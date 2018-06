Schlappe für Vollgeld-Initianten

Die Initiative habe ein Thema lanciert, sagte Lukas Golder von gfs.bern. Es sei wertvoll, wenn Ideen ins System eingebracht würden. Initiativen würden aber immer scheitern, wenn sie nicht zeigen können, wo das Problem wirklich liege, ist Golder überzeugt. Nationalbank, Bundesrat und Parteien hingegen hätten ihren Standpunkt sehr klar machen können.

Der Fehlerbereich der Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag von SRG liegt bei 3 Prozent. Damit ist die Initiative noch deutlicher gescheitert als erwartet. In der letzten SRG-Trendumfrage lag die Zustimmung zur Initiative bei rund einem Drittel. Viele der Befragten waren wenige Wochen vor der Abstimmung unentschlossen gewesen. Das deutet auf einen tiefen Informationsstand hin.

Initianten: «Angstmacherei der Behörden»

Trotz des sich abzeichnenden wuchtigen Neins zur Vollgeldinitiative zeigen sich die Initianten zufrieden. Viele der Nein-Stimmenden hätten aufgrund der «Angstmacherei der Behörden» über ein verzerrtes Bild abgestimmt. Doch die Vollgeld-Debatte sei erst lanciert.

«Es freut uns, dass wir einen Teil des Stimmvolks davon überzeugen konnten, dass es in Bezug auf die Geldschöpfung durch die Geschäftsbanken eine richtige Änderung braucht und nicht bloss eine Pflästerli-Politik», sagte Raffael Wüthrich vom Kampagnen-Team auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone_sda. Zum ersten Mal habe ein Land realisiert, dass die Geldschöpfung ein Problem darstelle. Nun sei die Politik gefordert.

An ihrer heftigen Kritik an der Abstimmungskampagne von Bundesrat und Nationalbank halten die Initianten fest. Es sei mit unfairen Mitteln gekämpft worden, die Informationen seien irreführend gewesen. «Für uns als politische Newcomer war dies erschreckend zu sehen». Eine Beschwerde ist derzeit beim Bundesgericht hängig. Der Verein, der hinter der Initiative steht, will sich aber weiterhin dafür einsetzen, dass die Finanzwirtschaft in den Dienst der Realwirtschaft und der Menschen gestellt werde und nicht umgekehrt.

Nein-Komitee: «Das Volk wollte kein Kamikaze-Experiment»

Die Gegner der Vollgeld-Initiative werten das sich abzeichnende überdeutliche Nein zur Vollgeldinitiative als Absage des Stimmvolks an ein riskantes Experiment. Es wolle «nicht flicken, was nicht kaputt ist».

Die Bevölkerung wolle offensichtlich nichts von einem riskanten Experiment in Geldpolitik wissen, sagte FDP-Nationalrat Olivier Feller (VD) vom überparteilichen Komitees «Vollgeld-Initiative Nein» zur Nachrichtenagentur Keystone_sda.

Der Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter bezeichnete das deutliche Votum als Zeichen dafür, dass das Stimmvolk «nichts verändern möchte, was funktioniert». Die Schweizer Währung gehöre zu den stabilsten Währungen weltweit. Das Volk habe zu Recht keinen Grund gesehen, daran etwas zu ändern.

Das Resultat sei dennoch deutlicher als erwartet. Dies sei eine klare Abfuhr an ein «Kamikaze-Experiment», das zu grossen Teilen aus dem Ausland gesteuert und mitfinanziert worden wäre.

Macht des Geldes

Das Anliegen stellte die Stimmberechtigten auf die Probe. Ein Grund war die wenig fassbare Urheberschaft, die sich vor allem aus Ökonomen und Aktivisten zusammensetzte. Prominente Aushängeschilder fehlten. Ein weiterer Grund war der aussergewöhnliche Umfang des neuen Verfassungstextes, der mehrere Artikel und über ein Dutzend Absätze umfasste.

Vor allem aber war der Inhalt der Initiative nicht leicht verständlich. Der Titel lautete Volksinitiative «für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank!». Die Initianten warfen damit die Frage auf, wer in der Schweiz Geld «herstellen» darf. In ihren Augen handelt es sich um eine politische Frage: «Wenn Geld Macht bedeutet, hat Macht, wer Geld macht», sagte einer der Promotoren in der Kampagne.

Geld «machen» bedeutet in dem Zusammenhang nicht Banknoten drucken. Darauf hat die Nationalbank ein unbestrittenes Monopol. Bargeld stellt aber lediglich ein Zehntel des vorhandenen Geldes das. Den grossen Rest gibt es nur als Buchgeld - Falschgeld oder Fake Money, wie es die Befürworter nennen.

Diese virtuellen Werte existieren in der Regel als Zahl auf einem Bildschirm oder einem Kontoauszug. Sie werden von den Geschäftsbanken geschaffen, zum Beispiel durch die Verleihung eines Kredits, für den die Bank keinen oder nur einen geringen Gegenwert besitzt.

Der Glaube fehlt

Kredit kommt vom lateinischen credere - glauben. Die Initianten glauben nicht an dieses System. Buchgeld sei zu unsicher, argumentierten sie. Weil Banken Profitinteressen verfolgten, würden sie regelmässig zu viel Geld schaffen. Komme es zu einer grösseren Bankenkrise, sei das Geld verloren.

Daher wollten die Initianten in der Verfassung festschreiben, dass nur noch die Nationalbank Geld erschaffen darf - sei es als Münzen, Noten oder elektronisches Buchgeld. Geschäftsbanken hätten bei der Nationalbank verzinsliche Darlehen aufnehmen müssen. Jenen Teil des Geldes, den die Nationalbank nicht an Geschäftsbanken vergeben oder zum Kauf von Devisen verwendet hätte, wäre Bund, Kantonen und Bürgern gratis zur Verfügung gestellt worden.

Am politischen Rand

Ganz aussen an den Rändern des politischen Spektrums stiess die Initiative auf Zustimmung. Die Grünen beschlossen Stimmfreigabe. Den übrigen Parteien und den grossen Verbänden war das Volksbegehren suspekt. Die Bundesratsparteien traten geschlossen gegen die Vollgeldinitiative an.

Die SP sprach sich für höhere Eigenmittelquoten und eine starke Aufsicht aus, um das Finanzsystem zu stärken. Den bürgerlichen Parteien ging es darum, das heutige System und das Bankengeschäft zu bewahren. Gemäss einer Studie der Ratingagentur S&P hätten die Schweizer Banken bei einem Ja mit hohen Einbussen rechnen müssen.

Unsicheres Experiment

Auch das Nationalbank-Präsidium, dem eine neue Machtfülle winkte, trat gegen die Initiative an. Für Finanzminister Ueli Maurer war die Machtkonzentration nur ein Grund gegen die Initiative. Er warnte, dass das Finanzsystem nicht sicherer, sondern unsicherer werde. Zudem müssten die Kunden für höhere Zinsen aufkommen. Die Schweiz dürfe sich nicht auf ein Experiment mit ungewissem Ausgang einlassen.

Angesichts dieser Ungewissheit wurden sachliche Argumente im Abstimmungskampf seltener. Die Initianten kritisierten, die Argumente im Abstimmungsbüchlein seien falsch. Im Kanton Aargau wurde deswegen eine Beschwerde eingereicht. Auch der SRG-Ombudsmann musste sich mit Sendungen zum Themen auseinandersetzen. Zuletzt gerieten Initianten wegen der Nähe zu rechtsextremen Kreisen selber ins Zwielicht. (oli/cpm/sda)