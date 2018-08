SVP-Bauern in der Klimafalle

Der Mann klingt verzweifelt. «Dieser Sommer ist schlimm für uns», sagt Andreas Aebi, Bauer. «Ich musste mein ganzes Leben noch nie Gras bewässern, jetzt muss ich es. Wir beginnen, die Wintervorräte zu verfüttern, das ist schlecht.» Aebi ist Nationalrat der SVP, der aus der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei hervorgegangenen Partei. Der Partei der Landwirte also – und der Klimawandel-Verneiner.

Parteikollege Roger Köppel warf im Nationalrat die Suggestivfrage auf, warum in der Antike zur Zeit des Römischen Reichs die Temperaturen in Europa viel höher waren als heute. Das war letztes Jahr, es ging um das Pariser Klimaabkommen. Die SVP betont in ihrem Positionspapier zur Klimapolitik, Klimaveränderungen habe es in der Erdgeschichte schon immer gegeben. «Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass die alarmierenden Meldungen der letzten Jahre, wonach menschliche Aktivitäten das Klima der Erde beeinflussen würden, nicht der Realität auf diesem Planeten entsprechen,» heisst es etwa. Das Papier ist fast 10-jährig, aber für die Partei noch immer gültig.

Vermehrt heisse Sommer

Meteo Schweiz zufolge registrieren sämtliche Messstationen seit Anfang der 60er-Jahre eine Zunahme hoher Tagestemperaturen. Für die Wissenschaft ist klar, dass heisse Sommer wie jetzt öfters vorkommen werden, dass der Klimawandel real ist. Reto Knutti, Klimaphysik-Professor an der ETH, forderte jüngst im «Blick» eine deutlich radikalere Klimapolitik. Innerhalb der nächsten 30 Jahre müsse Westeuropa wegkommen von den fossilen Brenn- und Treibstoffen – «runter auf null Emissionen».

Die Zusammenarbeit zwischen Bauern und dem Finanzflügel um Christoph Blocher, Thomas Matter und Co. klappte lange exzellent, weil man sich entgegenkam. Die einen schauten, dass die Bauern nicht zu sehr dem garstigen Markt ausgesetzt wurden. Dass die Subventionen flossen. Im Gegenzug folgten die Bauern – derzeit sind es zehn SVP-Nationalräte – zuverlässig der Fraktionslinie.

«Es obliegt nicht mir, das Positionspapier meiner Partei zu kommentieren», sagt Landwirt und Nationalrat Markus Hausammann. Der Thurgauer hatte sich letztes Jahr im Nationalrat bei der Abstimmung zum Pariser Klimaabkommen enthalten, im Gegensatz zur Mehrheit seiner Fraktion. Sogar Ja gestimmt hatte die Waadtländerin Alice Glauser, eine Bäuerin.

«Alles gedeiht»

Ein SVP-Bauer, dessen Denken und Arbeiten noch mit dem Parteiprogramm harmonisiert, ist Marcel Dettling. Früher habe man sich über Götter beklagt, jetzt gebe man dem CO 2 die Schuld, so der Schwyzer. Dabei handle es sich bei den Hitzesommern bloss um eine Phase, eine normale Schwankung. «Es wird auch wieder kälter werden.» Als Innerschweizer hat Dettling das Glück, in günstiger Lage und mit sprudelnden Wasserquellen bauern zu können. «Tipptopp» laufe es, «alles gedeiht». Dettling gibt die Losung aus: Man müsse mit dem leben und arbeiten, was man habe.

Die politische Konkurrenz hat die Spannungen innerhalb der SVP-Bauernschaft bemerkt. Regula Rytz etwa, Präsidentin der Grünen, sagt: «Mir scheint, die SVP verliert immer mehr Rückhalt bei den Bauern.» Die Nationalrätin sieht nicht zuletzt ihre eigene Partei als Profiteurin. Die breite Unterstützung der Fair-Food-Initiative zeige, dass die Bauern sich gegenüber grünen Anliegen öffneten. Die bauernden SVP-Parlamentarier zeigten sich im persönlichen Gespräch im Bundeshaus aufgeschlossener als in ihrem Abstimmungsverhalten. Und der Präsident des Bauernverbands, der CVP-Nationalrat Markus Ritter, appelliert an die Klimawandel-Skeptiker unter den Landwirten: «Der Klimawandel ist leider eine Tatsache, daran ist nicht zu deuteln.»

Aebi indes kann seine derzeitige schlechte Laune kaum zügeln: «Es ist eine Frage der Zeit, bis die jungen Schwalben bei uns aus den Nestern fallen, weil es ihnen zu heiss wird ...» Zurzeit hätten die Bauern weiss Gott Wichtigeres zu tun, als sich mit Parteiprogrammen zu beschäftigen.

