Sätzlirechnung für linke und rechte Populisten

Umweltschutz ist immer gut. Deshalb scheint auch die Idee gut, Inlandflüge zu verbieten, wie das ein deutscher Verkehrsplaner für die Schweiz vorschlägt. Rund 50 Verbindungen gibt es. Schliesslich sei unser Land klein und es gibt genügend Zugverbindungen, damit man nicht von Zürich nach Genf oder Lugano fliegen muss. Links und Grün sind voll dafür.

Allein schon die Reisezeit in der Schweiz wird unterschätzt. Die nach dem Sky-Work-Grounding einmal mehr aviatisch verwaiste Strecke Genf–Lugano dauert mit der schnellsten Zugverbindung 5 Stunden und 12 Minuten, eine geschlagene Stunde länger als die schnellste TGV-Verbindung zwischen Zürich und Paris. Niemandem käme es in den Sinn, Flüge nach Paris zu verbieten. Wenn nun Inlandflüge von Zürich nach Genf verboten würden, heisst das aber noch lange nicht, dass sie nicht stattfinden.

Flüge häufig nicht mit der Bahn erreichbar

Da viele Flugzeuge über Nacht in Zürich gewartet werden, ihren ersten Flug dann aber ab Genf haben, müssen sie ohnehin zwischen den Landesflughäfen hin- und herfliegen – und nehmen dabei noch Passagiere mit, auf sogenannt kommerzialisierten Positionierungsflügen. Zudem werden viele Inlandflüge vor allem von Anschlusspassagieren genutzt. Sie fliegen nicht von Genf nach Zürich mit Zürich als Ziel, sondern wollen nach Oslo, Tel Aviv oder Rio.

Diese Flüge am frühen Morgen sind häufig mit der Bahn nicht erreichbar. Wer am Abend spät landet, kommt nicht mehr nach Hause und würde auf dem Hin- oder Rückweg eine zusätzliche Hotelübernachtung benötigen. Da fährt man dann nicht mit dem Zug, sondern parkiert den SUV am Flughafen. Wenn das aber nur die Hälfte aller Passagiere dieser verbotenen Flüge machen, ist der ökologische Effekt dahin. Entgegen kommt da den erbosten Flugpassagieren lediglich die Junge SVP, die das Tempolimit auf Schweizer Autobahnen erhöhen will, damit sie auch ohne Flug schneller am Ziel sind.

Man lässt die Passagieren lieber fliegen

Nehmen wir an, in unseren verbotenen Inlandflügen sassen früher 100 Anschlusspassagiere, von denen nun die Hälfte wutschnaubend mit dem dicken Geländewagen durch die Schweiz fräst. Für die 300 Kilometer von Genf nach Zürich brauchen sie 1500 Liter Treibsoff, mit denen ein 100-plätziger Embraer 190 oder Bombardier/Airbus A220 innerhalb einer Stunde mehr als doppelt so weit fliegt. Unsere 50 fünf Meter langen SUVs der verhinderten Flugpassagiere brauchen auf der A1 bei 120 km/h mit zwei Sekunden Sicherheitsabstand zusätzlich 71,66 Meter pro Fahrzeug Platz. Alle 50 SUV eines Fluges zusammen bilden ein Autokorso von 3583,33 Metern Länge. Wenn sie nun gemäss dem Wunsch der jungen SVP mit 140 km/h fahren dürfen, verlängert sich die Parade auf 4138,88 Meter Länge.

Jene Schlange aller Flüge eines Tages zusammen ist dann 179,16 Kilometer lang, in der SVP-Version 206,94 Kilometer. Auf zwei Fahrspuren und im üblichen, etwas riskanteren Abstand von einer Sekunde sind es 44,79 Kilometer Autokorso während 22 Minuten und 24 Sekunden bei 120 km/h. Mit der SVP-Lösung ist die SUV-Parade 51,74 Kilometer lang und braucht für die Durchfahrt 22 Minuten und 10 Sekunden – vorausgesetzt, es fahren alle genau 140 km/h. In der Praxis dauert aber die Durchfahrt einer bestimmten Zahl Autos umso länger, je höher die erlaubte Geschwindigkeit ist, bedingt durch die grösseren Geschwindigkeitsunterschiede innerhalb der Kolonne.

Deshalb schleust die Verkehrspolizei bei starkem Verkehr die Autos mit 60 km/h dicht an dicht durch die Tunnels. Da kann auch der schwerste Sattelschlepper brav mithalten. Man lässt die Passagiere deshalb lieber fliegen als fräsen. Wenn Inlandflüge nicht rentieren, holt sie die freie Marktwirtschaft schon auf den Boden. Die Netzwerkplaner der Airlines sind meist sehr gute Rechner, im Gegensatz zu den populistischen Verkehrszauberlehrlingen von der linken und der rechten Seite des Klassenzimmers. Deshalb gibts für sie weder das eine noch das andere. Sie müssen nachsitzen. Thema: «Sätzlirechnung». (Basler Zeitung)