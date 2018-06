«Schwerwiegende» Unterlassungen bei Hochseeflotte

Verfahren eröffnet und Mann verhaftet

Im Zusammenhang mit der Verbürgung von Darlehen zur Finanzierung Schweizer Hochseeschiffe hat die Kapo Bern am Dienstagmorgen eine Person festgenommen.

Auf der Grundlage einer eingereichten Strafanzeige hat die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte des Kantons Bern eine Strafuntersuchung eröffnet. Es besteht der Verdacht, dass die Täterschaft bei der Einreichung von Bürgschaftsgesuchen für die Finanzierung von Hochseeschiffen überhöhte Bau- und Erwerbspreise geltend gemacht hat, um widerrechtlich in den Genuss zu hoher Bürgschaften zu gelangen.



Die Kantonspolizei Bern hat am Dienstagmorgen, 26. Juni 2018, im Rahmen des laufenden Verfahrens Hausdurchsuchungen in den Kantonen Bern und Waadt durchgeführt. Im Zuge der Hausdurchsuchung im Kanton Bern wurde ein Mann festgenommen. Weitere Ermittlungen sind im Gang.