Selbstbestimmungsinitiative: Tiefpunkt statt Debatte

Im Filmli, das «Schutzfaktor-M», die Kampagnenorganisation der Hilfswerke und Gegner der Selbstbestimmungs-Initiative ins Netz gestellt haben, sieht man die SVP-Nationalräte Roger Köppel (ZH) und Andreas Glarner (AG) in römischem Soldatenoutfit in einem trojanischen Pferd auf das Bundeshaus zufahren. Köppel prüft die Schärfe seines Dolchs.

Die Initiative werde dazu führen, «dass es gar nicht mehr zu bestimmen gibt, sondern weniger», heisst es im Film. Die Befürworter würden von der SVP hinterlistig zu einem Ja verführt. Wenn das Volk dann einmal übertölpelt sei, dann würden die SVP-Leute aus dem hölzernen Pferd herausstürmen und zuerst das Bundesgericht entmachten, weil das sich ja nicht mehr auf die Menschenrechte berufen könnte. Und dann werde man mit einer Volksinitiative die Invalidenversicherung (IV) abschaffen.

In Abstimmungskämpfen wird allenthalben übertrieben und vor furchtbaren Konsequenzen gewarnt, welche allerdings – wie die meisten Stimmenden längst wissen – nie eintreffen werden. Gerade die SVP hat harte Abstimmungskämpfe geführt und aufsehenerregende Plakate gedruckt. Doch dieses Filmli hat eine neue Qualität. Kampagnen mit dem Zweck der direkten Diffamierung des politischen Gegners gab es bisher nicht. Wir kannten Derartiges bloss aus den USA. In unserer politischen Kultur war das fremd. Bis zu diesem Abstimmungskampf.

Dem politischen Gegner Hinterlistigkeit und Betrug an der Bevölkerung zu unterstellen, geht weiter als beispielsweise die Schäfchenplakate der SVP. Die «Entmachtung» des Bundesgerichts, weil es sich nicht mehr auf die Menschenrechte berufen könne, hat zwar noch irgendwie etwas mit dem Gegenstand der Initiative zu tun. Die Behauptung wird aber selbst von prominenten Gegnern der Vorlage angezweifelt. Helen Keller, Schweizer Richterin am Gerichtshof für die Menschenrechte in Strassburg, schrieb 2016, dass die Selbstbestimmungs-Initiative nicht zur Kündigung der Menschenrechtskonvention führe. Und sogar wenn: Die Menschenrechte stehen als Grundrechte in der Bundesverfassung, worauf sich das Bundesgericht ja mehr als bisher berufen könnte.

Der Zweck heiligt die Mittel

Diese Aussagen im Kampagnen-Video sind zwar auch falsch. Aber der SVP einen Geheimplan zur Abschaffung der Invalidenversicherung unterzuschieben, ist der Höhe- oder vielleicht eher der Tiefpunkt der Diffamierung der Initianten. So eine Forderung war zu keinem Zeitpunkt der Hintergrund der Initiative oder auch nur Teil des Parteiprogramms der SVP (leider, denn die Privatisierung – nicht die Abschaffung – der IV würde deren Kosten senken und die Leistungen verbessern).

Würde die SVP die Gegner der Initiative derart verunglimpfen, gäbe es zweifellos eine riesige Debatte über den politischen Stil der Kampagne. Die Kommentatoren würden sich in die gesinnungsethische Pose werfen und die Kampagne als Gefahr für die politische Kultur des Landes hinstellen – nicht einmal völlig zu Unrecht. Und im vorliegenden Fall? Da herrscht bloss das grosse Schweigen im Blätterwald. Die Journalisten schweigen vermutlich, weil sie gleicher Meinung sind – sowohl was die Initiative als auch deren Absender angeht. Der Zweck heiligt wieder einmal die Mittel, Kollateralschäden inklusive.

Auch das erinnert an amerikanische Verhältnisse. Dort nennt man das «tribal politics», also die Einteilung der Gesellschaft in politische Stammesgruppen, die nicht mehr miteinander reden, sondern sich nur noch bekämpfen. Für die USA ist das problematisch, für eine direkte Demokratie, in der ständig über Abstimmungsvorlagen debattiert werden muss, ist das verheerend. Wenn an Stelle der Debatte die Diffamierung tritt, stirbt die Demokratie.

Die Debatte anzuregen, das war auch Sinn und Zweck dieser Kolumne. Diese Ausgabe ist die letzte aus meiner Feder. Ich bedanke mich bei allen Lesern – bei denen, welche die Beiträge mochten und zu neuen Gedanken anregten, und noch etwas mehr bei denen, welche sich darüber furchtbar aufregen konnten. (Basler Zeitung)