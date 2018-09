Rücktritt eines Stars

Doris Leuthard hatte tapfer, ja strahlend begonnen, als sie am Donnerstag vor den Journalisten ihren Rücktritt erklärte, den man so lange erwartet hatte. «Verlässliche Quellen», spottete sie, hätten ihren Abschied ja schon im Frühling erahnt, und «verlässliche Quellen» wollten vernommen haben, dass sie vor den Sommerferien ginge, doch eine «verlässliche Quelle» sei in ihrem Fall halt nur jemand allein, sie selbst – und was inhaltlich durchaus etwas Höhnisches andeutete, kam so zuckersüss und sympathisch aus ihrem Mund, während ihre Augen flackerten, dass man ihr jede Bösartigkeit und jedes Gift verzieh. Man hatte es vergessen, bevor man es einnahm.

So war Doris Leuthard als Politikerin: Ein Genie des Marketings, ein Star der Botschaft, auch wenn oft dunkel blieb, worin diese bestand. Leuthard war vielleicht das grösste politische Talent ihrer Generation, sofern man unter Politik einzig dieses Talent versteht: Das Talent, andere zu überzeugen und zu gewinnen, wogegen sie an Grenzen stiess, sobald man bei ihr ergründen wollte, für welche politischen Werte sie denn stand, was sie bewegte, warum man sich von ihr überzeugen lassen sollte.

Katholisch fühlte sie sich gewiss, die einzige Bundesrätin der CVP, aber von jener post-religiösen Art, wie sie manche Christdemokraten praktizieren: Zwar glauben sie im Zweifelsfall an Gott, aber kaum mehr an den Papst und die Heilige Römische Kirche – doch Kardinal werden sie immer noch gern. Leuthard war ein Machtmensch – und das mit Passion; wozu sie diese Macht indessen einsetzen wollte, das blieb meistens so geheim, wie das, was andere Katholiken ihrem Seelsorger im Beichtstuhl zu erzählen pflegen.

«Ich habe diese Arbeit gerne gemacht», fuhr sie weiter und auf einmal wechselte sie vom Dur ins Moll, Tränen schossen in ihre Augen, die Stimme wirkte porös: «und ich hoffe, Sie sind zufrieden mit meiner Arbeit.» Sie stand kurz davor zu weinen. Was mich auf den ersten Blick rührte, verriet Erschütterndes zugleich. Diese wetterfeste Frau, die durch so viele politischen Stürme gesegelt war, als könnte sie nicht untergehen, die jede Kritik mit einem manchmal auch blasierten Lächeln wegpustete, diese erfolgreiche, machtbewusste Politikerin, die zwölf Jahre lang in einem der höchsten Ämter dieses Landes virtuos operiert hatte: Sie erwies sich am Ende doch auch als eine unsichere Frau, wie so viele Frauen, so macht es den Anschein, die in der Öffentlichkeit stehen. «Ich habe es doch recht gemacht?»

Das sagte sie zwar nicht, aber es war die Frage, die man hörte, von einer Frau, die alles daran setzte, dass gefällt, was sie tut. Hätte ein Mann von ihrem Status und ihrer Leistungsbilanz diese Bedürftigkeit je so offen gezeigt? Wäre er je überhaupt in diese Not geraten, möglichst allen zu gefallen? Jahrzehnte, nachdem Frauen formell die Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen errungen haben, sehen sie sich, diesen Eindruck erweckte Leuthard, nach wie vor bloss als geduldet an, auf Zeit an der Macht, aber auch durchdrungen vom Wunsch, geliebt zu werden.

Bei den Siegern

Doris Leuthard ist eine Frau unter vielen, und was für sie manchmal zutreffen mag, gilt bestimmt noch lange nicht für viele, viele andere Frauen. Jede Pauschalisierung steht mir fern. Genauso gibt es viele Männer, die um jeden Preis ihr Publikum einzunehmen suchen, die sich anpassen und verbeugen, die um Liebe und Ruhm buhlen, doch ab und zu, gerade in der Politik, kommen eben auch die anderen vor, an die wir uns nachher noch erinnern: die Querulanten und Störenfriede, die Unpopulären, die Leute mit den Haaren auf den Zähnen, wie etwa Margaret Thatcher, die sich um den Beifall scheren, sofern er von allen kommt, die Dinge tun, die sie für richtig halten, ohne dass sie zuvor nachforschen, wer in welcher Umfrage auch ihrer Meinung ist. Leuthard gehörte nicht zu diesen Büffeln, die eine Prärie zum Beben bringen – bis sie abgeschossen werden.

Politik ist zuweilen eine Art zivilisierter Kampf. Wer für etwas steht, stösst auf Widerstand, wer etwas will, bringt die anderen dazu, das nicht zu wollen. Zwar hat auch Leuthard manche Dinge vorgeschlagen und durchgesetzt, die nicht bei allen auf Gegenliebe trafen, doch am Ende, so scheint es, war es Leuthard stets wichtiger, zu den Gewinnern der Auseinandersetzung zu zählen, als für das Richtige gewonnen zu haben. Von ehrenvollen Niederlagen, wo sie für das Richtige versenkt wurde, hielt sie nie etwas. Solche Kämpfe mied sie. 16 von 18 Abstimmungen habe sie gewonnen, sagte sie sinngemäss und glücklich – als ob es um einen sportlichen Wettbewerb gegangen wäre, nicht um die Zukunft des Landes.

Gefallen hat Doris Leuthard ohne Zweifel. Häufig belegte sie in Umfragen über die Beliebtheit der Bundesräte einen der ersten Ränge – und ich sage das ohne jede Ironie: Diese Generalin der politischen Umarmungsschlacht wusste wie keine andere, wie man mit den Leuten redet, sie umschmeichelt, aber auch knetet. Leuthard ist eine hochbegabte, beeindruckende Volksrednerin, übrigens auch eine gute Chefin, und wer sie, wie etwa viele schweizerische Botschafter im Ausland, je auf internationalem Parkett erlebt hat, spricht nur mit Bewunderung von Leuthards flächendeckendem Charme, dem die Ausländer und Ausländerinnen scharenweise erlagen. Wenn jemand die Schweiz gut dargestellt hatte, wenn man auf eine Bundesrätin einen gewissen Stolz haben konnte, wann immer sie sich auf Reisen begab, dann auf Leuthard. Das hat sie glänzend erledigt. Anderes weniger glänzend.

In der Falle von Fukushima

Gewiss, was die Energiepolitik betrifft, war ich immer anderer Meinung. Ihre Energiewende halte ich für einen Schlag ins Wasser, ein Jahrhundertprojekt, das kein Jahrhundert überdauert, sondern uns schon bald in Versorgungsschwierigkeiten stürzt. Dass sie das anders sah, will ich ihr nicht vorhalten. Vernünftige Menschen können sich darauf einigen, sich nicht einig zu sein. Was aber immer irritierte, war ihr blitzartiger Meinungswechsel, der dieser Energiewende vorausgegangen war, und dem stets ein Geschmäckle des Opportunistischen anhaftete – bis heute. Aus einer glühenden Anhängerin der Kernkraft war innert Tagen eine Gegnerin geworden, nachdem im fernen Japan ein Tsunami das Atomkraftwerk Fukushima in Schutt und Asche gelegt hatte.

Gleichsam über Nacht entschied Leuthard, dass die Schweiz aus der Atomkraft auszusteigen hatte, ausgerechnet unser Land, das über die sichersten und am besten gewarteten Kernkraftwerke der Welt verfügt. Unter dem Vorwand, damit den Klimawandel einzudämmen, machte sich Leuthard daran, unsere bisher so gut wie CO?-freie Stromproduktion auf lange Sicht von ausländischen Importen abhängig zu machen. 60 Prozent unserer Stromversorgung lieferte früher die Wasserkraft, rund 40 Prozent die AKWs.

Weil deren Output nie und nimmer mit erneuerbaren Energien ersetzt werden kann, wird die Schweiz gezwungen sein, einen hohen Prozentsatz unseres Strombedarfs aus dem Ausland einzuführen. Dieser Strom stammt zu einem wesentlichen Teil aus französischen Atomkraftwerken und deutschen Kohlekraftwerken, deren CO?-Ausstoss beträchtlich ist. Mit einem Wort, eine kuriose Politik.

Noch kurioser war das Tempo, mit dem Leuthard, eine Bundesrätin unter Schock, Fukushima nutzte, um unsere gesamte Energiepolitik neu zu erfinden. Nie hielt sie es für nötig, abzuwarten und zu prüfen, wie schlimm die Folgen des Atomunfalls im japanischen Fukushima wirklich waren. Bis heute ist dort kein Mensch daran gestorben. Doch wohl nach dem Vorbild ihrer Parteifreundin Angela Merkel in Deutschland, die ebenso plötzlich die Kernkraft für des Teufels erklärt hatte, brach Leuthard nun auf, den Beelzebub aus unserer Energieversorgung auszutreiben. Zwar gelang es ihr, diesem Genie des Marketings, die Bürger von ihrem Vorhaben zu überzeugen, und wir nahmen die Energiestrategie leider an, doch ob diese ihre ambitionierten Ziele je erreicht, steht in den Sternen. Das ist Leuthards radioaktives Vermächtnis – es wird wie der atomare Abfall noch jahrelang strahlen.

Was nun? Immer glaubte man, Leuthard hänge an ihre Amt, weil sie es so gerne ausübte, was ja auch deutlich zu erkennen war: Nie beklagte sie sich über ungehörigen Druck, sie schien aufzublühen, je höher die Dossiers sich auf ihrem Schreibtisch stapelten, und je häufiger sie im Flugzeug die Welt erkundete und diese mit schweizerischem Rat und Tat versorgte. Zwar interessierte sie ihre Partei schon lange kaum mehr, ebenso nahm die Arroganz zu, die sie den Parlamentariern zukommen liess, selbstherrlich waltete und schaltete sie, als ob es keine Demokratie mehr gäbe.

Offensichtlich aber blieb sie eine Bundesrätin von Saft und Kraft, voller Tatendrang, den man hin und wieder gerne gezügelt hätte; von Amtsmüdigkeit jedenfalls keine Spur. Es bleibt daher ihr Rätsel, warum sie überhaupt aufhört. Sie ist erst 55. Vielleicht hat sie sich in der Hoffnung auf einen neuen Job, der sich dann nicht ergab, zu früh – im vergangenen Sommer – auf einen Rücktritt festgelegt. Und konnte nun nicht mehr anders.

Es war eine merkwürdige Woche. Zwei Bundesräte traten zurück, und beide erschienen eher erschüttert denn zufrieden. Während sich Johann Schneider-Ammann aber mit Sicherheit in den Ruhestand begibt, wirkte Leuthard so unruhig und tatendurstig wie vor zwölf Jahren. «Ich hoffe, Sie sind zufrieden mit meiner Arbeit.» Diese Frage dürfte Doris Leuthard noch lange beschäftigen. (Basler Zeitung)