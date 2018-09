Rücktritt eines Pflichtbewussten

Wenn ich mich richtig erinnere, kam es noch nie vor, dass der Rücktrittsentscheid eines Bundesrates dank einer Indiskretion durchgesickert ist, bevor dieser Politiker ihn selber der Öffentlichkeit mitgeteilt hatte. Im Fall von Johann Schneider-Ammann, der gestern etwas ernüchtert, wenn nicht gar verärgert vor die Presse trat, um bekannt zu machen, was TeleZüri am Tag zuvor schon gemeldet hatte, scheint alles anders.

Es ist symptomatisch für die späten Jahre dieses eigentlich tüchtigen Bundesrates: Offensichtlich verfügte er über eine Entourage, über engste Mitarbeiter, denen er besser nicht hätte vertrauen sollen; denn aus diesen Kreisen dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach der Hinweis auf seine Absichten hergekommen sein – anders ist das Leck schwer zu erklären. Weder Familie noch Parteifreunde kommen als Informanten infrage.

Unter normalen Umständen gibt es kaum ein Geheimnis, das ein Bundesrat besser hütet als den Termin seines Abschieds. Dass Schneider-Ammann nicht einmal dies geglückt ist, wirkt wie ein trauriger Kommentar über die Amtszeit eines Magistraten, der angetreten war, sein unternehmerisches Denken im Bundesrat einzubringen, der sich als überzeugter Liberaler als Verteidiger einer liberalen Schweiz ansah – und oft genug neue Regulierungen schuf oder zuzulassen hatte, der als konservativer Berner lieber alles verlangsamt hätte, während sich die Zeit beschleunigte, ohne auf seine Bedächtigkeit Rücksicht zu nehmen. Am Ende, so muss man bedauerlicherweise feststellen, hat Schneider-Ammann, dieser menschenfreundliche Politiker, zu oft verloren.

Der glückliche Unternehmer

Schneider-Ammann (FDP, BE) hätte nicht Bundesrat werden müssen. Er lebte in einer schönen Welt. Ich erinnere mich gut an einen Besuch in seinen Fabriken in Langenthal, wo er uns – er war noch Nationalrat – durch sein beeindruckendes Reich führte. Blitzblank die Maschinen, hochzufrieden und höflich die Mitarbeiter, voll die Lagerhäuser und die Spedition, wo fertige Maschinen ungeduldig, so machte es den Anschein, auf den Export warteten.

Wenn man hätte Stolz erfassen wollen, dann hätte es gereicht, das Gesicht von Schneider-Ammann zu beschreiben, wenn er einen seiner Mitarbeiter aufforderte, uns zu erläutern, woran er gerade war. Der Mitarbeiter sprach dann mit Leidenschaft von seinem Maschinenteil, woran er feilte oder schliff – und sein Chef hörte überglücklich zu.

Schneider-Ammann war tatsächlich ein Unternehmer und Fabrikbesitzer, der nicht bloss so tat, als ob er das wäre. Ein Patron für seine Familie, seine Leute, seine Stadt, wie man sie in der Schweiz früher so oft gekannt hatte. Ein Politiker deshalb, der wusste, wovon er sprach, wenn er die Verschlechterung unseres Standorts beklagte, ein Mann, der auch fühlte, was es heisst, wenn Leute ihre Stelle verlieren, weil Manager versagen oder Politiker diese mit Vorschriften und Steuern plagen.

Es sei ihm seinerzeit schwergefallen, diese unternehmerische Tätigkeit aufzugeben, sagte er gestern vor den Medien, und stattdessen in den Bundesrat zu wechseln. Man glaubt es ihm – und dann auch wieder nicht. Denn ebenso gerne sass er in der Regierung, in der festen Meinung, etwas bewirken zu können. Und wäre das nicht der Fall gewesen, hätte er so vieles nicht so lange auf sich genommen.

Denn Spott hatte er, der kommunikativ oft überforderte Magistrat, viel zu ertragen. Weil die meisten Journalisten links stehen und instinktiv spürten, wie solide bürgerlich, ja konservativ Schneider-Ammann war, gehörte er nicht zu den Lieblingsbundesräten, die man schont, auch wenn sie einen Schmarren beschliessen oder unvorteilhaft auftreten.

Mit der ganzen Brutalität, die unseren Beruf auszeichnet, schilderte man den Berner einmal als stolpernden Ausflügler im Tal der Ahnungslosen oder als Deutschschweizer, der das Französische umbrachte, oder als Grosspapa, der an Sitzungen regelmässig einzunicken pflegte – während andere Weltpolitik betrieben. Das alles war nicht völlig aus der Luft gegriffen – aber wurde doch sehr selektiv vorgetragen.

Schneider-Ammann besass Stärken als Bundesrat, die manche gerne übersahen, wenn sie nicht mit ihm übereinstimmten. Er ist zäh, vorsichtig, wägt ab, wo andere sich in den Abgrund stürzen und behaupten, einen Gipfel erstiegen zu haben. Einsam, meistens mit Ueli Maurer von der SVP allein, stemmte er sich gegen eine faktische Mitte-Links-Mehrheit in der Regierung, wie sie zwar nie dem Wählerwillen entsprach, aber der SP sehr zupass kam. Er wusste, worauf es ankam.

Geschickter Handelspolitiker

Vorbildlich waren seine vielen, ja energischen Bemühungen um den Freihandel: Mehrere wichtige Abkommen brachte er zustande oder leitete sie ein, unter anderem als Gesellenstück einen Vertrag mit China, der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt, um den uns manche beneiden.

Erst in den vergangenen Wochen nahm er die Anregung aus Amerika rasch und entschlossen auf, selbst mit den USA, der allergrössten Volkswirtschaft, ein Freihandelsabkommen auszuhandeln. Sollte dies in den kommenden Monaten gelingen, wäre Schneider-Ammann ein beträchtliches Verdienst zuzusprechen. Der Schweiz dürften diese Durchbrüche immense Vorteile bieten.

Ebenso passioniert und hartnäckig kämpfte der ehemalige Unternehmer für die Berufsbildung, eines der unbekanntesten, aber wirksamsten Erfolgsrezepte unseres Landes. Nie beging er, der diplomierte ETH-Ingenieur, den Fehler, der so vielen akademisch gebildeten Politikern unterläuft, eine Lehre gering zu schätzen und der angeblich unaufhaltsamen Akademisierung aller Berufe den Weg zu bereiten. Wann immer Schneider-Ammann eine Rede hielt, pries er die Berufsbildung, und wo immer es ging, versuchte er sie zu fördern. Das alles wird bleiben; das alles wird seinen Ruf als vorausschauenden Freisinnigen bewahren.

Was aber letzten Endes seinen Rücktritt vergiftete, die Indiskretion eines Mitarbeiters wohl, verdarb auch seine Regierungstätigkeit. Schneider-Ammann, der konservative Patron, war zu gutgläubig oder zu grossväterlich im Umgang mit seinen Beamten, die meistens weniger liberal als er, wenn nicht links dachten. In seinem Departement setzte er sich zu häufig nicht durch – oder er übersah olympisch, was seine Mitarbeiter an etatistischem, anti-liberalen Unsinn aus dem Hut zauberten.

Wenn es etwas zu regulieren gab, dann regulierten sie. Wenn sie ein monströses, wirtschaftsfeindliches Programm wie etwa die Agenda 2030 der UNO am Gesetzgeber vorbeischleusen konnten, dann taten sie es, ohne dass Schneider-Ammann eingegriffen hätte. Insbesondere kümmerte er sich zu wenig um das Seco.

Gutmütig und friedliebend

Einst eine Bastion des Liberalismus, wo Kanonen standen, die zuverlässig abschossen, was in den anderen Departementen gegen die Wirtschaft in Stellung gebracht worden war, ist das Seco ausgerechnet unter dem Freisinnigen Schneider-Ammann zu einem Bundesamt wie jedes andere verkommen. Immer seltener hörten wir davon, dass das Seco als ordnungspolitisches Gewissen die anderen zur Ordnung gerufen hätte.

Stattdessen breitete sich auch hier der Geist der allwissenden Bürokratie aus. Darüber hinaus schwächte den Berner Bundesrat eine an sich gute Eigenschaft. In der Regierung verhielt er sich in der gleichen Art und Weise: gutmütig und friedliebend. Er liess sich in die Minderheit versetzen oder gab um des Konsenses willen nach, den er für unerlässlich hielt in der Eidgenossenschaft, was er als seine Pflicht auffasste.

Die Pflicht. Ich kenne kaum jemanden, der diese so ernst genommen hätte. Manchmal schien sie ihn zu erdrücken: die Pflicht, die er sich selber auferlegte – durchaus aus Ehrgeiz, aber aus Liebe zum Land genauso. Aus Pflichtgefühl ist er schliesslich zurückgetreten. Seiner Familie gegenüber, aber auch sich selbst. Sicher muss er gespürt haben, dass ihn das Amt zusehends verschliss.

So haftet dem so durch und durch liberalen, bodenständigen und gewissenhaften Bundesrat aus dem Kanton Bern etwas Tragisches an: Genauso wie er seinen Rücktritt erst am Freitag erklären wollte, und ihm nichts anderes übrig blieb, als früher an die Öffentlichkeit zu treten, ansonsten er hätte lügen müssen – genauso hätte er gerne eine liberalere, auch konservativere Schweiz über die Zeit gerettet. Auch das gelang ihm nicht. Er bremste – und hielt auf. Oft und doch zu selten. (Basler Zeitung)