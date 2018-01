Seit fünfzehn Jahren wird gebremst

Die Einsicht, dass es nicht wie in den rund zehn vorangegangenen Jahren weitergehen konnte, war in der Bevölkerung ganz offensichtlich angekommen. Die Entwicklung war denn auch eindrücklich und besorgniserregend: Seit Anfang der 1990er-Jahre nahm die Verschuldung des Bundes exorbitant zu: Betrugen die Schulden 1990 noch gut 38,5 Milliarden Franken, so waren es zehn Jahre später schon 108,1 Milliarden Franken. Gemessen am Bruttoinlandprodukt machten die Schulden des Bundes 1990 noch 10,8 Prozent aus, 2002 waren es bereits 26,1 Prozent (siehe Grafik).

Die Rezession der Neunzigerjahre in der Schweiz hinterliess im Haushalt des Bundes deutliche Spuren. Es galt, dieses stete Schuldenwachstum irgendwie in den Griff zu bekommen und wenn möglich gar umzukehren. Dieser Ansicht waren am 2. Dezember 2001 auch Stimmbevölkerung und Stände. Sie sprachen sich äusserst deutlich, mit 84,7 Prozent Ja-Stimmen für die bis heute die Budgetdebatten strukturierende Schuldenbremse aus.

Vor 15 Jahren, im Januar 2003, trat diese schliesslich in Kraft. Der verfassungsmässige Auftrag lautet seither: Der Bund soll «Einnahmen und Ausgaben auf Dauer im Gleichgeweicht halten». Der Bund darf also nur so viel ausgeben, wie er einnimmt – korrigiert um einen sogenannten Konjunkturfaktor. Dieser besagt, dass bei einer Rezession gewisse Defizite im Budget erlaubt sind, bei guter Wirtschaftslage müssen jedoch Überschüsse generiert werden.

Verlockungen antiken Zuschnitts

Die treibende Kraft hinter diesem neuen finanzpolitischen Instrument war der damalige Bundesrat und Vorsteher des Finanzdepartements, Kaspar Villiger. Der «Vater der Schuldenbremse», wie er seither mancherorts genannt wird, setzte die Idee im Bundesrat durch. Schliesslich folgten ihm eine Parlamentsmehrheit in beiden Kammern sowie Volk und Stände. Dabei gab es vor allem im Parlament prononcierten Widerstand. Eine linke Minderheit im Parlament argumentierte, dass ein solcher Automatismus die Hoheit des Parlaments bei der Gestaltung des Budgets zu stark einschränken würde.

Doch genau darin liegt bis heute eine der segensreichen Wirkungen des Instruments: die verfassungsmässige Bändigung von Begehrlichkeiten seitens des Parlaments. Kaspar Villiger erklärte diese Idee im Abstimmungskampf 2001 mit einem Verweis auf die Antike: «Die Schuldenbremse macht finanzpolitische Disziplin zur Regel. Wenn sich schon Odysseus an den Mast binden liess, um nicht den Gesängen der Sirenen zu erliegen, so ist es gewiss nicht schlecht, wenn sich auch die Politik gegen Verführungen wappnet.»

Ganz ohne Vorbild agierte Kaspar Villiger nicht. So kannten vorher schon vereinzelte Kantone einen solchen Mechanismus zur Begrenzung der Schulden. Der Kanton St. Gallen operiert beispielsweise seit den späten 1920er-Jahren mit einer Schuldenbremse. Die Einführung auf nationaler Ebene hatte aber zur Folge, dass diese in immer mehr Kantonshaushalten Anwendung fand – auch die Kantone Basel-Stadt und Basel-Land kennen eine Schuldenbremse. In diesem Sinne machte Villigers Neuerung durchaus Schule.

Wie ein Blick auf die Zahlen zeigt, scheint die Rechnung bei den Bundesfinanzen aufzugehen: Seit der Einführung der Schuldenbremse im Jahr 2003 verringerten sich die Schulden des Bundes um rund 25 Milliarden Franken auf gut 100 Milliarden Franken (Stand 2016). In den vergangenen 15 Jahren wies das Jahresbudget noch genau dreimal ein kleineres Defizit aus, in den restlichen Jahren schloss man mit einem Überschuss ab.

«Sie bremst viel zu stark»

Ob diese Entwicklung wirklich allein der Schuldenbremse zu verdanken ist, wird von Kritikern bezweifelt. Die positive Schuldenentwicklung ist ihrer Meinung nach primär auf verbesserte gesamtwirtschaftliche Umstände zurückzuführen, namentlich auf das im Vergleich zu den 1990er-Jahren höhere Wirtschaftswachstum: Wuchs das BIP zwischen 1993 und 2003 um rund 16 Prozent, betrug das Wirtschaftswachstum im darauffolgenden Jahrzehnt etwa 24 Prozent. In wirtschaftlich guten Zeiten sprudeln mehr Steuereinnahmen in die Bundeskasse, was einen positiven Effekt auf das Jahresergebnis zeitigt.

Dieser Argumentation stehen international vergleichende Studien gegenüber, die zeigen, dass die Schuldenbremse auch unter Berücksichtigung des Wirtschaftswachstums die gewünschte Wirkung entfaltete.

Eine prononciert kritische Stimme gegen das Instrument der Schuldenbremse ist der Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB), Daniel Lampart. In regelmässigem Abstand spricht sich Lampart, der sich schon als Ökonom in den frühen Nullerjahren an der ETH mit der Schuldenbremse beschäftige, gegen diese aus: «Wäre die Schuldenbremse des Bundes eine Velobremse, möchte niemand damit fahren. Sie bremst viel zu stark und behindert das Vorankommen der Wirtschaft», bilanzierte er Ende letztes Jahr. Die Schuldenbremse führe zu einer viel zu restriktiven Finanzpolitik, die öffentliche Hand müsse daher bei den Investitionen und «neuerdings sogar bei der Bildung» zu sehr auf die Bremse stehen. (Basler Zeitung)