aufgenommenen sei zwar inzwischen auf über 40 000 gesteigen, meinte Hans Stöckli. «Aber diese Menschen sind nun einmal da», die Hälfte von ihnen sogar schon über fünf Jahre. «Das liegt nicht an der Schweiz, sondern daran, wie es in der Weltpolitik läuft», so Stöckli.

Zunahme «aufgrund von Kriegen»

Die Zahl der vorläufig Aufgenommenen hat in den letzten drei Jahren um die Hälfte auf gut 42 000 zugenommen. Bundesrätin Simmonetta Sommaruga (SP) versuchte in ihrem Votum, weltpolitische Vorgänge dafür verantwortlich zu machen. Die Zahl der vorläufig Aufgenommenen habe «aufgrund von Kriegen» stark zugenommen, meinte sie, und brachte die aktuellen Bombariderungen im syrischen Ost-Ghuta ins Spiel. Die Asylministerin betonte, der Bund gestehe heute den Status vorläufige Aufnahme zurückhaltender, insbesondere bei Eritreern und bei Tibetern. «Für die Menschen, die hier sind, gibt es aber nur zwei Optionen», so Sommaruga, «entweder sie arbeiten oder sie leben von der Sozialhilfe.»

Das Geschäft geht nun zurück in den Nationalrat. Können sich die beiden Kammern nicht auf den Ersatz des Status der vorläufigen Aufnahme einigen, bleibt dieser bestehen. Bemerkenswert ist, dass die Vertreter von FDP und CVP in der Grossen Kammer im Juni 2017 den Ersatz des Status vorläufige Aufnahme unterstützen. Nur die SVP sagte geschlossen Nein. Im Ständerat votierten nun aber auch die Vertreter der beiden Mitteparteien mit Nein.

Die Differenz könnte auf einen Meinungsumschwung innerhalb von FDP und CVP hindeuten, der den Ersatz der vorläufigen Aufnahme dann auch im Nationalrat zum Scheitern brächte. Es ist daher gut möglich, dass am Ende nur das minimale Entgegenkommen punkto Begriffswechsel und erleichtertem Kantonswechsel als Kompromiss übrig bleibt. (Basler Zeitung)